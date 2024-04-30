HABER ANALİZ / DOLAR BAZINDA SON 10 YILIN EN YÜKSEK KAZANÇLARI

Borsada güçlü seyir ivmeli devam edecek

Borsada psikolojik 10 bin sınırının üzerindeki hareket yeni bir trendi başlatacak. Uzun vadede yatırımcılar temettü ve bedelsiz potansiyeli yüksek dolar bazında kazanç sağlayan hisseleri izliyor.

BIST 100 Endeksi 10 bin sınırında. Endeksin bu seviyenin üzerindeki hareketi yeni bir trendi başlatacak. Borsada son 10 yılda yüksek kazançlar oluştu. Hisse senetlerinde dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde getiriler meydana geldi. Temettü ödeyen, bedelsiz potansiyeli yüksek hisseler yatırımcıların takibinde.

Dolar bazında 10 yılda %100 getiri

Yatırım araçları içerisinde yılın ilk dört ayında borsa öne çıktı. Hisse senetlerinde yılbaşından bu yana enflasyonun iki katı getiriler oluştu. Son 10 yılda borsada güçlü hisselere yatırım yapan yatırımcılar dolar bazında yüzde 100 kazandı.

Yatırımcılar uzun vadede borsada kazanmaya devam edecek. Özellikle kredi notlarının artması ve yabancı yatırımcıların alımları BIST 30 hisselerinin performansını yükseltecek.

Yatırımcıların gözde hisseleri



Bireysel yatırımcıların önem verdiği iki kriterde hisse senetleri öne çıkıyor. Düzenli temettü ve bedelsiz potansiyeli. Bu iki kritere göre şirketleri sıraladığımızda her iki listede ortak olan beş şirket var. Bunlar: 1)Borusan Yat. Paz. (BRYAT), 2)Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT), 3) Ford Otosan (FROTO), 4)Türk Traktör (TTRAK) ve 5) Aygaz (AYGAZ)

Borsa uzun vadede yüksek getirilerin sağlanabildiği bir alan. Ancak yatırımcıların güçlü hisseleri seçmeleri, sabırlı davranmaları kazanç sağlamalarının anahtarı olduğu unutulmamalı. Yüksek getiri için kârlı ve büyüyen şirketler tercih edilmeli. Şirketlerin büyüyen sektörlerde yer alması yatırımcıların kazançlarının yüksek olmasında önemli faktörlerden biri.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Plastik Kart (#PKART): Son 5 gündür sürekli yükselişte. Yıllık seyirde %391 değer kazandı.

Metemtur Yatırım (#METUR): 11 gündür yükselişte. Hacim artıyor. 1 ayda %93 yükseldi.

Aksa (#AKSA): Son 3 gündür sürekli yükselişte. 1 aylık zirvesinde. Ortalamaların üzerinde.

Lüks Kadife (#LUKSK): Son 1 haftalık zirvesinde. Son 1 ayda %27 prim yaptı.

Ulaşlar Turizm (#ULAS): 1 aylık zirvesinde. Hacim 4 gündür artıyor. 1 haftada %30 çıktı.

DÜŞÜŞTEKİLER



Bak Ambalaj (#BAKAB): Son 3 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftalık dibinde.

Çelik Halat (#CELHA): 7 gündür düşüşte. 1 ayda %20 değer kaybetti. Göstergeler olumsuz.

Vestel (#VESTL): Son 1 haftalık hacmi %59 geriledi. Son 1 haftalık zirvesinde %88 uzaklıkta.

EBebek Mağazacılık (#EBEBK): Son 1 haftadır sürekli düşüşte. Yılbaşından bugüne %33 düştü.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji (#ENTRA): Son 4 gündür düşüşte. Haftalık hacmi %52 düştü.



NE OLDU?

Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Nisan'da Ekonomik Güven Endeksi 99,0'a düştü, önceki ayın değeri 100’dü.

BIST 100 Gün içerisinde 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Lila Kağıt için 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024’te pay başına 37,39 TL’den talep toplanacak.

Koton için 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplanacak.

NE OLACAK?

Türkiye'den Mart ayı Dış Ticaret Dengesi açıklanacak, önceki -6,77 milyar dolar olacak.

Türkiye'den Mart ayı Yabancı Ziyaretçi Sayısı izlenecek. Yüzde 22,70 artış bekleniyor.

Avro Bölgesi'nden Nisan ayı Tahmini TÜFE-Yıllık, beklenti yüzde 2,40.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: AYGAZ, KSTUR, IDGYO, IZFAS, SANEL, KARSN, OZRDN

Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: CRFSA, ERSU, MGROS, SNPAM, BRYAT, MIATK, SARKY

ZEYNEP’E SOR

PORTFÖY YÖNETİMİ - AKTİF Mİ, PASİF Mİ?

Aktif portföy yönetimi; endeks üstü getiri potansiyeli, koşullara göre yönetim, fırsatlardan yararlanma. Yüksek risk, duygusal kararlar.

Pasif portföy yönetimi; düşük maliyet, düşük risk, piyasa ortalaması ile uyumluluk. Fırsatlardan yaralanmaz, koşullara uyum sağlamaz.

Dolar bazında kayda değer oranda yükseldi. Borsanın riski düşük firmalarından

BİM hakkında düşünceleriniz nelerdir? / Abdullah Yılmaz

Abdullar, borsada güvenli liman arayışında olanlar için BİM Mağazalar’ın ideal firmalardan birisi. Şirkete ait hisseler, uzun vadede istikrarlı şekilde bugüne kadar yükseldi. Son iki yılda ise dolar bazında oldukça güçlü bir çıkış yaşandı. Temmuz 2021’de fiyatı dolar bazında en düşük 4,4516 seviyesinde bulunurken, şimdilerde 11,4575 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu arada Temmuz 2005’teki ilk açılış fiyatının da 0,5245 dolar olduğunu not etmem gerekiyor. Veriler, hissenin dolar bazında kayda değer oranda çıktığını söylüyor.

Şirket, 2023 yılı mali tablolarını 13 Mayıs günü açıklayacak. Son paylaştığı 2023 dokuz aylık veriler, satışlardaki büyümede sorun olmadığını gösteriyor. Hasılatı %78,93 artarken dönem sonu net kârı %67,92 büyüyerek 8,05 milyar TL’ye yükseldi. Son iki yıldaki performansının 2023’ün dokuz aylık döneminde de sürdüğü anlaşılıyor. Maliyetlerini kontrol etmedeki başarısı kârlılığını sürdürülebilir kılmadaki en önemli kaynağı. Firma, ayrıca 2020 yılından bu yana depo çatılarına kurduğu güneş enerjisi santralleri ile enerji maliyetlerini minimum seviyede tutarak kârlılığını destekliyor.

Hisselerin çoğu yabancı ve kurumsal yatırımcının elinde. Ancak kalanı bireyselin

SORU- Koç Holding için ne önerirsiniz? / Anıl Boztaş

Anıl, Koç Holding Türkiye’nin önde gelen birçok firmasını çatısı altında toplayan bir holding. Bu itibarla Türkiye ekonomisi için oldukça önemi bir yere sahip olduğunu söylemek pek de abartılı olmaz. Şirketin borsada işlem gören hisselerinin %64,02’si Citibank ve Deutsche Bank’ın saklamasında bulunuyor. Yüzde 14,20’si de kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Takas verileri gerek yabancı gerekse fonların şirkete hayli ilgi gösterdiğini söylüyor. Halka açık kısım içinde bireysel yatırımcıya kalan kısım ise sadece % 21,78 ile sınırlı.

Hissenin fiyatı ise geride kalan dört yılı aşkın sürede ciddi bir artış kaydetti. Mart 2020’de düzeltilmiş verilerle en düşük 10,86 TL’yi görürken şimdilerde 213 TL’nin üzerinde bulunuyor. Gerçekleşen çıkışa rağmen f/k oranı sektör ortalamasının altında seyrediyor. PD/DD oranı ise sektör ortalamalarında bulunuyor. Bu da şirketin mali performansını koruması halinde çıkış potansiyelini sürdürmesi için uygun zeminin varlığına işaret ediyor. Düzenli nakit temettü ödeyen firmalardan olan Koç Holding, son olarak geçtiğimiz 24 Nisan günü hisse başına 8 TL kâr payı verdi.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonlar

Yabancı hisse fonlarda en fazla kazandıranlar

Son bir yıl içerisinde, yatırımcı sayısı en yüksek yabancı hisse fonlar yılbaşından bu yana %17,25 ile %6,08 arasında değişen getiriler sağladılar. Bu fonların toplam portföy büyüklükleri, 26,735 milyon TL'ye ulaşırken, yatırımcı sayıları toplamda 439.120 kişi oldu.

Özellikle teknoloji temalı yabancı fonlar, yatırımcıların radarında üst sıralarda yer aldı. Bu segmentte AFT yılbaşından bu yana %11,12 ve YAY %10,79 getiri oranıyla öne çıktı.

Yabancı hisse senedi fonlarının yılbaşından bu yana performansları enflasyonun altında kalsa da yıllık bazda yüksek getiriler sağladığı gözleniyor. Yabancı hisse senedi fonları piyasaların seyrine göre dalgalanmalar gösterebilir.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı yüksek hisse emeklilik fonları

Hisse emeklilik fonlar kazandırıyor





Hisse emeklilik fonları uzun vadede yatırımcısına kazandırıyor.

Yatırımcı sayısı en yüksek emeklilik fonlarından AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (AEH), yılbaşından bu yana %37,88 getiri ile hisse senetleri arasında yüksek performans sergiledi ve son 1 yıl için %121,25 getiri ile yatırımcılara yüksek getiri sağladı.

Aynı kategoride Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF (AH5), %41,77 yılbaşından getiri ve %166,68 son bir yıl getirisiyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Portföy değeri 11 milyar 357 milyon TL olan bu fon, 272,693 yatırımcı sayısına sahip.

Yatırımcı sayısına göre sıralamada üçüncü sırada yer alan Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF (AZH), %39,85 yılbaşından getiri ve %129,91 son bir yıl getirisiyle yatırımcılara kazandırmaya devam ediyor ve 248,229 yatırımcı sayısı ile öne çıkıyor.



Hisse emeklilik fonlarında öne çıkan 15 fonda ortalama getiriler yılbaşından bu yana yüzde 37 olurken yıllık getiri yüzde 137 oldu. Hisse fonlar uzun vadede enflasyonun üzerinde kazanmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Risk değerleri yüksek ancak getirileri de yüksek.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru ve Gram Altının Seyri





Gram altın ve dolar kuru 2024’ün ilk dört ayında aynı paralelde bir yükseliş gösterdi. Ancak Nisan ortasından sonra gram altında ve dolar/TL’de ivme kaybı gözleniyor. Altının ons fiyatının jeopolitik risklerle tırmanışa geçmesi ile oluşan zirve ve FED faiz beklentilerinin fiyatlanması kâr satışlarını getirdi. Altında kısa vadede gerilemeler yaşansa da uzun vadede güvenli liman özelliğini korunacaktır.

TAHVİL

%48 YILLIK BASİT FAİZ

Otokoç, %57,37 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

0tokoç, 26 Nisan 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 2,300,000,000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %48, bileşik faizi ise %57.37’ye denk geliyor. 726 gün vadeli tahvil, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin kuponlara isabet eden faiz oranı ise %11.97 olacak. Tahvilin vadesi ise 22 Nisan 2026.



26 Nisan tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Otokoç’un çıkardığı tahvilin yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 4,99 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından oldukça uygun seviyede olduğu görülüyor.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

Suudi Arabistan’da şirket kuracak. Ülkenin önemli bir grubu ile iş birliğine gidecek

Yeo Teknoloji, Suudi Arabistan'ın önde gelen sanayi ve ticaret gruplarından biriyle önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Suudi Arabistan'da sanayi, enerji, su ve altyapı sektörlerinde gerçekleştirilecek büyük projelerde yer almayı hedefliyor. Yeo Teknoloji, kurulacak yeni şirkette %95 pay sahibi olacak. Firma, bölgede alınacak işler üzerindeki kontrol sahibi olacak.

Yeo Teknoloji son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %239,44 oranında artırırken 2,6 milyar TL’ye çıkardı. Bu tutarın 544,34 milyon TL’si yurt dışı gelirlerinden oluşuyor. Şirket, aynı dönemde yurt dışı gelirlerini %404 artırmayı başardı.

HİDROPAR HAREKET

İlginç bir açıklama. Sermayesinin sadece %5’ine sahip olduğu şirketin aldığı işi duyurdu

Hidropar Hareket, sermayesinin %5,1’ine sahip olduğu Toplam Enerji ile Namet Gıda arasında güneş enerji santrali kurulumu için anlaşmaya varıldığını duyurdu. 4.800.000 dolara mal olacak GES, Namet Gıda’nın Sivas’taki arazisinin üzerine kurulacak. Projenin, Aralık 2024’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada ilginç olan nokta ise Toplam Enerji’nin sermayesinin sadece %5,1 payının Hidropar’a ait olması. Yatırımcının yanılgıya düşmemesi açısından belirtmek gerekir ki Toplam Enerji’nin dağıtacağı olası nakit temettüden Hidropar sadece ortaklık payı kadar kâr payı alabilir.

AKSA ENERJİ

Kazakistan’da doğalgaz santrali için ön mutabakata vardı. Anlaşmanın henüz bağlayıcılığı yok

Aksa Enerji, Kazakistan’ın Çimkent Valiliği ile Çimkent’te 500 MW kapasiteli doğalgaz santrali kurulması için ön mutabakata vardı. Açıklamada ön mutabakatın bağlayıcılığı olmadığı belirtildi. Proje detayları ve finansman koşulları ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

Öte yandan şirketin 28 Nisan 2023 tarihinde hisseleriyle alakalı 1 yıl süreli geri alım kararı uzatılmadığı için sona erdi. Şirket, Ekim-Aralık 2023 döneminde toplam 42,19 milyon TL maliyetle alım yaparken aldığı hisselerin ortalama maliyeti 33,41 TL’ye denk gelmekte. Alınan hisselerin sermayeye oranı ise %0,1 ile sınırlı.

YEŞİL YAPI

Son bedelsizini 2001’de vermişti. Yıllar sonra bedelsiz için karar aldı. SPK’nın onayı gerekiyor

Yeşil Yap, 2023 yılı konsolide finansal raporlarında belirtilen 1.932.467.119 TL tutarındaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması yönünde çalışmalara başlayacağını duyurdu. Kararın şirketin sermaye yapısını güçlendirmek ve yatırımcıların şirkete olan bağlılığını güçlendirmek amacıyla alındığı düşünülebilir.

Kararın gerçekleşmesi için SPK’nın onayı gerekiyor. Şirket, en son 2012 yılında nakit temettü ödemesinde bulunurken son bedelsiz sermaye artırımını da 2001’de gerçekleştirdi. Firmanın 2023 mali tablolarında kârını büyütmede 386 milyon TL tutarındaki ertelenen vergiler kalemi etkili oldu.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Sırbistan’daki işi yeni iştiraki üzerinden yürütecek. İştiraki Balkanlar’da başka işler de alacak

Girişim Elektrik, Sırbistan ve Balkan ülkelerinde anahtar teslim yenilenebilir enerji santralleri ve trafo merkezi yapım işleri ile süreli işletme ve bakım hizmeti verecek. Bunun için %100 bağlı ortaklığı Gırısım Elektrık Doo Beograd firmasının kuruluş işlemlerini tamamladı.

Şirket, ocak ayında duyurduğu Sırbistan’daki işi yeni iştirakine devrederken sözleşme tutarı, yapılan ek işlerle birlikte 15.504.600 euroya yükseltildi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 539.560.080 TL’ye denk geliyor. Şirketin 2023 dokuz aylık hasılatı ise 5,64 milyar TL oldu.