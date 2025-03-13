İhracat odaklı şirketler değerlemede ucuz kaldı

Yılbaşından bu yana dolar %3,28 yükselirken euro %8, BIST 100 Endeksi %6 ve altın %13 çıkış gerçekleştirdi. Aynı sürede piyasa değeri güçlü ve göstergeleri düşük hisselerde ise yükseliş %27’leri buldu.

Borsa yılbaşından bu yana %6 yükselirken gösterge oranları düşük, piyasa değeri ve ihracat oranı yüksek şirketler yılbaşından bu yana %27’ye varan çıkışlar gerçekleştirdi. Söz konusu hisselerin ortalama performansı ise %12,7 olurken endeksin yükselişini ikiye katlamayı başardı.

Borsada büyük şirketler arasında özellikle ihracata yönelik faaliyet yürütenler dikkat çekiyor. Piyasa değeri 50 milyar TL’yi aşan ve ihracatta güçlü olan 7 şirket, düşük fiyat/ kazanç (F/K) ve piyasa değeri/ defter değeri (PD/DD) oranlarına sahip. Yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlayan bu hisseler yatırımcıların ilgisini çekiyor.

THY ve Ford Otosan öne çıkıyor

Ulaştırma ve otomotiv sektörünün güçlü aktörleri listede ağırlığını hissettiriyor. Türk Hava Yolları yüksek ihracat oranı ve piyasa değerine sahip bulunurken 4.02 F/K oranı ile hala düşük değerlemeye sahip. Benzer şekilde Ford Otosan da %74,67 ihracat oranı ve 360 milyar TL piyasa değeriyle öne çıkan bir diğer firma.

Sanayi ve inşaat şirketleri listede

Sanayi şirketleri içerisinden yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlamasına rağmen değerleme oranı düşük duran şirketler de var. Enka İnşaat, %61,84 ihracat oranıyla güçlü bir performans sergiliyor. Ereğli Demir Çelik ise 174 milyar TL piyasa değeriyle sanayi sektörünün en büyük oyuncularından bir diğeri konumunda bulunuyor. Listede yer alan bir diğer firma olan Ülker Bisküvi, %17 ihracat oranına sahip olurken 50 milyar TL piyasa değeriyle düşük değerlemeye sahip bir diğer firma konumunda bulunuyor. Türk Traktör ise %16,81 ihracat oranıyla sıralamaya giren bir diğer firma

ZEYNEP’E SOR

NET KÂR MARJI MI, ESAS FAALİYET KÂR MARJI MI?

Net kâr marjı; gerçek kâr, kritik gösterge, verimlilik, hisse için referans. Geçici etkilenmeler, yanıltıcılık, yönetim politikasından etkilenme.

Esas faaliyet kâr marjı; ana faaliyet, sağlıklı karşılaştırma, uzun vade. Nihai kârlılığı ve finansal gücü tam yansıtmama, yan gelirleri görmeme.

Satışları artsa da dönem sonu kârı düştü. Zayıf seyir fi yat üzerinde baskıya yol açıyor

ARD Bilişim Teknolojileri şubat ayında test ettiği zirvesini tekrar test etmesi ne zaman bulur? / Ercan Kocabaş

Ercan, hisse performansı, şirketin finansal verileri ve piyasa koşullarıyla paralel olarak dalgalanabilir. ARD Bilişim Teknolojileri’nin fiyatı, Şubat 2024’te en yüksek 65,51 TL’yi test ettikten sonra arada yukarı atakları olsa da sürekli geriledi. Şirketin 2024 yıl sonu mali tablolarına göre satışlarında %26’lık artış kaydedilirken esas faaliyet kârı da gerileyerek 773,3 milyon TL’ye indi. Dönem sonunda ise net kâr %40’lık bir düşüş yaşadı ve 373,2 milyon TL oldu. Şirket, zayıf seyre gerekçe olarak enflasyonun etkisiyle artan maliyetlere dikkat çekti. Bu durum aynı zamanda hissenin fiyatının son bir yılda %42,76 gerilemesine yol açtı.

Bağlı iştirakin alacak talebini ilk mahkeme reddetti. Yargı süreci üst mahkemeye taşınıyor

Tekfen Holding’in Rusya ile davalık olduğu işten dolayı parasını alması daha ne kadar sürer? / Halil Tokgöz

Halil, alacak davaları genellikle zaman alır ve birçok aşama içerir. Özellikle uluslararası alacak davaları, farklı hukuk sistemleri ve yargı süreçlerinin etkisiyle daha karmaşık hale gelebilir. Tekfen Holding’in Rusya’da yaşadığı durum da buna örnektir. Tekfen Holding’in bağlı iştirakinin gaz boru hattı projesinden kaynaklı yaşadığı maliyet artışları ve olumsuzluklar nedeniyle, beklenen zararlar konsolide finansal tablolara yansıtılmıştı. Rusya’daki işverenle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanamayınca da yaklaşık 111,5 milyon dolarlık alacak davası açıldı. Mahkeme ise davayı reddetti. Yasal süreç üst mahkemede devam edecek.

YATIRIM FONLARI

Anadolu Hayat Emeklilik’in AH6 Fonu, yurt içi ve yurt dışı piyasaları takip ediyor

Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AH6), geniş varlık dağılımı ile yatırımcılara esnek ve dengeli bir portföy öneriyor. Fon, %35,66 yabancı hisse, %21,60 özel sektör dış borçlanma araçları ve %18,03 yerli hisse içererek, Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fırsatları hedefliyor. 3,7 milyar TL fon büyüklüğü ile global trendleri takip ederek portföyünün performansını artırmaya çalışıyor. Son bir yılda %25,60 ve yılbaşından bu yana da %6,83 oranında performans gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ekimden bu yana her ay değişen tutarlarda nakit çıkışı yaşanıyor. Zayıf performans yatırımcı ilgisinin düşmesine yol açıyor. Halihazırda 112.994 yatırımcısı bulunan AH6’nin yıllık %2 yönetim ücreti bulunuyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke hisselerine yatırım düşünenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Doğan Trend Otomotiv, TLREF+%1,75 faizden bono ihraç etti

Doğan Trend Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 11.03.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 310.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 10.03.2026 olacak.

TLREF+%1,75 YILLIK FAİZ

11 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,35 seviyesinde bulunuyor. Doğan Otomotiv’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %1,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDGTR32616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİGROS

Ödeme sistemleriyle ilgili yeni bir şirket kuruyor. Yeni iştirak ödeme hizmetlerine odaklanacak

Migros, kurumsal ödeme hizmetleri alanında faaliyet göstermek amacıyla sermayesi 70 milyon TL olan “Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş.” unvanıyla bir şirket kuruyor. İştirak, bayi tahsilatı, tedarikçi finansmanı ve diğer ödeme hizmetlerine odaklanacak. Finansal teknoloji sektörü, şirketlerin ödeme süreçlerini hızlandıran ve dijital finansal çözümleri geliştiren platformlar ile hızlı büyüyen bir alan. Migros’un girişimi, perakende ağı ve dijital ödeme çözümleri ile entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin %55’i Migros’a, %10’u bağlı ortaklığı Moneypay Para Hizmetleri’ne ait olacak. Söz konusu girişim, Migros’un ödeme ekosistemini genişleterek fintech sektöründeki varlığını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ASTOR

İleriye dönük beklentilerini paylaştı. Gelirleri içinde ihracatın payını artırmayı öngörüyor

Astor Enerji, önümüzdeki yıla ilişkin beklentisini paylaştı. 2025 yılı için 940 milyon dolar ciro hedefliyor. Beklenti, büyüme hedefi doğrultusunda gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Söz konusu tutar, güncel kurdan 34,2 milyar TL’ye denk geliyor. Şirket’in açıkladığı 2024 yıl sonu mali tablolarında cirosu 26,6 milyar TL seviyesinde. Öngörüye göre beklenti yaklaşık %29’luk bir artışa denk geliyor. Transformatör ve enerji ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Astor Enerji, uluslararası pazarlardaki genişleme stratejisini sürdürüyor. 2025 yılı için ihracatın toplam cironun %48’ini, 2026 yılı için ise %49’unu oluşturması öngörülüyor. Artırılmış üretim kapasitesi ve yeni pazarlara giriş stratejileriyle ihracattaki payını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

ODİNE TEKNOLOJİ

ABD merkezli firma ile iş birliği için mutabakata vardı. Bölgesel pazardaki varlığını artıracak

Odine Teknoloji, ABD merkezli Airspan Networks ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Open RAN ve özel mobil ağ çözümleriyle öne çıkan Airspan Networks, 5G ve ötesi teknolojilerde uzmanlaşmış bir telekomünikasyon şirketi. Firma, sanayiden ulaşıma birçok sektörde dijital dönüşümü hızlandıran altyapılar sunuyor. Anlaşma, farklı coğrafyalarda yeni iş fırsatları sağlamayı hedefliyor. Airspan’ın ileri teknoloji çözümleri ile Odine’in bölgesel teknik altyapısının birleşmesi, telekom operatörleri ve kurumsal müşterilerin en yeni ağ teknolojilerine daha hızlı erişimini sağlayacağı belirtiliyor. İş birliği, Open RAN ve özel mobil ağ çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlarken, Odine’in bölgesel pazarlardaki varlığını güçlendirmesine de destek olacak.