HABER ANALİZ / BIST 30 F/K, ESAS FAALİYET KÂRI VE GETİRİ ANALİZİ

Beklenti kısa vadede az Uzun vadede yüksek

Borsada F/K oranı düşük hisseler son bir yılda yüzde 144’e kadar varan bir çıkış sergiledi. Bu şirketlerden Türk Hava Yolları yüzde 144 ile en yüksek çıkışı sergilerken Tofaş Fabrika yüzde 38,65 ile en sonda geldi. Düşük F/K kısa vadede yatırımcı beklentisinin zayıf kaldığını söylese de uzun vadede bu hisseler potansiyellerini koruyor.



Endeks zirvesine çıkarken yatırımcının kafası karışık. Hangi hisseye yatırım yaparsa daha fazla kazançlı çıkacağını öğrenmeye çalışıyor. Piyasadaki inişli çıkışlı süreçte bazı hisseler var ki, uzun vadede arada düşüşleri olsa da çıkışlarını koruyorlar. Borsa İstanbul’da, özellikle Fiyat/Kazanç oranı düşük olan ve faaliyet kârlılığını artıran şirketlere ait hisselerin fiyatı yükseldiği halde potansiyellerini korumaya devam ediyor.

F/K<15, Esas Faaliyet Kârı>%40



Verilere göre F/K oranı 15’in altında olan ve esas faaliyet kârında büyüme gösteren BIST 30 Endeksine dahil 6 şirket yıllık bazda %39 ile %144 arası çıkış sergiledi. Fiyat/kazanç oranın makul sevide olması gerçekleşen çıkışa rağmen fiyatların pahalı olmadığını işaret ediyor. Bu da kısa vadede yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığı izlenimini verse de uzun vadede potansiyellerin sürmesine olanak tanıyor. Bu şirketler şöyle: Ford Otosan, Oyak Çimento, Pegasus, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Tofaş Fabrika.

Yıllık %100 getiriler



Yıllık Bazda yüzde 100 getiri sağlayan 10 BIST 30 şirketinin F/K oranları incelendiğindeyse oldukça değişken olduklarını görmek mümkün. Bu da kiminde kısa vadede beklentinin yüksek oranda korunduğunu gösterirken kiminde de bu beklentinin zayıfladığı şeklinde yorumlanabilir.



F/K Oranı yüksek BIST 30 şirketleri



Fiyat/Kazanç oranı 15’in üzerinde olan ve esas faaliyetlerinden kâr eden üç şirketin getirileri ise yüzde 100 ile yüzde 305 arasında gerçekleşti. F/K’sı yüksek hisseler, kısa vadede yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu hisseler olarak değerlendirilmeli.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Anadolu Efes (#AEFES): Son 1 aylık zirvesinde. Aylık %23, yıllık %190 prim yaptı.

Aksa (#AKSA): Son 1 aylık zirvesinde. İşlem hacmi artıyor. Aylık getirisi %24,45

Yonga Mobilya (#YONGA): Son 1 haftalık zirvesinde. Hisse, yıllık %251 prim yaptı.

Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): Son 3 gündür sürekli yükselişte. Yıllık getirisi %1.285.

Akmerkez GMYO (#SEGYO): Son 1 haftalık zirvesinde. Son 5 gündür fiyat artıyor.

DÜŞÜŞTEKİLER



Kartonsan (#KARTN): Son ayda %18,73 düştü; Aylık zirveye %22,93 uzaklıkta.

Erbosan (#ERBOS): Aylık %12,24 kayıpla dip noktasına yakın bir seyirde.

Mogan Enerji (#MOGAN): %14,15'lik düşüşle volatilite yüksek.

Oba Makarnacılık (#OBAMS): Son ay %5,53 geriledi, zayıf seyirde.

Limak Doğu Anadolu (#LMKDC): Aylık %15,35 kayıp sonrası yatayda.

NE OLDU?

Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

TCMB verilerine göre, 19 Nisan itibarıyla toplam rezervler 2 milyar 162 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 341,40 milyon dolar artış gösterdi.

Lila Kağıt için 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024’te pay başına 37,39 TL’den talep toplanacak.

Koton için 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplanacak.

NE OLACAK?

Türkiye'de ekonomik güven endeksi saat 10.00'da açıklanacak.

Euro Bölgesi'nden Ekonomik Görünüm Endeksi (11:00)’de açıklanacak

Almanya'dan TÜFE ve Hizmet Satışları (13:00, 14:00) izlenecek

ABD'den Kişisel Tüketim Harcamaları ve PMI (15:30, 16:45) verileri takip edilecek.

Yabancı payı 7 gündür sürekli artanlar: ADYO, AYGAZ, BASGZ, KSTUR, RHEAG, TSGYO, BOSSA

Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: CRFSA, ERSU, MGROS, SNPAM, BRYAT, DOAS, MIATK

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK GETİRİ Mİ, DÜŞÜK GETİRİ Mİ?

Yüksek Getiri; yönetme becerisi gerekir. Uzun vadede önemli kazanç potansiyeli, kısa vadede dalgalı seyir, araştırma ihtiyacı, kayıp riski vardır.

Düşük getiri; istikrarlı getiri, uzun vadede güvenli, düşük risk vardır. Sınırlı büyüme, enflasyon riski ve fırsatlardan vazgeçme vardır.

Bedelsizin reddi hissede satışa sebep oldu. Şimdilerde de zarar, yatırımcıyı uzak tutuyor

Gübre Fabrikaları’ndaki düşüş daha nereye kadar devam eder? /İbrahim Yavuz

İbrahim, Gübre Fabrikaları geride kalan beş yılda oldukça iyi bir çıkış sergiledi. Mayıs 2019’da en düşük 2,27 TL’deyken Aralık 2023’te 405 TL’ye kadar çıktı. Hisse, 18 Aralık 2023 günü ve sonrasında, dokuz taban serisiyle oldukça sert bir düşüş yaşadı. Şirketin bedelsiz sermaye artırım kararını SPK’nın kabul etmemesi düşüşün ana nedeni oldu. Kurul, firmanın bağlı ortaklığı Razi’nin taraf olduğu davayla alakalı karşılık ayırması gerektiği hususunu işaret ederken olmayan kaynaktan bedelsiz sermaye artırımına gidilme riskine dikkat çekerek bedelsiz talebini reddetti.

Öte yandan şirketin son açıkladığı 2023 mali dönemde net satışları %26,42 azalırken beraberinde esas faaliyet kârını da aşağıya çekti. Buna Net Parasal Pozisyon Kayıpları kalemindeki tutar ilave olunca yıl sonunda 417,28 milyon TL zarar oluştu. Hissenin toparlanabilmesi için öncelikle gelirin yükselmesi gözlenmeli. Veriler ise hisseye yönelik yatırımcı güveninde belirgin bir zayıflama olduğunu gösteriyor. Bunun giderilebilmesinin öncelikli işareti ise firmanın kâra geçeceğine dair verilerin gözlenmesi. Kısa vadede ise hissenin 166 TL’nin üzerinde tutunması önemli.

Geliri düştü. Kârı büyüten elindeki fon ve hisse senetleri oldu. Gelirini büyütmesi şart

Elimde kozal hissesi var. Yorumlarsanız sevinirim? /Gamze Asker

Gamze, Koza Altın Temmuz 2016’dan bu yana uzunca bir süre yükseldi. Geçen sürede arada düşüşler yaşasa da bunlar her defasında düzeltme boyutunda kaldı. Hisse, Aralık 2022’den bu yana ise zirvesinde yatayda dalgalı hareket ediyor. Ancak daha da yukarı çıkacak enerjiyi bir türlü kendisinde bulamadı. Öte yandan düşmesine sebep olacak güçte bir satış dalgası da gelmedi. Neticede yaklaşık 1,5 yıldır alıcı ile satıcı arasında oluşan dengede hisse gidip geliyor. Bu noktada gerekli enerjiyi sağlayacak en önemli motivasyon şirketin açıklayacağı mali veriler olacak.

Kozal’ın 2023 faaliyet döneminde net satışları %9,74 artarak 5,1 milyar TL’ye yükseldi. Satışlardaki zayıf artışa rağmen maliyet ve giderler kaleminde ciddi oranlarda büyüme şirketin esas faaliyet kârını %61,39 düşürerek 799,94 milyon TL’ye geriletti. Buna rağmen yıl sonunda %45,21 ile net kârını 4,5 milyar TL'ye çıkarmayı bildi. Bunun nedeni ise ciddi oranda artan şirketin elindeki hisse ve yatırım fonu değer artışı ile taşınmaz satışı gelirleri. Bu gelirler %143,15 büyüyen Yatırım Faaliyetleri kalemi içinde önemli yere sahip. Şirketin satış gelirlerini artırması gözlenmeli.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcı sayısı en yüksek fonlarda hangi temalar öne çıktı?

Para ve altın fonları yatırımcı tercihinde üst sırada

Yatırımcı sayısı en yüksek fonlar, son bir yılda yüzde 42,70 ile 210,81 arasında değişen yüksek kazançlar sağladı. Bu dönemde, en çok ilgi gören fonların portföy büyüklükleri toplamda 88 milyar TL'ye ulaştı ve yatırımcı sayıları toplam 1 milyon 272 bin oldu.

Yatırımcıların yılbaşından bu yana tercihlerinde özellikle altın ve teknoloji ağırlıklı fonlarda dikkat çekti. Bu alanda öne çıkan İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Endeks Hisse Senedi (TTE) Fonu yılbaşından bu yana yüzde %56,59 getiri sağlarken, Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) Fonu (YAS) ise %38 ile yatırımcıların tercihlerinde öne çıktı.

En yüksek portföy değerine sahip olan Deniz Portföy Para Piyasası (DLY) Fonu, geniş yatırımcı kitlesine hitap ediyor yılbaşından bu yana %15,42 gibi enflasyona paralel bir getiri sunuyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı yüksek emeklilik fonlarında getiriler

Altın ve hisse odaklı emeklilik fonları yatırımcının gözdesi

Emeklilik fonları, yatırımcıların uzun vadeli birikim hedefleri doğrultusunda, getiri sunuyor. Yatırım tercihlerinde güvenli liman olan altın ve dinamik getiri potansiyeli sunan hisse senetleri öne çıkıyor.

Yatırımcı sayısı en yüksek emeklilik fonlarından Türkiye Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF (VGA), yılbaşından bu yana %25,46 getiri ile yatırımcılara altın yatırımlarında önemli kazançlar sundu. AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın EYF (AEL) fonu %24,67 ile bu kategorideki yatırımcıların ilgisini çekti.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (AEH), %37,88'lik getirisiyle hisse senedi fonları arasında yüksek performans sergiledi. Fonlar arasında en çok yatırımcıyı çeken ise VGA oldu, 1,922,789 yatırımcı sayısıyla dikkat çekici bir ilgiye sahip.

Yatırımcı sayısına göre en yüksek emeklilik fonları arasında yer alan Garanti Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF (GHA) ve AgeSA Hayat ve Emeklilik Standart EYF (VEK), sırasıyla %25,48 ve %17,81 getirilerle yatırımcılarına değer katmaya devam etti.

DÖViZ PIYASASI

Dolar kuru ve BIST 100’ün Seyri

Dolar TL yükseliş eğilimi izlerken BIST 100’de daha dalgalı bir hareket gözleniyor. Yatırımcılar genellikle kurlarda artış beklentisi olduğunda dövize ya da dövize endeksli yatırım araçlarına yönelirler. Dolar/TL kuru yatırımcılar için kriz göstergelerinden biridir. Sert yukarı dalgalanması borsada satış, stabil hareketleri temkinli duruş, düşüşleri alım yönlü değerlendirilir.

TAHVİL

%61 YILLIK BASİT FAİZ

Korteks Mensucat, %71,26 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Korteks Mensucat, 25 Nisan 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 127.350.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %61 olurken, bileşik faizi de %71,26’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 167 gün vadeli olup ödeme tarihi 10 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %27,91 olacak.

Diğer taraftan 25 Nisan 2024 tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı bononun yıllık %61 basit faiz oranı, TLREF’in 8,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İMAŞ MAKİNA

Yurt dışından aldığı siparişler iyi gidiyor. Aynı hızla devam ederse gelirlerinde ciddi artış olacak

İmaş Makina; Afrika, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda bulunan müşterileri ile imzaladığı yeni Un ve Yem Değirmeni Komple Projeler kapsamında, toplam tutarı 13.236.300 dolar olan anlaşmaların peşinatlarını aldı. Bu projelerle birlikte şirketin aldığı sipariş miktarı 70.000.000 dolara ulaştı. Yıl sonuna kadar siparişlerin toplam miktarının 100.000.000 doları aşması bekleniyor

Şirket, 2023 yılında toplam 1,35 milyar TL tutarında brüt gelir elde ederken bunun 834,9 milyon TL’si yurt dışı gelirlerinden oluştu. İmaş Makina’nın aldığı bu siparişler 2024 yılında oldukça güçlü bir gelir elde edeceğini işaret ediyor.

MONDİ TURKEY

Rekabet Kurulu atık kağıt ihracatı sürecindeki uygulamalarıyla alakalı inceleme başlattı

Mondi Turkey, atık kağıt ihracatı süreçlerindeki uygulamaları nedeniyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturmaya alındı. Rekabet Kurulu’nun, geçtiğimiz yıl şirketin birleşme suretiyle devraldığı Mondi Olmuksan hakkında verdiği karar, mahkeme tarafından şubat ayında iptal edildi.

Bu gelişme üzerine Rekabet Kurulu bu defa Mondey Turkey ve diğer bazı şirketlerin atık kağıt ihracatını engelledikleri iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Gerekli savunmasını vereceğini belirten Mondi Turkey, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %5,79 gerileterek 5,9 milyar TL’ye düşürdü.

KONTROLMATİK

Yeni siparişler geliyor. Aldığı işler gelirini büyütürken kârını yukarı yönlü destekliyor

Kontrolmatik, TotalEnergies ile anlaşmaya vardı. Varılan işbirliği çerçevesinde, Total’in petrol tesisleri yatırımları için E-House kapsamı dahilinde 5.490.000 dolar tutarında sipariş aldı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 177,9 milyon TL’ye denk geliyor. Firma, bir önceki hafta da Çimsa’nın Eskişehir/Çukurhisar’daki arazisi üzerine GES yapımı için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Kontrolmatik, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet dönemde hasılatını %110,64 oranında artırarak 1,8 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin gerçekleştirdiği yeni iş ilişkileri gelirlerine olumlu yönde katkı sağlarken kârını da büyütmeye olanak tanıyor.

MARGÜN ENERJİ

Tüm gelirleri yurt içi kaynaklı. Kurduğu yeni şirketle yurt dışından da gelir elde etmek istiyor

Margün Enerji, yurt dışına açılmayı hedefliyor. Bu çerçevede Hollanda'da 1.000.000 euro başlangıç sermayesi ile Margun Climatech unvanıyla yeni bir şirket kurdu. Kurulan yeni firma, Margün Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösterecek.

Şirket, yeni girişim ile iklim teknolojileri alanında projeler, satın alma ve birleşmeler veya ticari iş birlikleri gerçekleştirmek üzere yatırım alternatiflerini değerlendirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 758,55 milyon TL gelir elde eden firmanın yurt dışı geliri bulunmuyor. Bu girişiminden sonuç alması halinde gelir kaynaklarını çeşitlendirmiş olacak.

FORTE BİLGİ İŞLEM

Milli Savunma Bakanlığından aldığı ihale kesinleşti. Sektördeki payını büyütmek istiyor

Forte Bilgi İşlem, savunma sektöründe kendisine daha fazla alan açmak istiyor. Şirket, MSB’nin Teyp Yedekleme Birimi ve Ethernet Anahtarı ile Sunucu tedariki için düzenlediği ihalede en iyi teklifi vermişti. Gelen yeni açıklamada ihalenin Forte Bilgi İşlem’de kaldığı belirtilmişti.

İhale bedeli KDV hariç 1.323.000 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 42,9 milyon TL’ye denk geliyor. Şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet dönemi hasılatı ise 294,49 milyon TL. Şirketin ihalelerdeki başarısı ilerisi için daha güçlü satışlar gerçekleştirmesine olanak tanırken gelirlerini de olumlu yönde destekleyecek.