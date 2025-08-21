Güney Afrika, Türkiye'yi hedefe koydu

Resmi verilere göre geçen yıl Türkiye, Güney Afrika'ya 700 milyon dolar ihracat, bu ülkeden de 1,3 milyar dolar ithalat yaptı. İşin kötüsü bu ticaret tablosu hızla daha olumsuz bir hale dönüşebilir.

Gazetemizin merkezinin de yer aldığı Gülsan Plaza, dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nden hükümet, özel sektör, finans kesimi temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyeti ağırladı. Heyet, Türkiye'de çeşitli sektörlerin lider kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Dün de, uluslararası müteahhitlik ile ilgili olarak, Afrika dahil olmak üzere dünyada birçok özel projede müteahhitlik işine imza atan Gülsan'ı ziyaret etti. Bizzat, Yönetim Kurulu Üyesi ve Gülsan İnşaat Bölümü Başkanı Alper Gül'ün ağzından başarılarla dolu öyküsünü dikkatle dinleyip, sorular sordular. Heyetten konuştuklarım, aldıkları yanıtlardan etkilendiklerini söyledi. Gösterilen misafirperverlikten de...

Güney Afrika 400 milyar doların üzerindeki GSYH'sı ile Afrika'nın en büyük ekonomisi. BRICS üyesi Güney Afrika'nın, ABD ithalatındaki payı yüzde yarım bile değil. Yine de, ABD bu ülkeye uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 30'a yükseltti. Güney Afrika hükümeti bu karara "ekonomimiz üzerinde doğrudan etki yaratacak" diye şiddetle itiraz etti. Ama bir yandan da kolları sıvadı, ülkenin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı; "yeterince değerlendirilmemiş pazar" arayışına girdi. İlan ettiği "stratejik önceliğe sahip hedef pazarlar" arasında Türkiye ilk sıralarda.

Güney Afrika ile Avrupa Birliği arasında bir süre önce Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Malum, AB'nin imzaladığı STA'lar 'gümrük birliği' nedeniyle bizi de bağlıyor. Bu süreç de maalesef tamamen aleyhimize işliyor. Güney Afrika malları bize neredeyse "gümrüksüz" girerken, bizim Güney Afrika ile STA'mız olmadığı için Türk ihracatçısı yüzde 40 gümrük vergisi ödüyor.

Türkiye'nin tüm dünya, özellikle de Afrika ile ticaretinin gelişmesi herkesin arzusu. Ama elimiz, kolumuz, bacağımız bu kadar bağlıyken, daha çok gol yeriz.

Hızla tedbir alalım.