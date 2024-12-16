Güçlü ve değerinin altında fark edilmeye başlandılar

Enflasyonun gerisinde kalan borsanın güçlü holding, demir çelik, havayolu ve iletişim hisseleri, son bir ayda %5’in üzerinde prim yaptılar. Ancak BIST 50 kapsamındaki bu hisseler, hâlâ defter değerlerinin altında bulunuyorlar.

BIST 50 Endeksinde piyasa değeri/ defter değeri 1’in altında olan hisseler, genellikle piyasa tarafından düşük değerlenmiş kabul edilir. Borsa İstanbul’da sektöründe oldukça güçlü kimi hisseler defter değerinin altında bulunuyor. Yılbaşından bu yana enflasyonun altında performans sergileyen bu hisselerde son günlerde ise hareketlenme gözleniyor. Son bir ayda hisselere yönelik artan bir ilgi gözleniyor.

Gerekçeler farklı

Enflasyonun gerisinde kalan her şirketin gerekçesi farklı olabilmekte. Yılbaşındaki değerinin de altına inen Şişecam’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışında yatırımları devam ediyor. Şirket, düz cam, soda külü ve diğer yatırımlarıyla sektörde rekabet gücünü büyütüyor. Alarko Holding, seracılık alanında ciddi yatırımları ile hareket ederken dönüşünü almaya başladı. Modern seracılığı en büyük işi olarak görüyor. Kardemir’in sizing block yatırımı yıl sonunda devreye girecek. Söz konusu firmaların yatırımları ister istemez harcamalarını ciddi boyutta artırabilmekte. Yatırımcılar ise bu harcamalara katlanmak yerine tamamlanmasını ve gelire dönmesini tercih edebilmekte.

Son bir ayda hareketlenme

Son bir ayda en yüksek artışı gösteren hisselerden biri Kardemir oldu ve yüzde 17,59 oranında bir yükseliş sergiledi. Doğan Holding, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam gibi hisseler de güçlü bir toparlanma yaşadı.

Riskler ve fırsatlar

Defter değerinin altındaki hisseler, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat olabilmekte. Böylesi şirketler için risk firmalara yönelik olumsuz beklentilerde. Eğer mali yapılarına dair olumsuz bir beklenti yoksa bu taktirde de uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli sunabilmekteler.

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PORTFÖY DAĞILIMI MI, KONSANTRASYONU MU?

Portföy Dağılımı; riski ve volatiliteyi azaltma, istikrarlı ve dengeli getiri. Sınırlı getiri, takip zorluğu, aşırı dağılma riski, odaklanma sorunu.

Portföy Konsantrasyonu; odaklı strateji, uzmanlaşma, yüksek getiri, derinleşme. Yüksek ve sürpriz riskler, piyasa bağımlılığı, güvensizlik.

Bedelliden gelen nakdin tamamını banka kredilerini kapatmada kullandı. Kâr için gelir artmalı

Hektaş’ın bedelliden aldığı para ne kadar. Bir de nerede kullandığını öğrenebilir miyim? / Emir Arat

Emir, Hektaş geçtiğimiz eylül ayında çıkarılmış sermeyesini %233,20 oranında nakit karşılığında artırdı. Böylece sermayesini 2,53 milyar TL’den 8,43 milyar TL’ye yükseltmiş oldu. Şirket bedelli sermaye artırımına gitmeden önce büyük ortağı OYAK, temmuzda 3,27 milyar TL sermaye avansı vermişti. Sermaye artırım sürecinde diğer ortakların rüçhan haklarını kullanması sonrasında toplamda 6,03 milyar TL nakit girişi oldu. Hektaş, masrafları düşürdükten sonra elde ettiği gelirin tamamını bankalardaki kredilerini kapatmada kullandı. Öte yandan geçen yıl düşen satışlarla zarar yazan firmanın dokuz aylık verilerinde de zararı devam ediyor.

Fiyatı zayıf kaldı. Üç yıl önceki seviyelerinde. Son bir ayda ise fonların ilgisinde artış var

Bera Holding’in fiyatını nasıl görüyorsunuz? Neden yükselmediğini öğrenebilir miyim? / Haluk Peker

Haluk, Bera Holding 2019- 2021 döneminde fiyatını 76 kuruştan 17,13 TL’ye kadar çıkardı. Sonrasındaki dönemde ise dalgalı bir seyir öne çıktı. Hisse şimdilerde de 15,70 TL bölgesinde işlem görüyor. Mevcut fiyatı üç yıl önceki seviyelerinde. Bu itibarla fiyatın zayıf kaldığını söylemek yanlış olmaz. Kuşkusuz bu zayıf seyirde yatırımcıların hisseye yönelik beklentisinin sınırlı kalmasının etkisi söz konusu. Bera Holding’in son açıkladığı mali tablolara göre ise kârında artış gözleniyor. Gerek f/k ve gerekse pd/dd oranları makul seviyede bulunuyor. Hissede son bir ayda fonların alımları dikkat çekerken çıkış için alımlar daha da güçlenmeli.

YATIRIM FONLARI

Ünlü Portföy UP1 Fonu, altına yatırarak yıllık %67 kazandırdı

UP1 Altın Fonu, portföyünün %80’inden fazlasını altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırarak güvenli getiri sunmayı hedefliyor. 664 milyon TL’lik fon büyüklüğüne ulaşan UP1, katılım paylarının %27,01’i borsa yatırım fonlarına ve %23,87’si kıymetli maden kamu borçlanma araçlarına yönlendiriyor. Fon, altın fiyatlarıyla paralel hareket etmeyi hedefleyen yapısıyla, özellikle uzun vadeli tasarruflarını güvence altına almak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Altın fiyatlarının dalgalandığı bir dönemde, UP1 Fonu %69,48 yıllık getiri sağlayarak kategorisinde iyi bir performans gerçekleştirdi. Fon, altını yakından takip ederken yabancı sermaye araçlarına da %20’ye kadar yatırım imkânı sunuyor. Bu denge güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için alternatif olabilmekte.

TAHVİL

Deniz Yatırım, %56,66 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Yatırım, 12.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %47,50 olurken, bileşik faizi de %56,66’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 14.03.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %11,84 olacak.

%47,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 13 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,39 seviyesinde bulunuyor. Deniz Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %47,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,89 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13.12.2024 olurken vade tarihi 14.03.2025 olacak. Bono piyasada TRFDNZY32532 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PEGASUS

2025 yıl sonuna kadar 9 uçak teslim alacak. Ödemelerini finansal kiralama yöntemiyle yapacak

Pegasus, 2012 Airbus Siparişi kapsamında önümüzdeki yıl sonuna kadar teslim alacağı dokuz Airbus A321neo uçağın ödemesini finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirecek. Şirket, finansman sağlayacak kurumların, tekliflerini toplayarak değerlendirmede bulunacak. Pegasus, leasing firmalarından teklif toplamak suretiyle daha uygun koşullarda finansal kiralama gitmek istiyor. Pegasus’un 2012 Airbus Siparişi, 2017 yılında opsiyonlu uçakların kesin siparişe çevrilmesiyle toplamda 100 uçaklık siparişe dönüşmüştü. Buna ek olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında 50 adet ilave uçak siparişi vererek söz konusu uçakları da sipariş kapsamına dahil etmişti. Havacılık sektöründeki olumlu seyir şirketin filosunu büyütme yönlü yaklaşımını teşvik ediyor. Gelir ve kârı büyüyor.

İŞBİR SENTETİK

Susurluk GES faaliyete geçti. Elektriğin yarısından fazlasını karşılayacak. Maliyeti düşürecek

İşbir Sentetik, Susurluk’ta kurduğu İşbir Susurluk GES tesisinde enerji üretimine başladı. Devreye alınan santral ile birlikte İşbir Sentetik, toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %55-60’ını kendi santralinden sağlayacak. Böylece enerji maliyetleri düşecek ve önemli ölçüde tasarruf sağlayacak. Firma, güncel enerji fiyatlarına göre yıllık 40-50 milyon TL arası tasarruf sağlamayı hedefliyor. Kasım 2021’de 3,93 TL’den borsada işlem görmeye başlayan İşbir Sentetik, sürekli yükselen bir ivmeyle hareket ederek Aralık 2022’de 29,13 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında satış ağırlıklı işlemler öne çıkarken fiyat da aşağıya yöneldi. Şimdilerde 9,76 TL bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Şirket, son açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında hem gelirini hem de kârını düşürdü.

CW ENERJİ

Yeni iş bağlantısı gelirini destekleyecek. Ancak gelirdeki büyüme için daha fazlası gerek

CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için anlaşmaya vardı. Sözleşme bedeli KDV hariç 7.616.119 dolar olacak belirlendi. Tutar 264.886.334 TL’ye denk geliyor. Bedel yıllık gelirinin %1,70 seviyesinde bulunuyor. Bu itibarla satışları içinde kayda değer bir oranı temsil etmiyor. Bununla birlikte gelirlerini destekleyecek. Proje, 2025 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanacak. Mayıs 2023’te borsaya gelen CW Enerji, ilk açılışını düzeltilmiş verilerle 14,72 TL’den gerçekleştirirken Ekim 2023’te en yüksek 52,02 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında arada yukarı atakları olsa da satış baskısı daha ağır bastı ve fiyatı geriledi. Gelir ve kârlılığını büyütme noktasında zorlanıyor. Dokuz aylık dönemde de benzer durum var.