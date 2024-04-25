HABER ANALİZ / BIST 30’DA REEL GETİRİ SAĞLAYAN ŞİRKETLER

Reel getiri sağlayan 16 BIST 30 şirketi var

Son bir yıl içinde, BIST 30 Endeksindeki şirketlerin performansı ortalama yüzde 89,08'lik bir artış gösterdi. Bu da BIST 100'ün yüzde 92,43'lük çıkışının bir miktar altında kaldı. Dikkat çeken nokta ise bu hisselerden 16'sı reel getiri sağlarken 11'inin getirisi enflasyonun altında kaldı. Öte yandan Gübre Fabrikaları, Hektaş ve Sasa gibi hisseler yatırımcılarına kayıplar yaşattı.

Reel getiri sağlayanlar



Getiride dikkat çekenler arasında Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası C öne çıktı. Bu bankalar yüzde 60’ın üzerinde reel getiri sağladı. Tüpraş, Koç Holding, BİM Mağazalar, Türk Hava Yolları gibi sektörünün önemli aktörleri hem TL bazında hem de dolar bazında yıllık getirileriyle dikkat çekici kazançlar sundu.

Enflasyonun altında kalanlar



Diğer yandan, Kontrolmatik Teknoloji, Arçelik ve Kardemir gibi hisselerin getirileri enflasyonun gerisinde kaldı.

Kaybetttiren 3 üç hisse



Son bir yılda üç hisse ise yatırımcılarına kaybettirdi. Gübre sektöründen Gübre Fabrikaları ve Hektaş, yatırımcılara son bir yılda kaybettirdi. Öte yandan 2020-2022 döneminde her yıl %200 üzeri kazandıran Sasa, geçtiğimiz yıl %23 kaybettirdi. Yıllık bazda ise yüzde 12,55 ekside bulunuyor.



Sonuç olarak, BIST 30 hisseleri de olsa kazandıran hisseler kadar kaybettirenler olduğu unutulmamalı. Üst üste yüksek getiri sağlayan şirketlerin dinlenebilecekleri, yabancı satışları nedeni ile baskı altında kalanların yeniden toparlanabileceği sektörel gelişmelerin göz ardı edilmemesi gereken bir dönemdeyiz.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Smartiks Yazılım (#SMART): Son 1 aylık zirvesinde. Yıllık getiride %530 prim yaptı.

Kafein Yazılım (#KFEIN): Son 2 haftadır yükselişte. Yılbaşından bugüne %136 prim yaptı.

Arsan Tekstil (#ARSAN): Son 7 gündür sürekli yükselişte. Hisse, son 1 ayda %32 getiri sağladı.

Odine Teknoloji (#ODINE): Son 1 haftalık zirvesinde. Son 1 ayda %141 prim yaptı.

VBT Yazılım (#VBTYZ): Son 1 aylık zirvesinde. Son 1 yılda %322 getiri sağladı.

DÜŞÜŞTEKİLER



Çelik Halat (#CELHA): Son 4 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftada %20 değer kaybetti.

Tapdi Tınaztepe (#TNZTP): Son 6 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftalık dibinde.

Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): Son 2 gündür sürekli düşüşte. Son 1 haftada %14 düştü.

Alarko Carrier (#ALCAR): Son 3 gündür sürekli düşüşte. Son 1 ayda %11 değer kaybetti.

Turcas Petrol (#TRCAS): Son 3 gündür düşüşte. Son 1 haftada %12 değer kaybetti.

NE OLDU?

Konut fiyatları Şubat'ta %2,2 arttı.

Kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %0,9 azalışla 173,6 milyar ABD doları oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), nisanda bir önceki aya göre değişmeyerek 103,5 oldu.

Rönesans Gayrimenkul, 26 Nisan'da işlem görmeye başlayacak.

Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), nisanda bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı. % 77,0 oldu.

NE OLACAK?

Türkiye için dış borç istatistikleri açıklanacak.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut istatistikleri, imalat endeksi verileri izlenecek.

Fitch Ratings’in Türkiye paneli sonrası değerlendirmeler takip edilecek.

Yabancı payı 6 gündür sürekli artanlar: ANHYT, AGYO, AYGAZ, BAGFS, BASGZ, BEYAZ, COSMO.

Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: CRFSA, DNISI, DOBUR, ENKAI, ERSU, ESCOM, INDES.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜ FONU MU, HİSSE FONU MU?

Temettü Fonu; düzenli gelir sağlar. Uzun vadelidir, düşük volatilite ve düşük risk içerir. Sınırlı büyüme ve piyasaya duyarlıdır.

Hisse fonu; yüksek büyüme potansiyeli, esneklik ve çeşitlilik sağlar. Yüksek volatilite, yüksek risk ve yüksek yönetim ücreti olur.

Temettü fonu olmayanlar gelen kâr payını yeni alımlarda kullanır. Böylece pay değeri artar

Yapı Kredi’nin hisse ağırlıklı YHS fonunda temettü veren şirketlerde temettü miktarı ana paraya ilave ediliyor mu? Bize bilgi vermeleri gerekiyor mu? / Ercan Aytüre

Ercan, fonların portföyünde bulunan hisselerden elde edilen nakit temettüler iki farklı şekilde değerlendirilir. Birinci ihtimal temettünün yeniden yatırıma dönüştürülmesi. Bu yöntemde, hisse senetlerinden alınan temettüler, fon portföyündeki diğer varlıkların alımı için kullanılır. Bu şekilde fonun portföyü otomatik olarak büyür ve çeşitlenir. Yeniden yatırım, fonun toplam değerini ve dolayısıyla yatırımcının pay değerini artırır.

İkinci ihtimal nakit olarak dağıtımdır. Bazı fonlar, elde ettikleri temettü gelirlerini dönemsel olarak yatırımcısına nakit olarak dağıtır. Bu, genellikle sabit getiri sağlayan veya gelir odaklı yatırımcılara yönelik fonlarda görülür. Yatırımcılar, bu temettü dağıtımlarını alır ve bu parayı istedikleri gibi değerlendirebilirler. Fonların temettü politikaları ise içtüzüklerinde açıklanır.

Yapı Kredi’nin YHS fonunun portföyünün %80’i hisse senetlerinden oluşuyor. Öte yandan temettü fonu olmadığından nakit temettü ödemesi söz konusu olmaz. Portföyde bulunan hisselerden elde edilen kâr payları fonun portföyünde değerlendirilir ve yatırımcının pay değerini büyütür.

Biri bedelsiz verme olasılığını artırdı. Diğeri satış ve kârını büyütmenin yollarını bulmalı

Borsada çok yeniyim ve bilgim az. Elit Gıda ve İmaş Makina hisselilerini yorumlayabilir misiniz? / Fahri Azizoğlu

Fahri, borsada fırsatlar her zaman vardır ve bitmez. Aceleci olma. Öncelikle borsa ve firmalarla alakalı temel bilgileri öğren. Böylece kazanç elde etme olasılığını artırırken zarar riskini de düşürürsün. Sorduğun firmalara gelince; gıda sektöründe faaliyet yürüten Elit Gıda, 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar TL’ye çıkaracak. Bu gelişme şirketin bedelsiz verme ihtimalini güçlendiriyor. 2023 yılı dokuz aylık dönemde net kârını %120,7 artırarak 215,39 milyon TL’ye çıkaran firma, geçtiğimiz yıl hem bedelsiz hem de nakit temettü ödemesi yapmıştı.

İmaş Makina, daha çok endüstriyel makine üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Bu tür şirketler, genellikle ekonomik döngülere ve sanayi üretimine bağlı olarak performans gösterirler. Şirket açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %11,78 oranında artırarak 1,34 milyar TL’ye çıkardı. Hasılattaki artış rağmen dönem sonu kârı ciddi oranda geriledi. Yıl sonu net kârın %94,97 gerilemesinde Net Parasal Pozisyon kaleminde oluşan 270,49 milyon TL kaybın belirleyici ölçüde etkisi bulunuyor. Şirketin daha güçlü bir gelir ve kârlılık yakalaması şart.

YATIRIM FONLARI

Son iki yılın en yüksek getirili altın fonları

Altın yatırım fonları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor

Son iki yılın performans değerlendirmesinde, altın yatırım fonları, yatırımcılarına %170'in üzerinde getiri sunarak yüksek kazanç sağladı. Altın, fonları yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Jeopolitik belirsizlikler, yüksek enflasyon bu fonları zirvede tutuyor. En fazla kazandıran 10 altın fonunun 7 tanesi gram altının üzerinde kazandırdı.

Yılbaşından bu yana, en fazla kazandıran altın fonları arasında %32,85 getiriyle TEB Portföy Altın Fonu (TUA) liderliğini korurken, son iki yıllık dönemde %193,44 ile Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu (KZL) en yüksek getiriye ulaştı.

Bu fonlar, toplam portföy değeri 97 milyar TL'ye yaklaşırken, yatırımcı sayısı en yüksek olan fon 182,395 ile İş Portföy Altın Fonu (TTA) oldu. Altın fonlarına çeşitlendirme amacı ile portföylerde yer verilebilir.

EMEKLİLİK FONLARI

Son iki yılda altın emeklilik fonlarında %212'ye varan getiriler

Emeklilik planlamasında altın fonları yüksek getiri umudu sunuyor





Emeklilik fonları arasında, özellikle altına dayalı fonlar, son iki yıllık dönemde dikkat çekici getirilerle yatırımcıların ilgisini çekiyor. İki yıllık süreçte emeklilik fon getirileri gram altındaki değer artışının da üzerinde gerçekleşti.

İki yıllık döneme bakıldığında, Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (VGA) %186,56 getiri ve 79,9 milyar TL’lik en yüksek portföy değerine sahipken, QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Altın EYF (CFA) fonu %211,80 ile en yüksek getiriyi sunan fon oldu.

Yatırımcı sayısı açısından Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF (VGA), 1,918,474 ile bu kategoride öne çıkan fon oldu. En fazla kazandıran altın fonları içerisinde yatırımcı sayısında dikkat çeken ikinci fon 871 bin ile AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF (AEL) oldu.

Son iki yılın en fazla kazandıran altın emeklilik fonları, %166'lık getiriden başlayarak %211'e kadar uzanan geniş bir aralıkta yer alıyor. Bu fonların toplam portföy değeri de 1 milyar TL'den 79,9 milyar TL’ye kadar ulaşırken, yatırımcı sayıları 3 bin 898’den 1,918,474'e kadar büyük bir dağılım gösteriyor.

Uzun vadede enflasyon üzeri getiri için yatırımcılar altın fon seçeneğini değerlendiriyor.

DÖVIZ PİYASASI

Gram altın ve dolar kurunun seyri

Altının ons fiyatındaki yükselişle birlikte gram altının seyri dolar kurunun üzerinde gerçekleşti. Dolar kurunda yılbaşından bu yana yüzde 10’luk bir yükseliş yaşanırken gram altın yüzde 23,7 oranında yükseldi. Gram altındaki yükseliş enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.

Yatırımcılar güvenli liman olarak tercihlerinde daha fazla altını değerlendiriyor.

TAHVİL

%54,25 basit getiri

Emlak Katılım Varlık, %65,94 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Emlak Katılım Varlık, 19 Nisan 2024 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 480.000.000 TL olan kira sertifikasının yıllık basit getirisi %54,25 olurken, bileşik getirisi %65,94’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 98 gün vadeli olup ödeme tarihi 26 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %14,57 olacak.

Diğer taraftan Nisan tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Emlak Katılım Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %54,25 basit getiri oranı, TLREF’in 1,26 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarının üzerinde olması itibariyle göz önünde bulundurulabilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PANELSAN

Mart ayında sipariş açıklamadı. Nisan ayında ortalamanın altında. Yazın siparişleri artmalı

Panelsan, Ankara ve Eskişehir merkezli iki müşterisinden toplamda 1.356.405 dolar değerinde iki ayrı sipariş aldı. Alınan siparişlerin toplam tutarı 44.162.660 TL’ye denk geliyor. Şirket nisan ayının ilk haftasında da Ankara ve Muğla merkezli iki müşterisinden kdv dahil 26.526.546 TL tutarında sipariş almıştı. Alınan siparişlerin toplam 70,69 milyon TL’ye denk geliyor.

Şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu finansal tablolarında 2,65 milyar TL hasılat elde etti. Toplam hasılatın ay ortalaması 221 milyon TL’ye denk geliyor. Mart ayında sipariş açıklamayan firmanın yaz aylarında daha yüksek performans sergilemesi, gelirlerini büyütebilmesi açısından önemli.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO

İki tesisin elektriği için GES kuracak. Yatırımın finansmanı için girişimleri devam ediyor

Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani ve Şanlıurfa'daki tesislerinde sürdürülebilir enerji üretimini artırmak ve elektrik giderlerini düşürmek amacıyla harekete geçti. Şirket, Sinoma Overseas firmasıyla GES kurulumu için sözleşme imzaladı.

Bu yatırımla toplamda 11,64 MWp kapasitede güneş enerjisi santralleri kurulacak. Toplam 8.337.049 dolara mal olacak proje, tesislerin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak. Bu da firmanın maliyetlerini düşürürken kazanç potansiyelini artıracak. Yatırımların finansmanı için ihracat kredi kuruluşu (ECA) destekli satıcı finansmanı sağlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ALVES KABLO

Hammaddeyi ilk halden son ürüne kadar kendisi işleyecek. Maliyet avantajı elde edecek

Alves Kablo, Bakır Ergitme Tesisi için Proton&Apali Makine grubu ile 1.500.000 dolar değerinde makine alım sözleşmesi imzaladı. Bu yatırım, şirketin bakır hammaddesini ilk halden son ürüne kadar kendi tesislerinde işlemesine olanak tanıyacak.

Yeni tesisi ile aylık 1500 ton bakır ergitme kapasitesine ulaşacak olan Alves Kablo, bu sayede hammadde maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlayacak. Şirket, söz konusu yatırımla 8 mm çapında filmaşin bakır telleri kendi bünyesinde üretebilecek. Bu gelişme, Alves Kablo'nun üretim verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırarak, piyasadaki rekabet gücünü destekleyecek.

CASA EMTİA PETROL

Önce değerleme raporu çıkacak. Fiyatı netleştirecek. Sonra genel kurulda karar verecek

Casa Emtia Petrol’ün Yönetim Kurulu, Liman Petrolcülük Dağıtım firmasının yüzde 75'lik payını satın alımı konusunu görüştü. Satın alımı için öncelikle şirketin değerinin belirlenmesine, değerleme raporları sonrasında alım bedelinin belirlenmesini onayladı.

Şirket, hisselerin satın alma bedelini tahsisli veya bedelli şeklinde yapabilecek. Hangi yolla gerçekleştireceğini değerleme raporu sonrasında gerçekleştireceği genel kurul toplantısında karara bağlayacak. Halihazırda Yakın İzleme Pazarında bulunan Casa Emtia Petrol’ün sermayesinin %99’u takas saklamada bulunuyor. Şirket 2023 dokuz aylık dönemde zarar açıkladı.

ŞİŞECAM

Yurt dışında borçlanmaya gidecek. Miktarı ve koşulları toplantılardan sonra netlik kazanacak

Şişecam, 100% iştiraki konumunda bulunan Sisecam UK PLC aracılığıyla uluslararası pazarlarda tahvil ihracı gerçekleştirecek. Citigroup Global Markets, HSBC Bank, J.P. Morgan ve Merrill Lynch gibi önde gelen finansal kuruluşlar, yurtdışında nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma araçlarının satışı için yetkilendirildi.

Bu süreç kapsamında, Şişecam yöneticilerinin de katılacağı bir dizi yatırımcı toplantısı, 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren İngiltere’de başladı. Toplantılar, tahvil ihracının tutarı ve koşullarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. İhraç edilecek tahviller, Şişecam'ın uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.