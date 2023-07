Grand Tarabya Hotel, Marriott zincirine mi katılıyor?

Türkiye, otelcilikte her zaman dünyanın dev zincirlerinin radarında yer alıyor. En lüks zincirler özellikle İstanbul’da otel açıyor. Boğaz hattına en lüks oteller yan yana dizilmiş durumda… En son The Peninsula Hotel, Karaköy’de kapılarını misafirlerine açtı. Özellikle son dönemde Anadolu pazarı otel zincirlerinin iştahını kabartırken İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de hareketli bir dönem yaşanıyor. Yeni yatırımlar gündeme gelirken birçok otelde de marka değişimi yaşanıyor.

Yeni yatırımlarla ilgili en dikkat çekici olanı Accor Grubu bünyesindeki Fairmont ile ilgili… Türkiye’deki ilk otelini Fairmont Quasar adıyla Mecidiyeköy’de açan Fairmont Hotels & Resorts Global’İN Marka ve Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, bu markayla Boğaz hattında yeni bir otel açacaklarını açıkladı. Otelin 2024 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Fairmont dışında Raffles, Rixos, Banyan, Swissotel, Mercure, Novotel, Ibis gibi markaları ve 110 ülkede 5400 oteli bulunan Accor’un Tersane İstanbul’da da dört yeni otel markasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Ankara’daki Grand Ankara Hotel’de ise isim değişikliği gündemde. Ankara’nın ilk beş yıldızlı oteli olan otelin ismi bu yıl içinde InterContinental Grand Ankara olarak değişecek. Grand Ankara Hotel, temeli 1958 yılında Osman Çelik tarafından atılan ve enerji, maden, inşaat, taahhüt ile turizm sektöründe yatırımları olan Çelikler Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Grup, eski adı Büyük Ankara Oteli olan otelin satış ihalesini kazandı ve 2006 yılında Grand Ankara Hotel adıyla tekrar açtı.

Divan İstanbul Asia artık Marriott olarak hizmet veriyor

İstanbul’da 2009 yılında kapılarını Divan İstanbul Asia’nın da işletmecisi değişti. Şahsuvaroğlu Grubu’nun 125 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği ve işletmesini Divan’a verdiği otel artık İstanbul Marriott Hotel Pendik olarak misafirlerini ağırlıyor. Sektörde Marriott ile ilgili çok daha büyük bir iddia var. Şöyle ki Grand Tarabya Hotel’in de yakında Marriott zincirine katılacağı söyleniyor.

Mart ayında vefat eden İzzet Bayraktar’ın kurucusu olduğu Bayraktarlar Holding, Emekli Sandığı’ndan Özelleştirme İdaresi’ne devredilen Büyük Tarabya Oteli’ni 2006 yılında özelleştirme ihalesinden almıştı. Otomotiv, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Bayraktarlar; Teknik Yapı, Özaltın İnşaat, Nurol Holding, Limak Holding ve Eren Talu Mimarlık’ın aralarında olduğu 9 grubun teklif verdiği ihaleyi 145 milyon 350 bin dolarlık teklifle kazanmıştı. İhaleden sonra otele 200 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve 2013 yılında Grand Tarabya Hotel olarak kapılarını açtı. Birkaç yıl önce otelin satılacağı iddia edilmişti. Katarlı yatırımcıların otele ilgi gösterdiği, otele biçilen fiyatın ise 800 milyon dolar olduğu iddia edildi ama bu konuda bir gelişme yaşanmadı.

Türkiye’nin üçüncü beş yıldızlı, Türk filmlerinin unutulmaz oteli

Grand Tarabya Oteli’nin bulunduğu binanın tarihçesi 1900’lü yıllara uzanıyor. Bina, Beyoğlu’ndaki ünlü Tokatlıyan Oteli’nin yazlık kısmı olarak inşa edilmiş. Tokatlıyan Oteli’nin sahipleri, Tokat’dan İstanbul’a göçen Ermeni bir aile olan Tokatlıyanlar’dı. Otelin mimar Alexandre Vallaury tarafından Tarabya’daki Petala Oteli’nin yerine yapıldığı tahmin ediliyor. Sümer Palas Oteli’nin 1940’lardan sonra kapatılmasıyla Tokatlıyan Oteli Tarabya’nın tek oteli olarak kalmış, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra otel el değiştirmiş. İbrahim Gültan tarafından satın alındıktan sonra Konak Oteli adını almış. Konak Otel, 19 Nisan 1954 günü çıkan bir yangınla tamamen kül olmuş. Otelin kasten sahibi tarafından yakıldığı iddiaları, uzun süre kamuoyunu meşgul etmiş. Birkaç yıl sonra yanan otelin yerine, arazisi satın almalarla genişletilerek Emekli Sandığı’nın Büyük Tarabya Oteli inşa edilmiş. 1957–1965 yılları arasında yapılıp 1966′ da hizmete açılan Büyük Tarabya Oteli’nin projesi Mimar Kadri Eroğan’a ait.

Tarabya Oteli, Hilton ve Divan otellerinden sonra, Türkiye’nin üçüncü 5 yıldızlı oteli olarak hizmete girdi. İstanbul cemiyet hayatında önemli bir yer edinen Büyük Tarabya Oteli, birçok Yeşilçam filmine de ev sahipliği yaptı.

Sansaryan Han’da ‘The Luxury Collection’ otelini bu yıl açacak

2023 yılında dünya genelinde 35 yeni otel açmayı planladığını açıklayan Marriot International, Türkiye’de birçok markasıyla faaliyet gösteriyor. Lüks segmentte JW Marriott, St. Regis Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, W Hotels, The Luxury Collection ve EDITION; premium segmentte Marriott Hotels, Sheraton, Renaissance Hotels, Le Meridien, Autograph Collection, Delta Hotels by Marriott ve Design Hotels; seçkin hizmet segmentinde Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels ve AC Hotels by Marriott grubun Türkiye’de hizmet veren otel markaları arasında…

Grubun markalarından The Luxury Collection’un bu yıl açılacak destinasyonları içinde İstanbul da var. İstanbul’un tarihi yarımadasında, Sirkeci’deki tarihi Sansaryan Han, yakında kapılarını The Luxury Collection olarak açacak. Geçen hafta otelin genel müdürlüğüne Volkan Öztürkler’in atandığı açıklandı. Grubun bu markasıyla İstanbul dışında Barbados, Japonya, Meksika ve Gürcistan’da otel açılışları olacak.