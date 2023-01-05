Gümrükte yeni uygulamalar

Sevgili EKONOMİ gazetesi kurlar, Gümrük Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Gümrük Müşaviri Deniz Koyunoğlu’nun yaptığı tespitlere katıldığımı belirtmeliyim.

Yeni uygulamaları şöyle sıralayalım:

- İstisnai beyan maddesine eklenen yeni fıkraya göre; gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulabilecek.

- Yönetmeliğe ihracatta olduğu gibi antrepo beyannamelerinin de sadece elektronik ortamda verilmesine ilişkin fıkra eklendi.

- Yeşil Hat’tan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz ediliyor. Yapılan değişiklikle antrepo ve ihracat beyannamelerinde ibraz edilmeyecek.

- Transit rejiminde basitleştirme izinleri kapsamında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilecek. Basitleştirme izin başvurularında "Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı" aranmayacak.

- Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı Dahilde İşleme Rejimi’nde rejim kapatma başvurusu izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılabilecek.

- Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde 30 gün içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekecek. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılan her gün için usulsüzlük cezası uygulanacak. Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgiler düzenlendi.

- Gümrük Antrepoları Yatırım izninde dikkate alınacak ödenmiş sermaye miktarları güncellendi.

- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında stajyer çalıştırabilecek ancak stajyerler gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamayacak.

- Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekecek.

- Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarılırken; Geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasına alındı.

- Yönetmeliğin "Antrepo Açma Ve İşletme Koşulları İle Aranan Belgeler" başlıklı 80 nolu ekinde de değişiklikler yapıldı.