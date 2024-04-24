HABER ANALİZ / HİSSE BAŞINA KÂRI YÜKSEK SERMAYESİ DÜŞÜK ŞİRKETLER

Sermayesi küçük olan getirisi yüksek şirketler



Sermayesi 10 milyon TL’nin altında olan ve hisse başına kârı yüksek şirketlerin hisselerinde bir yılda getiriler yüzde 5000’lere kadar çıktı. Ortalama yüzde 400 kazandıran küçük hisseler tarihi zirvelerine çıktı.



Ne dolar ne euro ne altın ne fon ne bitcoin küçük hisselerin getirilerini yakalayamadı. Hisse başına kârı yüksek, sermayesi 10 milyon TL’nin altında olan şirketlerin hisse senetlerinde oluşan yüksek getiriler göz kamaştırıcı boyutta.

En düşük getiri %165

Listede yer alan 16 hisseden en düşük getiriye sahip olan yüzde 165 ile Yibitaş İnşaat Malzemeleri oldu. Onu yüzde 188 ile Türker Proje Gayrimenkul takip etti. Diğer 14 şirketin getirisi yüzde 220’nin üzerinde bulunuyor.

İki hisse yüzde 2.450 ve üzerinde kazandırdı

Dikkat çeken 10 hisse arasında yer alan iki hisse yıllık yüzde 2.459 ile yüzde 5.359 yükseliş kaydetti. Tetamat Gıda ve Kuştur Kuşadası Turizm hisselerinin fiili dolaşımdaki hisse adetlerinin düşük olması, Tetemat’ın 1 milyon, Kuştur’un 4,2 milyon TL’lik sermaye ile yüzde 2.450 ve üzeri performans sergilemesinde etkili oldu.

6 hissede %400 ile 900 arasında getiri sağladı

Listede yer alan 6 hisse yüzde 400 ile 900 arasında çıkış gerçekleştirdi. Bu hisseler: Politeknik Metal, Çimbeton, Eminiş Ambalaj, Skyalp Finansal Teknolojiler, Ekiz Kimya, Burçelik Vana.

Listedeki 12 hissenin fiyatı 200 TL’nin üzerinde

Hisse başına kârı yüksek sermayesi 10 milyon TL’nin altında olan şirketlerin fiyatları da 200 TL’nin üzerine çıktı. Listedeki 16 şirketin 12’si 235 TL ile 176.275 TL fiyat aralığında işlem görüyor. Burçelik Vana, Skyalp Finansal Teknolojiler, Pergamon Dış Ticaret, Ekiz Kimya’nın fiyatı ise 78 TL ile 171 TL arasında bulunuyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Aydem Enerji (#AYDEM): Günlük Hacim %148 arttı. Momentum güçlü. Yıl içi getirisi %68,46.

Sinpaş GMYO (#SNGYO): Yılbaşından bu yana %65,57 yükseldi. RSI 61,81. Hacim artışı var.

Zorlu Enerji (#ZOREN): Yılbaşından bu yana %47,75 yükseldi. Momentum 100’ün üzerinde.

Karsan Otomotiv (#KARSN): Yıl içinde %42,09 arttı. Hacimli yükselişte.

Pegasus (#PGSUS): Yıl için getirisi %41,88. RSI 69,06 ve momentumu yüksek.

DÜŞÜŞTEKİLER



Tapdi Tınaztepe (#TNZTP) : Son 3 ayda %6,11 düştü. Göstergeler zayıf.

Aztek Teknoloji (#AZTEK) : Günlük %3,35 düştü. Son 3 ayda %25, 27 geriledi.

Şok Marketler Ticaret (#SOKM) : RSI 34,26, aşırı satım bölgesinde. Göstergeler zayıf.

Uşak Seramik (#USAK) : Son 3 ayda %18,61 düştü. Hacim zayıf.

Tarkim (#TARKM): RSI 35.47, aşırı satım bölgesine yakın. Son 3 ayda %6,57 geriledi.

NE OLDU?

İngiltere'de ekonomik aktivite son 1 yılın en hızlı büyümesini gösterdi.

Rönesans Gayrimenkul, 26 Nisan'da işlem görmeye başlayacak.

2035'te elektrikli araç sayısının 4 milyonu aşacağı öngörülüyor.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,5 trilyon lira oldu.

Hazine, iki tahville 31,7 milyar TL borçlandı.

NE OLACAK?

Şubat Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, konut fiyat istatistikleri açıklanacak.

Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranları izlenecek.

Fitch Ratings, 24 Nisan'da Türkiye paneli düzenleyecek.

Yerli Kurumsal Yatırımcıların Payı son beş gündür sürekli artanlar: SAHOL, GARAN, TOASO

Yerli Kurumsal Yatırımcıların payı son beş gündür azalanlar: THYAO

ZEYNEP’E SOR

KATILIM FONU MU/ HİSSESİ Mİ?

Katılım fonu; küçük miktarlarla farklı varlık ve sektörlere yatırım imkanı, profesyonel yönetim. Yönetim ücreti, likidite sorunu.

Katılım hissesi; alım satımda tam kontrol, doğrudan sahiplik, yüksek getiri ve risk potansiyeli, araştırma gereksinimi, uyumluluk kaygısı.

Katılım Endeksi yılda iki defa gözden geçiriliyor. Kriteri sağlayanlar Endeks kapsamına alınır

Bir hisse katılım endeksine uygunken sonra çıkıyor. Bir zaman sonra tekrar katılım endeksine uygun oluyor. Faiz hassasiyeti olanlar için bunu aydınlatır mısınız? / Serdar Kabadayı

Serdar, Katılım Endeksi, faiz hassasiyetine sahip yatırımcılar için oldukça önemli bir endekstir. Bu endeks, genel olarak faiz gelirlerinden arındırılmış şirketleri içerir ve İslami finans prensiplerine uygun hareket etmek isteyen yatırımcılar için bir gösterge niteliği taşır. Bir hisse senedinin endeks içerisine alınması veya çıkarılması, başta faiz olmak üzere belirli diğer kriterlere bağlı olarak periyodik olarak yılda iki defa değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, şirketlerin finansal yapısı, faaliyet gelirlerinin kaynakları ve diğer etik standartlar gibi kriterleri içerir.

Bir hissenin Katılım Endeksi'nden çıkıp sonra tekrar endekse uygun hale gelmesi, şirketin finansal veya operasyonel yapısında meydana gelen değişikliklerden kaynaklanabilir. Örneğin, bir şirketin belirli bir dönemde faiz bazlı gelirleri toplam gelirlerinin %5’inin üzerine çıkması nedeniyle endeksten çıkarılması gündeme gelecektir. Sonraki dönemlerde söz konusu gelir %5’in altına indiğindeyse yeniden endekse dâhil edilmesi mümkün olabilecektir. Katlım Endeksi mayıs-eylül ve ekim-nisan aylarında iki döneme sahip olduğundan dönemsel değişikliklerin takip edilmesinde yarar var.

Biri satışlarını artıracağını gösteriyor. Diğeri önceki yılın büyümesiyle idare ediyor

Elimde EKOS ve MİATEK hisseleri var. Bu hisseler hakkında sizin fikrinizi öğrenebilir miyim?/İshak Şen

İshak, son yıllarda enerji sektörüne, özellikle de yenilenebilir enerji kurulumuyla ilgili hizmet ve malzeme satan firmalara yönelik, yatırımcıların yoğun bir ilgisi bulunuyor. Ekos Teknoloji ve Mia Teknoloji hisseleri de bu çerçevede ilgi gördü. EKOS, Kasım 2023’te ilk açılışını 14,04 TL ile tavandan yaparken 13 işlem günü tavan oldu. Şubat 2024’te ise 73,30 TL ile zirvesini gördü ve ardından gelen satışlarla geriledi. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında hasılatı %179, net kârı ise %69,63 arttı. Açıklamalar şirketin gelirindeki artışın devam edeceğini gösteriyor.

Mia Teknoloji, bir önceki yıl oldukça güçlü geçekleştirdiği gelir artışının ardından 2023 yılında daha ziyade önceki yıl gerçekleştirdiği büyümeyi sindirmeye çalışan bir yaklaşım sergiledi. 2023 faaliyet döneminde hasılatını %27,34 oranında artırırken net kâr büyümesi de %18,71 seviyesinde kaldı. Fiyat kazanç oranındaki yüksek seyir, yatırımcısının halihazırda güçlü beklentisini sürdürdüğüne işaret ediyor. Fiyatı ise geçtiğimiz mart ayında en yüksek 84,40 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Fiyatın desteklenebilmesi için gelir ve kâr büyümesinin daha güçlü gözlenmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

Son üç yılın en iyi performans gösteren yatırım fonları

Banka endeks fonları yüksek getirilerle öne çıkıyor

Son üç yılın verilerine göre, BIST Banka Endeksi’ne yatırım yapan fonlar, yatırımcılarına %1,000’in üzerinde getiri sunarak dikkat çekti. Bu fonlar, piyasada gözlemlenen dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir şekilde yüksek performans sergilediler.

Yılbaşından bu yana, en fazla kazandıran yatırım fonları listesinin başında %59,83 getiri ile İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TAU) Fonu yer alıyor. Bu fon aynı zamanda son üç yılda %1,149,82 gibi rekor bir getiriye ulaştı.

Bu kategorideki fonların toplam portföy değeri ise 13 milyar TL’yi aşarken, yatırımcı sayısı en yüksek olan fon 29,777 ile İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (IHK) Fonu olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİLİK FONLARI



Emeklilikte yüksek getiri için hisse senedi fonları tercih ediliyor

Son üç yılda hisse senedi fonlarında %900 üzeri getiriler

Emeklilik fonları arasında, özellikle hisse senedi fonları dikkat çekici getiriler sunuyor. Bu fonlar, çoğunlukla hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılara sermaye kazancı ve kısmen de olsa temettü geliri sağlamayı hedefliyor. Hisse senedi fonları, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, portföy çeşitliliğiyle de riskleri dengeliyor.

Son üç yılın verilerine göre, hisse senedi fonları arasında yer alan en yüksek getirili 15 fon, yatırımcılarına %933'ten başlayan ve %1,287'ye varan yüksek getiriler sağladı. Özellikle Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) fonu %1,287 getiri ile zirveye otururken, Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF (AH5) fonu da 270,801 yatırımcıya %1.041,69 gibi yüksek bir getiri sundu. Bu fonların portföy değerleri toplamda 15,344 milyon TL ile 675 milyon TL arasında değişirken, yatırımcı sayıları da 8 bin ile 270 bin arasında geniş bir skalada yer aldı.

En fazla kazandıran 15 Emeklilik fonundaki yatırımcı sayısı 1 milyon 378 bin oldu.

Listedeki 15 emeklilik fonunun yılbaşından bu yana getirilerine bakıldığında enflasyonun üzerinde kazandırdıkları dikkat çekiyor. Birikimlerini uzun vadede artırmak isteyenler tercihleri arasında hisse emeklilik fonlarına ağırlık veriyor.

DÖVİZ PİYASASI

Gerilimin azalması petrol fiyatlarına yansıdı

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle son bir ayın en düşük seviyelerine 86,35’e gerileyen Brent petrolün varilfiyatı yataya döndü. Uluslararası piyasalarda 87,13 dolardan işlem görüyor. Petrol tüketiminde artışın beklendiği yaz aylarının yaklaşmasıyla piyasalarda arz tarafında bir sıkılaşma öngörülüyor. Bu da bu seviyelerde tutunmasını sağlayabilir.

Jeopolitik risklerin artması ise petrol fiyatlarındaki volatiliteyi artıracak en önemli faktör.

TAHVİL

5+ TLREF faiz

Hedef araç kiralama, değişen faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, 19 Nisan 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan tahvilin faiz getirisi TLREF+5 olacak. 728 gün vadeli ve 3 aylık kupon ödemeli tahvilin kupon sayısı 8 olarak belirlendi. Her kupona isabet eden faiz oranı ise TLREF’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 17 Nisan 2026 olarak açıklandı.

19 Nisan tarihli TLREF 52,99 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin yıllık faiz oranı TLREF’in 5 puan üzerinde olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HATSAN

İki yıl önce siparişini aldığı gemiyi teslim etti. Bedelinin tamamını tahsil etti

Hatsan, 2022 tarihinde yurtdışında yerleşik bir firmadan aldığı 24.300.000 dolarlık gemi inşa işini 22 Nisan 2024 günü tamamladı. Şirket gemiyi müşterisine teslim ettiğini duyurdu. Müşterisinden gelen ek taleple birlikte projenin nihai bedelinin 24.612.780 dolar olduğunu ve tutarın tamamını tahsil ettiğini belirtti. Sözleşmenin nihai bedeli, yaklaşık 799.915.350 TL’ye denk geliyor.

Hatsan son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde 1,4 milyar TL gelir elde etti. Bu gelirin 1,32 milyar TL’si yurt dışı gelirlerden sağlandı. Rakamlar şirketin gelirleri içinde yurt dışının belirgin bir ağırlığının olduğunu gösteriyor.

ÇUHADAROĞLU

Yeni tesis için iki ortağından arsa satın alıyor. Ödemesini altı yıla yayacak

Çuhadaroğlu, Lüleburgaz/ Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve iki şirket ortağına ait olan 158.637 metrekare büyüklüğündeki arsayı satın alacağını duyurdu. Firma, arsa üzerine yeni bir tesis kurmayı planlıyor. Arsa için belirlenen fiyat KDV hariç 634.549.000 TL olarak açıklandı.

Ödeme altı yılda, yıllık taksitler şeklinde gerçekleştirilecek. İlk taksit ödemesi 15 Nisan 2025'te başlayacak ve son taksit 15 Nisan 2030'da tamamlanacak. Ödenecek taksitler, sözleşme tarihinden itibaren gerçekleşen ortalama enflasyon oranına [(Yİ ÜFE+TÜFE)/2] endekslenecek şekilde ayarlanacak. Karar, şirketin kapasitesini artırma yönündeki hedefini destekliyor.

ŞİŞECAM

2026 vadeli tahvilleri erkenden geri almayı düşünüyor. Alımı ihale yoluyla gerçekleştirecek

Şişecam, %100 iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yeni tahvil ihracı planlıyor. Buna paralel olarak, 2019 yılında ihraç ettiği ve 2026 vadeli 700 milyon dolar değerindeki mevcut tahvilleri geri alınarak erken itfa edecek. Söz konusu geri alım, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek bir miktar üzerinden ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Geri alımın amacı, Şişecam'ın borç yükünü yönetmek olarak açıklandı. Söz konusu durum firmanın daha iyi koşullarda borçlanma ve finansal esnekliğini artırmayı hedefliyor. Şirket bu hamlesiyle maliyetlerini optimize ederek mali yapısını güçlü kılmak istiyor.

TUREKS

İtalya’dan yeni makinalar alıyor. Ağustosta devreye girecek. Üretimini %20 artıracak

Tureks, kapasite artışı amacıyla İtalyan menşeili yeni makina alımı için 1.650.000 euroya anlaşmaya vardı. Şirketin İtalya'dan temin edeceği 1 adet tel katrak makinesi, 1 adet cila makinesi ve 1 adet komple ebatlama hattı, Temmuz 2024'te teslim alınacak ve ağustos ayında üretime geçilecek. Ödeme ise %20'si halka arz gelirinden kalanı da 5 yıl vadeli İtalyan SACE kredisiyle yapılacak.

Yatırım neticesinde şirketin üretim kapasitesi %20 artacak. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, şirketin ürünlerinin kalitesinde ve üretim verimliliğinde iyileşme bekleniyor. Söz konusu yatırım, Tureks'in uzun vadeli büyümesine katkı sunması hedefleniyor.

TÜRK TELEKOM

Yurt dışından 120,6 milyon dolarlık kredi aldı. Grubun girişim ve büyümesi için kullanılacak

Türk Telekom, grubun yatırım, stratejik girişim ve büyüme planlarının finansmanı için Credendo'nun (Belçikalı ihracat kredi kuruluşu) sigortası altında Citibank ile 120.600.300 dolar tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Kredinin nihai vadesi Ocak 2034 olarak belirlenirken, ortalama vade 4,2 yıl olarak hesaplandı.

Kredi anlaşmasının yıllık toplam maliyeti Term SOFR + %2,97 olarak açıklandı. Bu maliyetin içinde sigorta primi ve diğer peşin maliyetlerin de dâhil olduğu ifade edildi. Alınacak krediyle Türk Telekom'un gerek kendisi gerekse grup firmalarının gelecekteki büyüme ve genişleme projelerinde değerlendirileceği anlaşılıyor.