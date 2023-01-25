İçerik pazarlamasında veri ‘konuşmaya’ başladı

Tüm dünyada farklı bir döneme doğru giriyoruz. Şirketler dijital dünyaya girişleriyle birlikte, aslında bir içerik bütünü haline dönüşmüş durumdalar. Paylaşımlar, üretimlerini tüketici veya hedef kitleyle buluşturmaları tüm iletişim kanal biçimleri teknolojiye dayanıyor artık. Eğer bunu da doğru var olma biçimlerine oturtursanız, yansımaları daha yüksek oluyor. Çünkü artık hiçbir şey üretmek ve satmak için olmamalı artık, her yaptığınızın nedenleri önemli… Hayata, topluma, dünyaya bir bakışla bunlar bütünleşiyor. Bu iletişim ortamında, var olma biçimini de tanımlamak zorundasınız.

Yapay zeka işin içine giriyor

Şimdi işin içine tabii yapay zeka, algoritmalar giriyor. İşin formatları değişiyor. Veri takip etmek ve onu analiz edebilme noktası, içeriklerin de kaynağını oluşturuyor. Bunlar paylaşılabilir ve değerlendirilebilir bir hale gelmiş durumda. Kısaca veri hem kaynak, hem de içerik yaratıyor. Üstelik içerikler, veriler avatarlarla, dijital asistanlarla konuşmaya başladı. Hayır mecazi anlamda değil, gerçekten konuşuyor! Veri kullanıyorduk şimdi o zaten kendini de anlatmaya başlıyor. Bunu uygulama içlerinde görmeye başladık, giderek yaygınlaşan bir biçimde metaverse ortamları içinde de görmeye başlayacağız.

■ YAPAY ZEKA KONUŞUYOR ARTIK

İçerik kaynakları da içerik üreticileri de dijital bir yapı içine bürünüyor. Türkiye’de bu örneklerin de artık gelişim hızlandı diyebiliriz. Önceleri sizin tüketici alışkanlıklarınızı takip eden programlar şimdi bunları konuşarak yapıyor. Tercihlerinizi dinliyor anlatıyor. Önünüze gelen seçenekler yani tercihleriniz, sizin için toplanmış “veri”ler konuşur hale geliyor. Bunu genel pazara ilk örneklerini sunan markalardan biri LC Waikki oldu. LC Waikiki Elsiva adını verdiği dijital asistanın lansmanını yaptı. Belki bunu ilk yapan onlar değil… Bu uygulamaların moda ya da başka sektörlerde örnekleri var. Ama geniş pazara bir araç olarak Türkiye’de sunan LC Waikiki oldu. Yapay zeka uygulamalarının üretime ve pazara yönelik pek çok açılımı var. Örneğin en çok talep edilen ürünleri üretime daha çok yansıtabilir verimlilik yakalayabilirsiniz. Piyasayı, tüketicinin davranışlarını takip etme gücü de aslında size pazarda güç yaratır. LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş: “LC Waikiki olarak, müşterilerimizin web sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret ettiğinde modayla ilgili tüm ihtiyaçlarına tek adreste ulaşabilmelerini ve tüm beklentilerini karşılayabilmelerini hedefl iyoruz. Bunun içinde teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam ediyoruz. Elsiva’nın çıkış noktası esasen hepimizin düşündüğü ‘Bugün ne giysem?’, ‘Tarzıma uygun ürünlere nasıl ulaşabilirim?’ gibi sorulardı” diyor.

■ İÇERİK ÜRETİMİNDE GÖRÜNTÜ DÖNEMİ

Veri’nin konuşmaya başlaması derken, görüntünün de ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz aslında. Youtube ve benzeri görüntülü içerik platformlarının yükselişi de bundan… TikTok günümüzün en moda mecrası durumunda. Özellikle genç kuşak neredeyse görüntüsü olmayan hiçbir şeyi fark etmiyor. İçerik yönetimlerini tüm bu platformlar, algoritmalarla yapıyor. Türkiye YouTube ekibi Oxford Economics ile bir Türkiye Etki Raporu hazırlamış. Raporda pek çok katkıdan söz ediliyor. İçerik üreticilerinin oluşturduğu, iş değerinden bahsediliyor. Görüntülü bu iletişim kanalı da modellerini geliştiriyor. Özellikle bireysel içerik üreticileri yanı sıra KOBİ klasmanı yukarda bahsettiğim şirketlerin artık yeni dünyada bir “içerik bütünü” olması bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor. İçeriğin görüntülü hale getirilmesi pek çok açıdan şirketler için önemli… Satışlar, imaj, sürdürülebilir olmak, yurt dışına açılmak. Yeni dönemin mantığı “veriyi-bilgiyi-şirketi” görüntülü hale getirmek. Belki YouTube gibi platformların da algoritmaları bu şekilde, tüketiciye, görüntüyü kullanana, müşteriye göre düzenlediği yeni yapıları gündeme getirecek. Buradaki modeller giderek daha fazla gelişmeye açık… Türkiye’de YouTube’u düzenli olarak kullanan 45 milyon kişi var, YouTube verilerine göre platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçiriyor. Bu nereden bakarsanız büyük güç… YouTube’da bir kanalı olan işletmelerin %65’i, müşteri tabanlarını büyütmede YouTube’un önemli bir rol oynadığını söylüyor. YouTube kullanan KOBİ’lerin %71’i, YouTube’un işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. Demek ki, YouTube gibi kanalların bunun önünü açmak için, daha pragmatik olmaları gerekiyor.