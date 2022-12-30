İbrahim Bodur: Yöresine tutkulu yenilikçi bir yatırımcı…

Sosyal ve ekonomik girişimciliğin Türkiye’deki öncü ismi İbrahim Bodur, ilkeli yaşamı ve tutkulu yenilikçiliği ile Türk iş dünyasına örnek oldu. Saygıyla anıyorum.

İbrahim Bodur, Çanakkale'nin Kaz Dağları'na bakan Yenice’de 1927’de doğdu. Robert Kolej’i bitirdi. 1957'de, 29 yaşında kurduğu Kaleseramik, Çan, İzmir ve İtalya'da fabrikası bulunan 17 şirketli bir dünya ölçekli kuruluş haline geldi. Tesisler seramik dalında Avrupa'nın 2.büyüğü. “Ticaret bireyleri, sanayi toplumu zenginleştirir” sözü onundur. 16 yıl İstanbul Sanayi Odası Meclis’inin kesintisiz başkanlığını yaptı. Bodur, yerel kaynaklara ve yerel insanın potansiyelini değerlendirmesiyle tanındı.

İbrahim Bodur, Kale Porselen‘i Çanakkjale’nin Çan ilçesinde 1957'de kurdu. Bodur, Kale Grubu'nu 2 noktada farklılaştırdı: İlk ihracatını 1962'de yaptı. Dünya pazarını gözetmeden yaşanamayacağını kanıtladı. İkincisi, 1970'de kurulan Ar-Ge merkezi, seramikten yeni sektörlere uzanmayı olanaklaştırdı.

Kaleseramik Grubu, 2008’de savaş uçağı sanayisine girdi. F-35’e parça üreten ABD'li ortağı Pratt-Whitney ile birlikte İzmir'de Esbaş Serbest Bölge'de Kale Havacılık fabrikasını kurdu. Bu oluşumda Kaleseramik %51 ile çoğunluk paydaşı oldu, bu yabancı sermaye ilşkisi Türkiye’de bir ilk oldu. ABD’nin 2020’de S 400’ler için Türkiye’ye getirdiği silah ambargosu sonrası Kale Havacılık, F-35 için gövde üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Bodur, yerleşim dengelerini bozmadan Çan’ı 40 kat büyüttü. Çan, Türkiye’nin en yaşanır işçi kenti konumuna ulaştı. 5000 m2‘lik alana yayılan Ar-Ge merkezi, ithal girdi kullanımını ortadan kaldıran çalışmalarıyla Türkiye’nin NASA’sı. Zaten bu nedenle Kale Grubu'nun vizyonu, “Topluma sürdürülebililir değerler katan itibarlı şirket grubu” olarak belirlendi.

Kaleseramik Grubu, 2022'de 65. yaşına girdi. Grup, 2. kuşakta, kızı Zeynep Bodur Okyay ve damadı Osman Okyay tarafından “ortak sorumluluk” anlayışıyla yönetiliyor.

Her yılın 27 Temmuz’daki kuruluş gününün “Seramik Bayramı” olarak kutlanması İbrahim Bodur’un öncülüğüdür.

1957 yılında 1000 nüfuslu olan Çan ilçesi günümüzde 30 bin nüfusa ulaştı. 25 bin Kale Grubu emeklisi var.

İbrahim Bodur 88 yaşında 1928’de vefat ettiğinde kısa adıyla Kaleseramik, seramik sektörünün öncü kuruluşuydu ve İSO 500 Şirket Listesi’nin yeri değişmez bir kuruluşuydu.

Bodur’un, yaşamı boyunca 2 fahri doktora payesi ve TBMM ‘den aldığı Üstün Hizmet Ödülü var. Alçak gönüllülüğü ve manevi değerlere verdiği önemle bilindi. Musikiye düşkündü ve şarkı güfteleri yazdı.

Bodur’un ilkeli yaşamı, tutkulu yenilikçiliği ve hep sosyal çevresini gözeten yatırımcılığı Türkiye için örnektir, saygıyla anıyorum.

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