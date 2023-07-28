Genco, 1938’te İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi.

Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına başladı. 1957’de, 19 yaşındayken Genç Oyuncuları’nın kuruluşunda yer aldı. Bu toplulukla, Molier’den uyarlama ‘’Ayyar Hamza’’, Ahmet Kutsi Tecer’in ‘’Bir Pazar Günü’’ ve Atila Alpöge ile birlikte yazdıkları ‘’Tavtati Kütüpati ve Vatandaş’’ adlı oyunlarda oynadı.

1959 yılında Çöl Faresi ile Kent Oyuncularına katılıp profesyonel oldu.1963’te Arena Tiyatrosu’nda, Kayıp Mektup ve Aslan Asker Şvayk oyunlarında yer aldı. 1964’te Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyarosu’nda, Güngör Dilmen’in Midas’ın Kulakları, Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’nda oynadı. 1965’te AST’ta, Bir Delinin Hatıra Defteri ile seyircinin belleğinde unutulmaz büyük izler bıraktı.

1967-68 yıllarında İtalya, Fransa, İngiltere ve Çekoslavakya’da tiyatro incelemeleri yaptı. 1969’de Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Arif Erkin, Ferit Erkal ve Nurten Tunç’la birlikte Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu.

Brecht, Sartre, Peter Weis, Havel, Steinberg gibi yabancı, Can Yücel, Refik Erduran, Vasıf Öngören, Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Orhan Asena ve Behiç Ak gibi yerli yazarların tiyatro uyarlamalarını sahneledi.

Genco Erkal, 1981’de Ali Özgentürk’ün ‘’At’’ adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. ‘’Faize Hücum’’ filminde rol aldı, Antalya Film Festivali’nde iki kez ‘’En İyi Oyuncu’’ ödülünü aldı. TRT’de Keşanlı Ali Destanı’nı yönetti ve bu oyunda rol aldı.

1993 yılında dünyanın en önde gelen festivallerinden biri olan Avignon Tiyatro Festivalinde Nazım Hikmet’in ‘’Sevdalı Bulut’’unu Fransızca oynadı. Daha sonraki yıllarda Paulo Coello’nun romanından uyarlanan ‘’Simyacı’’ oyununu yine Fransızca dilinde sahneledi.

Erkal, Aslan Asker Şvayk, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Galileo gibi oyunlarıyla ödüllendirildi. 2023’te Vehbi Koç Ödülü’ne layık görüldü.

Sanat dünyamıza büyük katkısı olan dostum Genco Erkal’ı selamlıyor, daha uzun yıllar sahnede yer almasını diliyorum…

Günün sözü: Gazeteci Niyazi Dalyancı’nın anısına, adını taşıyan bir anı-kitap çıktı, dostları dün onu Adalar’da andı.