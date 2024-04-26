HABER ANALİZ / YURTDIŞI SATIŞ ORANI YÜKSEK BIST 100 ŞİRKETLERİ

İhracat yapan kârlı şirketler kazandırdı

BIST 100 Endeksine dahil ihracat yapan, kârlı ve aynı zamanda satışlarını arttıran şirketler, yıllık bazda ortalama %146 getiri sağladı. İhracatı güçlü şirketler içerisinde değerleme oranlarına göre cazip 15 şirket var.

İhracat oranı %8'in üzerindeki kâr ve satış büyümesi pozitif olan şirketlerin yıllık ortalama net kâr büyümesi %336,07 olarak gerçekleşti. Net satış büyüme oranının ortalama %31,17 olduğu bu grup içinde özellikle Vestel Beyaz Eşya ve Aselsan gibi şirketler dikkat çeken büyümeler kaydetti. Vestel Beyaz Eşya'nın net kar büyümesi %2.130 olurken, Aselsan %468,70 kâr büyümesi kaydetti.

%200’lük kazançlar



Listede öne çıkan şirketler içerisinde Borusan Boru, Ülker Bisküvi, Türk Traktör, Coca Cola İçecek yıllık bazda yatırımcısına yüzde 200’ün üzerinde getiri sağladı. Her üç şirketin kâr büyümesi yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Coca Cola İçecek’in kâr büyümesi ise %48 oldu.

Ortalama getiriler yüksek



Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise, pozitif büyüme gösteren şirketlerin yıllık değişim oranlarının oldukça yüksek olması ve sektörlerine göre farklılık göstermesi. Endüstriyel üretimden enerji sektörüne, gıdadan inşaata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bu şirketler, ekonomide ihracatın rolünün artan önemini yansıtıyor.

Değerleme oranları cazip 15 şirket



İhracat oranı yüksek şirketler içerisinde fiyat/kazanç oranı 15’in altında ve piyasa değeri/defter değeri 8’in altında olan 15 şirket bulunuyor. Bu şirketler: Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Vestel Beyaz Eşya, Alarko Holding, Anadolu Efes, Arçelik, Pegasus, TAV Havalimanları, Coca Cola İçecek, Enka İnşaat, Petkim, Çimsa, Şişe Cam, Koç Holding ve Sasa Polyester.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Hatsan Gemi (#HATSN): Son 1 haftalık zirvesinde. Halka arzından bu yana %186 getiri sağladı.

Kent Gıda (#KENT): Son 1 haftalık zirvesinde. Yıllık seyirde %674 prim yaptı.

Senkron Siber Güvenlik Yazılım (#SNKRN): 1 Aylık zirvesinde. Son 1 haftada %18 prim yaptı.

Nasmed Egepol (#EGEPO): Son 1 aylık zirvesinde. Haftalık seyirde %13 değer kazandı.

Sönmez Pamuklu (#SNPAM): Son 1 aylık zirvesinde. 5 günlük ortalamasını yukarı yönde kesti.

DÜŞÜŞTEKİLER



Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): Son 1 aylık dibinde. Son 1 ayda %19 değer kaybetti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları (#BJKAS): Son 1 haftalık dibinde. Haftalık seyirde %12 düştü.

LDR Turizm (#LIDER): Son 1 aylık dibinde. Son 1 ayda hacminde %60 düşüş yaşadı.

Formet Metal ve Cam (#FORMT): Son 1 haftalık dibinde. Kısa, orta ortalamaların altında.

Doğanlar Mobilya (#DGNMO): Son 1 haftalık dibinde. 1 haftalık zirvesine göre %8 düştü.



NE OLDU?

Goldman Sachs'a göre küresel ekonomi 2024 yılında %2,6 oranında büyüyecek.

UBS paladyum fiyatının %12 düşeceğini tahmin ediyor.

TÜRKBESD verilerine göre, Mart ayında iç pazarda beyaz eşya satışları yıllık yüzde 24 arttı.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) Şubat’ta 314,2 milyar dolar açık verdi

Yen, dolar karşısında 34 yılın dibini gördü.



NE OLACAK?

Perşembe günleri açıklanan haftalık TCMB verileri 23 Nisan tatili sebebiyle cuma açıklanacak.

ABD ekonomisine dair Dayanıklı Mal Siparişleri ve Çekirdek PCE verileri izlenecek.

Japonya'dan Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak.

Yabancı payı 7 gündür sürekli artanlar: ANHYT, AGYO, AYGAZ, BAGFS, BASGZ, BEYAZ, COSMO.

Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: CRFSA, ERSU, ESCOM, INDES, MGROS, PEKGY, SNPAM

ZEYNEP’E SOR

RİSKLİ FON MU, GÜVENLİ FON MU?

Riskli Fonlar; hisse senedi veya volatil piyasalara yatırım, uzun vadede yüksek getiri, yüksek risk, sermaye kaybı riski.

Güvenli fonlar; tahvil ve mevduat gibi düşük riskli araçlara yatırım, daha az dalgalanma, düşüşlerde az etkilenme, düşük getiri.

Kârı kayda değer oranda arttı. Bunda sahip olduğu menkul kıymetlerin değer artışı etkili oldu

Enka şirketi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? / Ümran Metin

Ümran, Enka İnşaat, hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi faaliyetleri olan bir firma. Mali tablolarına baktığında gelirlerinin yarı oranda yurt içi ve yurt dışı kaynaklı olduğunu göreceksin. Bu itibarla gelirlerinde dengeli bir dağılım olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şirket, 2023 faaliyet döneminde net satışlarını önceki yıla kıyasla %24,11 artırarak 76,70 milyar TL'ye yükseltti. Bu süreçte yurt dışı gelirleri yurt içi gelirlerinden daha hızlı artarken ciroyu büyütmede etkili oldu.

Şirketin net kârı ise %765,20'lik kayda değer bir artışla 16,97 milyar TL’ye yükseldi. Enka İnşaat’ın bu kadar yüksek kâr performansına ulaşmasında yatırım faaliyetleri kalemindeki geliri etkili oldu. Kaleme daha yakından baktığımdaysa şirketin portföyünde bulunan hisse senedi, tahvil ve yatırım fonlarının toplam tutarının 2022 yılında -10,3 milyar TL’den 2023 yılında 6,99 milyar TL’ye yükselmesi belirleyici oldu. Hissenin f/k oranı ise 12,79 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 101,38'den bu seviyeye gerilemesi hisse değerlemesinde önemli bir düzelme olarak görülmeli.

Son iki yıldaki gelir büyümesi kâra dönmesinde belirleyici oldu. Gelirdeki artışın sürmesi şart

Odaş hisse hakkında bilgi talep ediyorum./Erhan Işık

Erhan, enerji sektöründe faaliyet yürüten Odaş Elektrik, Kasım 2022’den bu yana dalgalı bir seyir izledi. Satıcılar ağırlık bulduğunda fiyat gerilerken alıcıların harekete geçtiği noktada yönünü yukarı çevirdi. Hisse, geride kalan 1,5 yılda en düşük 4,75 TL’ye kadar inerken en yüksek 14,47 TL’yi test etti. Şimdilerde de 9 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Henüz 2023 yıl sonu mali verilerini açıklamayan şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık verilerine göre satışlarında %5,37 oranında bir düşüş var. Gelirdeki düşüşe rağmen maliyet ve giderleri artınca esas faaliyet kârı %50 geriledi.

Buna rağmen firmanın dönem sonu net kârı %111,25 artarak 4,62 milyar TL’ye çıktı. Şirketin esas faaliyetlerinden ötürü kârını düşürmesine rağmen dönem sonunda net kârını büyüten 26,36 milyon TL’den 3,88 milyar TL’ye çıkan yatırım faaliyeti geliri kalemi oldu. Şirket geride kalan beş yılın ilk üçünde zarar ederken son iki yılında kâr elde etmeyi başardı. Dahası bu kârı büyütmeyi de bildi. Bunda son iki yıldaki güçlü gelir artışı etkili oldu. Son açıklanan 2023 dokuz aylık dönemde gelirdeki zayıf artışa rağmen dönem sonu net kârın büyümesi ilerisi için yatırımcısını umutlandırıyor.

YATIRIM FONLARI

Enflasyon üstü getiri sunan değişken fonlar

Üç yıllık performansıyla dikkat çeken fonlar

Değişken fonlar son üç yılda yatırımcıya enflasyonun üzerinde kazandırdı. En fazla kazandıran 10 fonun getirisi yüzde 494 ile 945 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 10 milyar TL olurken yatırımcı sayıları 94 bin oldu.

Fonların yılbaşından bu yana getirileri de enflasyonun iki kat üzerinde gerçekleşti.

En yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon olurken onu Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon takip etti. Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon ise yatırımcıya son üç yılda yüzde 702 oranında getiri sağladı.

EMEKLİLİK FONLARI

Son üç yılda getirileri ile öne çıkan değişken emeklilik fonları

Emeklilikte yüksek getiri için değişken fonlar gözde

Yatırımcıların gelecek güvencesi emeklilik fonları. Özellikle değişken emeklilik fonları son üç yılda yüksek getirilerle dikkat çekiyor. Bu dönemde, fonların getirileri yatırım yapılan diğer araçların da üzerine çıktı.

Üç yıllık dönemde, Anadolu Hayat Em. Agresif Değ. EYF (AHL) %1.011,72 getiriyle en yüksek kazancı sağlarken, portföy değeri olarak 2 milyar 433 milyon TL ile öne çıktı. Aynı zamanda Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF %870,47 ile yatırımcılara yüksek kazanç sunmayı başardı.

Yatırımcı sayısı bakımından ise Allianz Yaşam ve Em. Agresif Değ. EYF (ALU) fonu ise 283,271 yatırımcı sayısı ile dikkat çekiyor.

Son üç yılın en fazla kazandıran değişken emeklilik fonları, %527,96'dan başlayarak %1.011,72'ye kadar çeşitlilik gösteriyor. Toplam portföy değeri ise 35 milyon TL'den 6 milyar 814 milyon TL'ye ulaşan fonlar, yatırımcı sayıları açısından 764’ten 283,271'e kadar geniş bir aralıkta yer alıyor.

Altın ve döviz karşısında yüksek getiri arayan yatırımcılar için değişken emeklilik fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru ve BIST 100’ün Seyri

Dolar TL yükseliş eğilimi izlerken BIST 100’de daha dalgalı bir hareket gözleniyor. Yatırımcılar genellikle kurlarda artış beklentisi olduğunda dövize ya da dövize endeksli yatırım araçlarına yönelirler. Dolar/TL kuru yatırımcılar için kriz göstergelerinden biridir. Sert yukarı dalgalanması borsada satış, stabil hareketleri temkinli duruş, düşüşleri alım yönlü değerlendirilir.

TAHVİL

%60 YILLIK BASİT FAİZ

Tera Yatırım, %74,94 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tera Yatırım, 24 Nisan 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 140,000,000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %60 olurken, bileşik faizi de %74,94’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 24 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %14,92 olacak.

24 Nisan tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %60 basit faiz oranı, TLREF’in 7,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EUROPOWER ENERJİ

Nisan ayında iki ihaleyi kazandı. İhalelerdeki performansıyla gelirini artırıyor

Europower Enerji, Vangölü Elektrik Dağıtım’ın açtığı ihalede en iyi teklifi vererek kazandı. Şirketin teklif ettiği bedel KDV hariç 2.015.000 dolar. Bu tutar yaklaşık 65.568.100 TL’ye denk geliyor. Şirket nisan ayının ilk haftasında da TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 204.465.920 TL ile en avantajlı fiyat teklifini vererek birinci olmuştu.

Europower Enerji, 2023 dokuz aylık dönemde 3,11 milyar TL hasılat açıklarken bir önceki yılın aynı dönemine göre %165,35 oranında artış kaydetti. Firmanın dönem sonu kârı ise %492,25 artarak 945,32 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin ihalelerdeki performansı gelirini artırmasına olanak veriyor.

NET HOLDİNG

İçinde şans oyunları salonunun da olduğu otelin ön açılışı yapıldı. Oteli, Merit Turizm İşletecek

Net Holding, Karadağ/Budva'da yer alan Merit Starlit Hotel & Residence ve bünyesindeki şans oyunları salonunun ön açılışını gerçekleştirdi. Tesis, 19.000 metrekare kapalı alanda 10 katlı olarak dizayn edildi. İçinde yer alan şans oyunları salonu ise 2.500 metrekare büyüklüğünde.

Söz konusu yatırım, Merit Turizm tarafından işletilecek. Tam kapasiteyle hizmete başladığında, şirketin gelir ve kârlığına olumlu katkıda bulunacak. Net Holding son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %132,07 oranında artırarak 5,2 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu net kârı ise 28,27 milyon TL oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise zarar açıklamıştı.

MARGÜN ENERJİ

Hollanda’da yeni bir şirket kuracak. Amaç ticari iş birlikleri geliştirebilmek

Margün Enerji, Hollanda'da yeni bir şirket kurumaya karar verdi. Kurulacak şirket, Margün Enerji'nin global pazardaki varlığını pekiştirerek, sürdürülebilir ve inovatif çözümler sunma kapasitesini artırmasını hedefleyeceği belirtildi.

Şirket, Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere pazarlarında genişlemeyi hedeflediğini ve yenilikçi yatırımlar planladığını belirtti. Bu kapsamda iklim teknolojileri alanında global şirketlerle stratejik, finansal ortaklıklar ve ticari iş birlikleri kurmayı amaçlamakta. Hollanda’da kurulacak firma ile bu hedef doğrultusunda girişimde bulunmayı hedefliyor.

RUBENİS TEKSTİL

Nisandaki satışlarını açıkladı. Ödemeleri peşin aldı. Düşen gelirlerini büyütmesi şart

Rubenis Tekstil, 1-23 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye'de yer alan yedi farklı şirketle toplamda 81,5 milyon TL değerinde ürün satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşmalar kapsamında, şirketlerden tüm ödemeleri, ön ödemeli olarak aldığını belirtti. Ödemelerin peşin alınması nakit akışını güçlendirirken tahsilat riskini de ortadan kaldırıyor.

Şirket 2023 yılında satışlarını %21,1 oranında azaltırken 2,29 milyar TL’ye düşürdü. Buna karşın maliyetleri %64,84 artarak 1,83 milyar TL’ye çıktı. Bu durum şirketin kârını düşürmede belirleyici bir faktör oldu. Kârın büyüyebilmesi için firmanın gelirlerini artırabilmesi şart.

ONCOSEM

200 milyon dolarlık Körfez ülkeleri kemoterapi pazarına giriyor. Önemli bir pay almayı hedefliyor

Oncosem, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ürünlerinin yasal düzenlemelere, güvenlik ve kalite standartlarına uygun bulunduğunu ve SFDA belgesi almaya hak kazandığını duyurdu. Bu belge, şirketin ürünlerinin Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine ihracatını ve satışını yasal olarak mümkün kılacak.

Oncosem, Körfez Ülkelerinde yaklaşık 200 milyon dolarlık bir pazar potansiyeli olduğunu ve Oncocare markası altında bu yıl içerisinde Suudi Arabistan kemoterapi tedavi pazarında önemli bir pay almayı hedeflediğini ifade etti.