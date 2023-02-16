Gümrüklerde deprem tedbirleri

Olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bulunan yükümlülerin tüm gümrük idarelerindeki işlemleri ve diğer illerde bulunan yükümlülerin bu illerdeki gümrük idarelerinden yapılan işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Gümrükler Genel Müdürlüğü yetki alanı itibarıyla düzenleme yaparak bağlantılarına bildirmiş bulunuyor.

Şöyle ki;

Olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan yükümlülerin tüm gümrük idarelerindeki işlemleri ve diğer illerde bulunan yükümlülerin bu illerdeki gümrük idarelerinden yapılan işlemlerinde;

Gümrük Kanunu’nun 46’ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 70’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelere ilişkin talep edilen ek sürelerin, 211’inci maddesinin ikinci fıkrası, 212’nci maddesi, 213’üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 214’üncü maddesinde belirtilen sürelerin, 242’nci maddesinde belirtilen sürelerin, Gümrük Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sürenin, 181’inci maddesinin 11’inci fıkrasında belirtilen sürenin, 207’nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sürenin, 417’nci maddesi kapsamında ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya ile geçici depolama yerine konmaksızın ihraç edilecek eşyaya ilişkin sürelerin, 06.02.2023 tarihinden önce dolmamış olması kaydıyla, 31.07.2023 tarihine kadar, uzatıldığı ve yönetmeliğin 31’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi isteniyor.

Geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında, bahsi geçen 10 ilde merkezi bulunan firmaların getirdiği eşya veya anılan rejimler kapsamında bu 10 ilde bulunan eşya için rejime ilişkin süre, Gümrük Yönetmeliği’nin 31’inci maddesi uyarınca 06.02.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar işlemeyeceği belirtiliyor.

Keza; Gümrük idaresince izin verilen hariçte işleme izni kapsamında yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejime ilişkin süre söz konusu 10 ilde merkezi bulunan firmalar veya bu 10 ile getirilecek eşya için Gümrük Yönetmeliği’nin 31’inci maddesi uyarınca 06.02.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar işlemeyeceği belirtiliyor.

10 ilde bulunan, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan ve 06.02.2023 tarihinden önce süresi sona eren veya bu tarihten sonra süresi sona erecek olan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için yurtta kalma süreleri herhangi bir başvuru aranmaksızın 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldığı ifade ediliyor.

Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, GAP, Fırat ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları gümrük idareleri hareketli ve/veya varışlı transit beyanlarında 31.07.2023 tarihine kadar; Transit beyanına ilişkin varış gümrük idaresince tespit edilen eksiklik ve fazlalık takibatlarında Gümrük Yönetmeliği’nin 239’uncu ve 240’ıncı maddelerinde yer alan sürelerin uygulanmaması, süre aşımlarında Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinde yer alan idari para cezası uygulanmaması, varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinde yer alan idari para cezasının uygulanmaması, transit beyannamelerinin iptallerinde idari para cezasının uygulanmaması, isteniyor.

31.07.2023 tarihine kadar; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) kapsamında, adı geçen 10 ilde bulunan yükümlüler ile sınırlı olmak üzere, gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülükler için belirlenen sürelerin uygulanmaması, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasında geçen 45 günlük sürenin uygulanmaması, uzlaşma davetiyesi gönderilmiş olan uzlaşma görüşmeleri öncesinde mutlaka yükümlüler ile iletişime geçilmesi, iletişime geçilememesi halinde görüşmenin resen ertelenmesi ve yükümlülerden gelen uzlaşma erteleme taleplerinin anılan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrası dikkate alınmaksızın olumlu karşılanması, isteniyor.