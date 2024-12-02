Gıda sektörü hisseleri enflasyonun gerisinde

Borsada işlem gören hisselerden 45’i gıda ve içecek sektöründe yer alıyor. Bunlardan sadece 10’u yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Hisselerin yüzde 78’i enflasyonun gerisinde kaldı.

Gıda ve içecek hisseleri enflasyona yenildi. Yılın geride kalan 11 ayında sektördeki 45 hissenin 35’i enflasyonun gerisinde bir performans sergiledi. Hisselerden 18’i ise yılbaşındaki fiyatlarının da altına düştü. Sadece 10 hisse enflasyon üzeri performans gerçekleştirdi.

Enflasyon üzeri kazandıranlar

Banvit, Efor Çay, Selçuk Gıda, Merko Gıda, Tuborg, Pınar Su, Kerevitaş, Ersu Gıda, Anadolu Efes ve Göknur Gıda hisseleri yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde getiri sağlayan hisseler oldu. Bu hisseler içerisinden Anadolu Efes, BIST Gıda İçecek Endeksi’nde ağırlığı en yüksek hisse olması nedeni ile dikkat çekiyor. Hissenin endekste ağırlığı yüzde 25,31 ve yılbaşından bu yana getirisi yüzde 46,82 oldu.

Enflasyona yenik düşenler

Gıda sektöründe enflasyona yenik düşenler içerisinde Coca Cola İçecek, Ülker Bisküvi, Oba Makarnacılık BIST Gıda İçecek Endeksi’nde ağırlığı yüksek olan diğer hisseler. Bu hisseler performanslarıyla enflasyonun gerisinde kaldı.

Temmuzdan bu yana düşüyorlar

Temmuz ayında altı aylık mali tabloların gelmesi ile gelir ve kârda gözlenen düşüşler ile fonların yüksek faiz ortamında sabit getirili enstrümanlarda pozisyon almaları hisselerden çıkışı hızlandırdı. Beklentileri karşılamayan finansal veriler hisse fiyatlarına yansıdı. Bu düşüşten gıda ve içecek firmaları da etkilendi. 3 Aralık 2024 Salı günü, TÜFE-ÜFE verisi açıklanacak. Enflasyonun seyrini ve üretici fiyatlarındaki değişimi gösterecek bu veri, aynı zamanda asgari ücretin belirlenmesi, faizde olası bir indirimin zamanlamasına referans teşkil etmesi açısından da önem taşıyor. Yüzde 2’nin altındaki oranlar piyasa tarafından olumlu değerlendirilecek.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK BETA MI, DÜŞÜK BETA MI?

Yüksek beta; yüksek getiri, agresif yatırım, fırsatlar ve avantajlar. Yüksek risk, volatilite hassasiyeti, güvensizlik, strateji ihtiyacı.

Düşük beta; düşük risk, istikrarlı getiri, defansif sektörler, dengeleme. Sınırlı getiri, yavaş hareket, defansif yatırım, düşük ilgi.

Ortaklar şirkete borç vermek için hisse satmıştı. Şimdi de sattıklarını yerine koyacaklar

Kontrolmatik’te tahsisli sermaye artırımına neden gidiliyor. Bilgi varsa paylaşabilir misiniz?/Barış Kaya

Barış, Kontrolmatik borç yükünü azaltmak için tahsisli sermaye artırımına gidecek. Bu amaçla 44,5 milyon TL tutarlı payı satmak üzere SPK’ya başvurdu. Tutar, şirketin sermayesinin %6,85’ine denk geliyor. Artırılacak kısmı iki büyük ortak satın alacak. Söz konusu iki ortak daha önce pay satışında bulunmuş ve bu satışlardan elde ettikleri 2.410.000.000 TL ve o dönemki kur ile 98.348.000 doları işletme sermayesi için şirkete borç vermişlerdi. Alacakları nedeniyle ortaklar faiz talebinde bulunmadı. Bu şekilde firma, dışarıdan maliyetsiz şekilde nakit temin etmiş oldu. Şimdi de gerçekleşecek tahsisli ile ortakların alacakları kapatılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı için SPK’dan onay geldi. Her zaman bedelsiz tarihini açıklayabilir

Peker GYO’nun bedelsiz sermaye artırımı ne zaman gerçekleşecek? Öğrenebilir miyim?/Yiğit Şahin

Yiğit, Peker GYO çıkarılmış sermayesini bedelsiz artırarak 669,8 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye çıkaracak. Yüzde 273,23 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Bu saatten sonra kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu için her zaman sermaye artırımını yerine getirebilir. Firma bundan önceki sermaye artırımını ise 2021 yılında %400 ile bedelli gerçekleştirmişti. Elde ettiği nakit faizle birlikte 563,7 milyon TL’ye ulaşırken bunun 348,4 milyon TL’sini yurt dışı yatırımlarında değerlendirdi. Peker GYO, son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini düşürmekle birlikte dönem sonunda kârını büyüttü.

YATIRIM FONLARI

Oyak Portföy’ün OHB Fonu önde gelen hisselerle yılbaşından bu yana %46,4 kazandırdı

OHB Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu, Türkiye’nin önde gelen şirketlerine yatırım yaparak yatırımcılar için farklı seçenek sunuyor. Fonun toplam değerinin %94,69’u hisselerden, %4,72’si de Takasbank Para Piyasası’ndan oluşuyor. Portföyde THY, Koç Holding, Sabancı Holding ve İş C gibi lokomotif şirketler yer alıyor. 1,23 milyar TL büyüklüğe ulaşan fon, %5,23’lük doluluk oranıyla dikkat çekiyor. OHB, dalgalanmalara karşı dirençli sektörlerden hisse seçimiyle, uzun vadeli değer artışı sağlamayı hedefliyor. Portföy oluşturulurken risk getiri dengesini gözeten bir yaklaşım sergiliyor. Son bir ayda %9,16 ve yılbaşından bu yana %46,40 getirisiyle, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli büyüme hedefine karşılık veriyor. Fon, hisse senedi yoğun fon kategorisindeki gücünü gösteriyor.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, %64,14 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ereğli Tekstil, 28 Kasım 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53, bileşik faizi ise %64,14’e denk geliyor. 98 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %14,23 olacak. 29 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,72 seviyesinde bulunuyor.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

Ereğli Tekstil çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 3,28 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 29 Kasım 2024 olurken vade tarihi 7 Mart 2025 olacak. Piyasada TRFERTT32518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞİŞECAM

ABD’deki soda külü faaliyetleri için stratejik yatırım kararı aldı. Yeni alımlarda bulunacak

Şişecam, 14 ülkede sürdürdüğünü belirttiği faaliyetlerini daha da güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldığını belirtti. Şirket, soda külü üretimi alanında daha güçlü bir konuma gelebilmek hedefiyle harekete geçti. ABD’deki soda külü faaliyetleri kapsamında, Ciner Grubu’nun dolaylı olarak %20,4 oranındaki Şişecam Wyoming’deki payların tamamını alacak. Ayrıca Pacific Soda’daki %40 ortaklık payının da satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı. Alımların toplam maliyeti 285,4 milyon dolar olacak. Şirket, alımın soda külü üretiminde global ölçekte lider olma hedefini destekleyeceğini ve bulunduğu bölgelerdeki etkinliğini artıracağını ifade etti.

KOÇ HOLDİNG QNB

Grubu ile herhangi bir görüşmenin olmadığının altını çizdi. Haberler için asılsız dedi

Koç Holding, son dönemde sosyal medya platformlarında Yapı ve Kredi Bankası’ndaki payların QNB Grubu’na satışına yönelik iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Söylentilerin asılsız olduğunu belirten Holding, belirtilen nitelikte bir görüşmenin söz konusu olmadığını söyledi. Halihazırda YKB’nin sermayesinin %40,95’i Koç Finansal Hizmetler’e ve %20,22’si Koç Holding’e ait bulunuyor. Açıklamada Koç Holding’in portföyündeki tüm şirketlerle ilgili alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların faaliyet konusu gereği düzenli olarak yapıldığı ifade edildi. Bununla birlikte iddia edilen türde bir anlaşma veya görüşmenin olmadığı belirtildi.

OTTO HOLDİNG

Başvurusu olumlu karşılandı. Yakın İzleme Pazarı’nda olan hisseleri Alt Pazar’a geçti

Otto Holding’in Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören hisselerinin Alt Pazar’a geçişi için yaptığı başvuru Borsa İstanbul tarafından olumlu karşılandı. Kotasyon Yönergesi’nin Alt Pazar’a geçişle ilgili gereklilikleri karşıladığı belirtilerek, hisselerin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verildi. Söz konusu karar, şirketin daha geniş bir yatırımcı kesimine ulaşmasını sağlayacak. Otto Holding’in fiyatı geçtiğimiz temmuzda en düşük 266,50 TL seviyesinde bulunurken, özellikle son üç ayda güçlü bir çıkış sergiledi. Pazar değişikliği fiyatı desteklerken şimdilerde 610 TL seviyelerinde bulunuyor. Şirket, açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %22 büyütürken dönem sonunda %67 geriletme ile 13,3 milyon TL kâr elde etti.