14 Mayıs seçimlerinde halk sözünü yarım söyledi ve Cumhurbaşkanlığı seçimini sonucunu ikinci tura yani 14 gün sonraya bıraktı.

İktidardaki Cumhur İttifakı’nın “kaybederken kazandıklarıyla” memnun olmasını sağladı. Muhalefetteki Millet İttifakı’nı, oy ve sandalye sayısını artırmasına karşın beklediği sonuca ulaştırmayarak, ”kazanırken kaybettiği, istediği sonucu elde edemediği için“ üzülmesine neden oldu…

Benim bu yorumu yapmama, ortaya çıkan seçim sonuçları neden oldu.

Cumhur İttifakı iktidar cephesinin 344 olan koltuk sayısı 320’ye geriledi. Büyük ortağı AK Parti’nin yüzde 42.56 olan oy oranı yüzde 35.44’e gerilemiş durumda. Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP ise önceki seçimde yüzde 11.76 ile 49, milletvekilliği elde etmişken, bu seçimde yüzde 10.05 oyla bir sandalye fazlasıyla 50’ye ulaşmış. Yeni ortağı Yeniden Refah yüzde 2.84 oyla 5 milletvekili çıkarırken, AK Parti listelerinden seçime giren Hüdapar’a 3 milletvekilliği verilmiş.

Millet İttifakı oy ve sandalye sayısı artırmasına karşın, ”kazanırken kaybetme” üzüntüsüyle yüz yüze bırakan sonuçlar ise şöyle: CHP 2018’de 22.65 olan oy oranını yüzde 25.38’e yükseltmiş. Kazandığı sandalye sayısı da 146’dan 168’e çıkmış, bunun 36’sını CHP listesinden giren 13 Deva, 10 Gelecek, 10 Saadet, 3 Demokrat Parti milletvekili olarak parlamentoya girenler oluşturuyor. İttifakın ortağı İYİ Parti’nin önceki seçimde yüzde 9.98 olan oranı 8.8’e gerilemesine karşın milletvekilli sayısı 43’ten 44’e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ise Millet İttifakı’nın oyu yüzde 45 oldu.

Önceki seçimde HDP, yüzde11.7 oy ile 67 milletvekili çıkarmışken, bu seçimde Yeşil Sol Parti yüzde 8.79 oyla 62 milletvekili çıkardı. İttifak ortağı TİP 2018’de 2 milletvekilliği almışken, bu seçimde yüzde 1.72 oyla 4 milletvekilliği elde etti.

Tüm bu tabloyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalınca, halk seçimlerde işini yarım bırakmış oldu. Şimdi, kazasız belasız 14 gün geçirerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu yaşamayı arzuluyoruz…

GÜNÜN SÖZÜ:

Seçimin bir kaybedeni de anket şirketleri oldu.