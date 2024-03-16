İhracatçı firmaların performansı çok yüksek

İHRACAT YAPAN YÜKSEK GETİRİLİ ŞİRKETLER

HABER ANALİZ / İHRACATÇI ŞİRKETLER

İhracatçı firmalar daha avantajlı

Sıkı para politikasının 2024’te iç piyasada talebi daraltması bekleniyor. Şirketler içerdeki daralmayı yurt dışına açılarak aşmayı deneyecek. İhracatçı firmalar ise daha avantajlı. Son bir yılda ihracatı güçlü 29 şirket ortalama yüzde 144 prim sağladı.

Şirketlerin yıllık bilançoları açıklanırken 2024 yılı beklentileri ve pazar koşullarına ilişkin açıklamaları da somutlaşıyor. 2024 yılında iç pazarda daralma bekleyen firmalar yurtdışı pazara yönelmeye başladı. Biz de ihracatçı şirketleri fiyat performansları ve değerleme oranlarına göre inceledik.

Yıllık yüzde 144 getiri

Yüzde 70’in üzerinde ihracat gerçekleştiren 29 Şirketin ortalama getirisi yüzde 144 oldu. 14 Şirket yatırımcıya yüzde 150’nin üzerinde kazandırdı. Bu performans, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen, ihracat ağırlıklı stratejileri benimseyen şirketlerin, yerel ekonomik sıkıntılardan bağımsız olarak değer yaratabildiğini gösteriyor.

Yüksek ihracat, pozitif getiri düşük değerleme

Borsa İstanbul’da işlem gören ve ihracata ağırlık veren şirketlerin, F/K ve PD/DD Oranlarını birlikte değerlendirdiğimizde Fiyat/ Kazanç oranı 10’un altında olan 14 Borsa şirketi var.

İHRACAT ORANI EN YÜKSEK BIST 100 ŞİRKETLERİ

Sabancı Holding, Pegasus, Alarko Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Coca Cola İçecek ihracat, getiri ve düşük değerleme oranları ile öne çıkan borsa şirketleri. Halka arzla geldiler listede ilk sırada yer alıyorlar 2023’ün halka arzları arasında yer alan yüksek ihracat gerçekleştiren şirketler borsada yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. 22 Eylül’de borsaya gelen Hatsan Gemi yüzde 183 yükseldi.

23 Kasım’da işlem görmeye başlayan Agrotech Teknoloji halka arzından bu yana yüzde 442 oranında değer kazandı. Global pazarlara açılan dinamik şirketler, yurt içi ekonomik daralmalara karşı koyarak, yatırımcılarına etkileyici getiriler sunmayı sürdürüyorlar.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

ŞİRKETLERİN İHRACAT AÇILIMI VE FONLARA PARA AKIŞI

Sevgili Okurlar, Bu haftaki “Paranın Yönü” sayfalarında, ekonomik gelişmeler ve piyasa hareketlerinin merceğinden geçirilmiş, derinlemesine analizlerle dolu bir içerik sergisi sunuyoruz. Hedefimiz, yatırım dünyasının karmaşık sularında yolunuzu aydınlatmak ve önemli gelişmeleri anlaşılır bir dille ele almak.

Bu hafta ihracatın parlayan yıldızlarını değerlendirdik. Sıkı para politikasının gölgesinde, 2024’te iç piyasada bir daralma yaşanacağı öngörüsüyle, ihracata yönelen firmaların nasıl bir avantaj elde ettiğini inceliyoruz. Son bir yılda ihracatı güçlü performans sergileyen şirketlerin başarı hikayelerine tanık olacaksınız.

Öte yandan fonlara akın sürüyor. Fon piyasasındaki son dalgayı yakından izliyor, serbest fonlara yönelik artan ilginin altındaki nedenleri çözümlüyoruz. Bu hafta yaşanan yüksek para girişlerinin detayları, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların nabzını tutuyor.

Emeklilik fonları da ilgi alanımızda Emeklilik fonlarının getirilerini ve bu alana olan ilginin neden düşük kaldığı sorularını ele alıyoruz. Yatırımcıların çekingenliğinin altında yatan sebepleri ve potansiyel çözüm yollarını tartışıyoruz.

Piyasalar ise hareketli. Seçim öncesi artan döviz volatilitesinin altın ve dolara etkisi üzerine yaptığımız analizde güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için seçenekleri değerlendiriyoruz.

Borsanın Bilge Baykuşu ile bu hafta risk ve getiri dengesinin önemine dair değerli tavsiyelerle dolu bir rehber sunduk. Risk ve getiri dengesinin yatırım kararlarındaki rolünü ve yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini irdeliyoruz.

Şirketlerin büyük hamleleri de sayfalarımızda yer alıyor. Ereğli Demir Çelik’ten Beyaz Filo’ya, sektörler arası çeşitli şirketlerin stratejik yatırımlarını ve bu hamlelerin gelecekteki kârlılıklarına potansiyel etkilerini inceliyoruz.

Borçlanma araçlarında şirketlerin nasıl finansman sağladığını ve bu hareketlerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Özellikle borçlanma araçlarına olan talebin artışının sebepleri üzerinde durduk.

Zeynep’e Sor’da okurlarımızın gönderdiği soruları yanıtlıyoruz, çimento sektöründen gayrimenkul yatırım ortaklıklarının performansına kadar geniş bir yelpazede bilgiler vermeye çalışıyoruz.

Piyasaların seyrinde BİST 100 Endeksi’nden yabancı yatırımcıların hareketlerine kadar piyasaların genel durumuna ve gelecekteki beklentilere dair kapsamlı bir analiz sunuyoruz.

Bu hafta sayfalarımızdaki finansal tablolarda fonlarda ve borsada “enler”e yer verdik. Sizden gelecek geri dönüşlere göre sayfa içeriklerini sürekli güncel tutacağız.

Her bir konu, hem güncel hem de derinlemesine bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Umarım, bu haftaki sayfalarımız da sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda yatırım yolculuğunuzda rehberiniz olur. Bir sonraki yazımızda buluşmak üzere.

İyi okumalar

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Piyasalardaki dalgalanmalar, yerli kurumsal yatırımcıların satış eğilimleriyle derinleşmeye devam ediyor. Gözlemlenen trend, emeklilik fonlarındaki hisse senedi oranının %24,87’ye düşmesi ve yatırım fonlarında da benzer bir şekilde %17,75 seviyesine gerilemesi yönünde. Bu düşüş, 22 Şubat’taki %27,08 ve %19,33’lük hisse senedi oranlarına kıyasla belirgin bir değişim. Bu durum, kurumsal yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediklerini gösteriyor. Yabancıların ise borsadaki payı yüzde 36,61 seviyesinde bulunuyor.

Seçim öncesinde kurumsal yatırımcıların yeni pozisyon almak istememeleri var olan kârlılık pozisyonlarında da realizasyona gitmeleri satış baskısına neden oluyor. TCMB’nin miktarsal sıkılaştırma adımları da kredi maliyetlerini yükselttiği için borsada satışları getiriyor. BİST 100 Endeksi’nin 8 ve 20 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, kısa vadede satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Ancak orta vadede, 50 günlük hareketli ortalamayı aşan seyrin sürmesi, mevcut ana trendin halen güçlü olduğuna işaret ediyor. Uzun vadeli perspektifte ise, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerindeki tutunma, endeksin ana yükseliş trendinin devam ettiğine dair güven verici bir sinyal olarak kabul edilebilir.

ZEYNEP’E SOR

SATIŞ MI, KİRA MI?

Taşınmaz satışı; tek seferde büyük gelir, satışı uzun sürebilir, Konut piyasasının yükseldiği dönemlerde tercih edilir. Kira; düzenli ve tahmin edilebilir gelir, düşük risk, uzun vadeli, dalgalanmalarda kısman koruma sunar.

Politikada değişim olmazsa çimento talebi düşer. Bu durumda ürettiğini ihraç edebilenler gelirini artırır

Elimde Akçansa ve Çimsa var. İkisinde de zarardayım. Bozup fon sepet yapmayı düşünüyorum, Öneriniz var mı?/ Nihan Yazıcı

Nihan, 2023’ün ilk 10 ayında çimento üretimi yüzde 10,6, yurt içi satışlar da yüzde 20,2 arttı Akçansa yüzde 12,23 satışla bu oranın bir miktar üzerine çıktı. Aynı şekilde yıl sonu kârı da yüzde 22,55 büyüdü. Söz konusu durum Akçansa’nın sektör ortalamalarında hareket ettiğini gösteriyor. Çimsa ise dokuz aylık dönemde hasılatını yüzde 53 artırdı. Açıklanan dokuz aylık kârındaki yüzde 25,73 düşüşe takılma. Çünkü bir önceli yıl duran varlık satışı nedeniyle kârında artış yaşanmıştı. Geçen yıl verileri not ederken sektörün bu yıl nasıl bir seyir izleyeceği asıl öğrenilmesi gereken husus.

Enflasyonla mücadele kapsamında politikalarda bir değişim olmazsa bu yıl büyümede belli bir daralma yaşanması söz konusu olacak. Bunun manası ise yurt içinde çimento talebinde daralma olacağıdır. Sektördeki şirketlerin daralacak talebi yurt dışı açılımıyla aşması gerekiyor. Akçansa geçtiğimiz yıl yurt dışı satışlarını yüzde 14 geriletti. Bu sorun ve daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor. Çimsa, ise 2023 dokuz aylık dönemde yurt dışı satışlarını yüzde 35,28 büyütmüştü. Bunu daha da güçlendirebilirse 2024 yılı Çimsa için iyi bir yıl olabilecektir.

Konut piyasası ancak ikinci yarıda canlanmaya başlar. Kira gelirlerindeyse enflasyonla orantılı artış olur

2024 yılında GYO’lar nasıl gider? Elimde MHRGY ve ASGYO var. / Hasan Günaydın

Hasan, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana gelirinden biri taşınmaz satışı ise diğer de kira geliridir. Konut sektörü son yılların en durgun dönemlerinden birini geçtiğimiz yıl yaşadı. Bildiğin gibi gerek alım gücündeki düşüş gerek krediye ulaşmadaki zorluk ve yüksek faiz, beraberinde konut satışlarını geriletti. Bu durum gyo firmalarının proje üretmelerini yavaşlattı. Öte yandan AVM’lerin ziyaretçi ve cirolarındaki artış AVM işletmecisi firmaların ise gelirini yükseltti. Veriler konut satışlarının bu yılın ikinci yarısından itibaren ancak canlanmaya başlayacağı yönünde.

Sorduğun MHR GMYO ve Asce GMYO firmaları borsaya geçtiğimiz yıl geldi. MHR GMYO’nun ana gelir kaynağı ofis kirasıyken Asce GMYO ağırlıklı olarak konut projelerine sahip. Her iki şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarındaki kâr artışının ana nedeniyse sahip oldukları taşınmazların yeniden değerlemesiyle alakalı. Öte yandan yılın ikinci yarısında piyasanın canlanmasıyla beraber Asce GMYO’ya elindeki konutları nakde döndürme imkanı verecek. MHR GMYO’nun ise kira geliri olması sebebi ile gelir artışının enfl asyonla orantılı olması beklenmeli.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Yabancı yatırımcıların belli hisselerde yoğunlaştığı gözleniyor. Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C), Koç Holding, Petkim ve Akbank gibi şirketlerdeki pay artışları, bu şirketlere olan ilginin arttığını gösteriyor. Diğer yandan, Hektaş, Koza Altın, Astor Enerji ve Türk Hava Yolları gibi hisselerdeki pay azaltmaları, portföy çeşitlendirmesi ya da stratejik değişikliklerin bir sonucu olabilir. Kurumsal fonlar ise Odaş Elektrik, Koza Altın, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Petkim, Sabancı Holding ve Akbank gibi şirketlerdeki pay artışlarıyla dikkat çekiyorlar. Bu, söz konusu şirketlere ilişkin beklentilerin yükselmesi ile açıklanabilir. Öte yandan, Kardemir (D), Astor Enerji, Aselsan, Kontrolmatik Teknoloji, Enka İnşaat, Emlak Konut GMYO ve Ford Otosan gibi şirketlerdeki pay azaltmaları da, piyasa koşullarına göre değişen yatırım stratejilerini yansıtıyor.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

Astor Enerji kârını artırdı Astor Enerji, 27 Şubat’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12 dönemi için 4.598.326.879 TL kâr elde ettiğini duyurdu. Bu, bir önceki yılın 2.040.490.155 TL kârını büyük ölçüde aştı. Şirketin özsermaye kârlılığı yüzde 48,60 olarak gerçekleşirken, geçen yıl bu oran yüzde 52,43 idi.

* Otokar Kârında küçülme yaşadı Otokar’ın 27 Şubat’ta açıklanan bilançosuna göre, 2023/12 döneminde 1.967.962.000 TL kâr açıkladı. Bir önceki yıl kaydedilen 2.018.080.000 TL kâra nazaran düşüş gözlemlendi. Özsermaye kârlılığı yüzde 26,54’e geriledi; geçen yılki oran yüzde 50,30’du.

* Banvit zarardan kâra geçti Banvit, 27 Şubat’ta açıklanan bilançosunda, 2023/12 döneminde 951.965.590 TL kâr açıkladığını bildirdi. Şirket bir önceki yıl -982.668.170 TL zarar etmişti. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 22,66 olarak hesaplandı, geçen yılın oranı ise yüzde -37,47 idi.

* Şeker Yatırım kârlı döneme girdi 26 Şubat’ta açıklanan Şeker Yatırım bilançosuna göre şirket, 2023/12 döneminde 62.491.673 TL kâr elde etti. Bu, bir önceki yılın -13.248.316 TL zararına kıyasla büyük bir iyileşme göstterdi. Özsermaye kârlılığı yüzde 10,28 olarak belirlendi, geçen yıl bu oran yüzde -4,90’dı.



* Akçansa kârını artırdı Akçansa, 26 Şubat’ta yayımlanan bilançosunda 2023/12 dönemi için 2.371.207,804 TL kâr bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılın 1.934.964.500 TL kârını aşmakta. Şirketin özsermaye kârlılığı ise yüzde 18,87’ye düşerken, geçen yıl yüzde 30,04 idi.

* Artemis Halı kârda büyüme gösterdi Artemis Halı’nın 26 Şubat’ta açıklanan bilançosuna göre, 2023/09 döneminde 64.936.722 TL kâr elde etti. Bir önceki yıl 36.698.769 TL kâr açıklamıştı. Şirketin Özsermaye kârlılığı yüzde 30,05 olarak hesaplandı.

* Akmerkez GMYO zarardan kâra geçiş yaptı 23 Şubat’ta açıklanan Akmerkez GMYO bilançosunda, şirket 2023/12 dönemi için 496.547.351 TL kâr açıkladı. Bu, bir önceki yılın -159.353.321 TL zararını telafi eden bir gelişme. Özsermaye kârlılığı yüzde 8,95 oldu; geçen yıl yüzde -4,22 idi.

* İş GMYO Kârında Düşüş Yaşadı İş GMYO, 23 Şubat’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12 döneminde 3.131.266.812 TL kâr açıkladı. Bu, bir önceki yılın 8.600.904.852 TL kârından önemli bir azalmayı işaret ediyor. Şirketin özsermaye kârlılığı da yüzde 12,30’a geriledi, geçen yıl bu oran yüzde 58,59’du.

* Mega Metal Kârını Artırdı Mega Metal, 23 Şubat’ta açıklanan bilançosunda 2023/12 dönemi için 300.121.994 TL kâr açıkladı. Bir önceki yıl 81.690. 973 TL kâr edilmişti. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 16,72 olarak hesaplandı, geçen yılki oran yüzde 11,62 idi.

BORSA ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

Büyük ve önemli yatırımlar ile ihaleler öne çıktı

Bu hafta borsada şirketlerle ilgili oldukça dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Firmalar büyük ve önemli yatırımlarını yatırımcısıyla paylaştı. Söz konusu gelişmeler şirketlerin gelir ve kârlılıklarını olumlu yönde destekler nitelikte.

Bu hafta, borsada işlem gören şirketlerden yine önemli haberler geldi. Şirketler bir yandan 2023 yıl sonu mali tablolarını paylaşırken diğer yandan gelirlerini artırıcı hamlelerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu hafta büyük yatırımlar ve kritik ihalelerin olduğu bir hafta yaşandı. Ereğli Demir Çelik, Bingöl- Avnik demir madeni sahasındaki büyük yatırımıyla hammadde arz güvenliğini güçlendiriyor. Yıllık 3 milyon ton pelet üretim kapasitesine ulaşması beklenen tesis, şirketin kârlılığına önemli bir katkı sağlayacak. Bu arada, Burçelik Vana’nın yurt dışı satışlarındaki hızlı artış, şirketin gelir ve kârlılığını olumlu etkileyecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Bu hafta madencilik, enerji, otomotiv ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği stratejik adımlar dikkat çekti.

Beyaz Filo, araç satışlarında gösterdiği yüzde 26,65’lik artışla gelir ve kârını büyüteceğinin işaretlerini veriyor. Öte yandan Grainturk Tarım, savunma sanayi ve siber güvenlik alanlarına yatırım yapma kararı alarak, sektöre giriş yönünde adım atıyor. Çuhadaroğlu, Lüleburgaz›da yeni bir üretim tesisi inşa ediyor. Bu tesis, fi rmanın üretim kapasitesini artırarak sektördeki konumunu güçlendirecek. Borusan Boru ise hem ABD'de hem de Romanya›da gerçekleştirdiği yatırımlarla, yılın ikinci yarısında gelirlerini artırma potansiyeline sahip. Pegasus’un yolcu sayısındaki artış, şirketin kârlılık yapısını sürdürme beklentisini güçlendiriyor.

Cosmos Yatırım Holding’in %51 iştiraki olan Mekatronik Yapı’nın Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile imzaladığı sözleşme, firma için gelir kaynağı olabilir. Ancak, fiyat-kazanç oranındaki geniş makas, yatırımcılar için bir risk unsuru oluşturuyor. Oncosem Onkolojik Sistemler’in bağlı ortaklığı Santek Sağlık’ın yeni sağlık hizmeti sözleşmesi, şirketin gelirlerini artırırken maliyet ve gider kontrolünün de önemli olduğunu gösteriyor.

Meditare Tıbbi Malzeme’nin kazandığı ihale, şirketin gelir ve kârlılığını artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu haftaki gelişmeler, şirketlerin çeşitli sektörlerde yatırımlar yaparak büyümeye devam ettiklerini gösteriyor. Özellikle madencilik, enerji, otomotiv ve sağlık sektörlerindeki stratejik adımlar, şirketlerin gelecek vaat eden kârlılık beklentilerine işaret ediyor.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Bu yatırım çok büyük ama değer. Hammadde sürekliliğini güvence altına alacak

Ereğli Demir Çelik, bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik üzerinden Bingöl-Avnik demir madeni sahasında büyük bir yatırıma gidiyor. Sahada 550 milyon dolara Peletleme Tesisi kuracak. Bu alanda yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda yaklaşık 250-300 milyon ton demir cevherirezervi tespit edilirken sontajlamanın yüzde 80’i tamamlandı. 2024’te de sondajlamaya devam edilecek. Yatırımın tamamlanmasıyla yıllık 3 milyon ton pelet üretim kapasitesine ulaşılacak. Şirket, Kasım 2022’de yaptığı açıklamada yatırımın faaliyete geçmesiyle yıllık yaklaşık 200-250 milyon dolar kâr artışı beklediğini belirtmişti. Yatırım şirketin çelik üretiminde hammadde arz güvenliğini sağlayacak.

BURÇELİK VANA

Yurt dışı satışlarında hızlı büyüme var. Devamı gelirse kârda da hızlı artış sürpriz olmaz

Burçelik Vana, yurtdışında bulunan bir müşterisinden önemli bir sipariş aldı. Şirket, toplam değeri 1.699.000 dolar olan vanaların temini için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın değeri güncel kurdan yaklaşık 54,5 milyon TL’ye denk geliyor. Anlaşmaya konu vanalar Ekim 2024’te teslim edilecek. Şirketin son bir yılda yurt dışı gelirlerinde ciddi bir artış söz konusu. Yeni anlaşma Burçelik Vana’nın yurt dışında müşteri ağını genişletme yönlü stratejisinin işlediğini gösteriyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde toplam 110,4 milyon TL satış geliri elde ettiği nazara alındığında bu siparişin firmanın gelir ve kârlılığına ciddi bir katkısı olacağı anlaşılıyor.

BEYAZ FİLO

Satışlarını adet bazında artırdı. Bunun gelir ve kâra olumlu yansıması olacaktır

Beyaz Filo, bu yılının ilk iki ayında araç satışlarında kayda değer bir artış kaydetti. Şirket çeşitli markaların yetkili satıcısı olarak, 2023 yılının aynı dönemine göre %26,65’lik bir artışla toplam 2.338 adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleştirdi. Şirket, özellikle Şubat ayında, yoğun rekabet koşullarına rağmen, sıfır kilometre araç satışının, geçen yılın aynı ayına kıyasla %74,97 artış göstererek 1.559 adete ulaştığına dikkat çekti. Satışlardaki artış firmanın hasılat ve kârlılığına da olumlu yansıyacaktır. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %189, dönem sonu kârını da %111 artırdı.

GRAINTURK TARIM

Savunma sanayi alanında şirket kuracak. Roketsan Endüstri Bölgesi’ne yakın olması yeter mi?

Grainturk Tarım, savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlik sektörlerine yatırım yapma kararı aldı. Bu kapsamda, Ral Yatırım Holding ile %50 ortaklı 50 milyon TL sermayeli bir şirket kuracaklarını duyurdu. Yeni şirketin faaliyetleri, Grainturk Tarım’ın bağlı ortaklığı Özova Hububat’ın Kırıkhan’daki arazisinde gerçekleştirecek. Arazi, Roketsan Endüstri Bölgesi’ne yakın. Kurulacak şirketin savunma sanayinde başarılı olabilmesi ciddi bir yatırımı gerektiriyor. Yatırımın boşa gitmemesi ise bilgi birikimine bağlı. Şirket kurulacak iştirakin bilgi birikimine ya da bilgi birikimini nasıl elde edeceğine dair ek bilgi paylaşımında bulunmadı.

ÇUHADAROĞLU

Bakanlıktan aldığı teşvik gayet iyi. Üretim tesisinin yapımı için hemen harekete geçti

Çuhadaroğlu, Lüleburgaz’da yeni üretim tesisinin inşaatını yapacak firmayla 13 Mart 2024 günü sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmenin bedeli KDV hariç 318.236.690 TL olarak belirlendi. Şirket Lüleburgaz’da gerçekleştireceği yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2.713.680.962 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Gerçekleştirilecek yeni tesis yatırımı, Çuhadaroğlu’nun üretim kapasitesini artırarak şirketin büyüme hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yatırım tamamlandığında sektördeki konumu güçlenecek. İş hacminin daha da artması mümkün olacak.

BORUSAN BORU

ABD ve Romanya yatırımları devreye girdi. Katkısını yılın ikinci yarısında göreceğiz

Borusan Boru, bağlı ortaklığı Borusan Tube Products aracılığıyla Romanya’da otomotiv müşterilerine yönelik ürünler üretmek amacıyla başlattığı tesis yatırımını tamamladı. Tesisin bu yılın ikinci yarısında konsolide finansal tablolara yaklaşık 8 milyon dolar ciro katkısı olacak. Diğer taraftan ABD’deki bağlı ortaklığı Borusan Pipe için gerçekleştirdiği yatırım da tamamlandı. Bu tesis de yılın ikinci yarısında konsolide finansal tablolara yaklaşık 50 milyon dolar ciro katkısı sağlayacak. Borusan Boru, 2023 yılında 42,2 milyar TL hasılat elde etmişti. Gerçekleştirilen bu yatırımlar firmanın kârını büyütecek.

PEGASUS

İlk iki ayda yolcu sayısı arttı. Bakalım kâra yansıması ne boyutta olacak

Pegasus, Şubat 2024 trafik sonuçlarında önemli bir artışa işaret ediyor. Şirket, geçen yılın aynı ayına kıyasla %34’lükbir artışla 2,68 milyon yolcuya ulaştı. Ocak-Şubat 2024 dönemi toplamında ise yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artarak 5,34 milyon oldu. Artan yolcu sayısına bağlı olarak doluluk oranlarında da artış söz konusu. Sonuçlar, şirketin 2024 yılına iyi bir başlangıç yaptığına işaret ediyor. Pegasus, 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %65 artırırken dönem sonu kârı %195 büyümeyle 20,9 milyar TL’ye çıktı. Gözlenen yolcu sayısındaki artış, kârlı yapının artarak devam etmesine olanak vereceğini gösteriyor.

COSMOS YATIRIM HOLDİNG

İşi alan yüzde 51 iştiraki. Bu işle fiyat kazanç arasındaki makas aralığı kapanmaz

Cosmos Yatırım Holding, yüzde 51 bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı’nın 14 Mart 2024 tarihinde Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin cerrahi binasıyla ilgili sözleşme imzaladığını duyurdu. İştiraki, binanın mekanik işlerini üstlenirken işin toplam bedelinin kdv hariç 23.856.000 TL olduğunu belirtti. İştiraklerinden elde ettiği gelir nedeniyle yıl sonlarında kârını daha fazla artırma imkanına sahip olan şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönem sonu kârı ise 139 bin TL. Fiyat kazan oranı ise 1.728 seviyesinde bulunuyor. Bu durum fiyat ile kazanç arasında makas aralığının çok açıldığını işaret ediyor.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER

İştiraki üzerinden geliri artacak. Ancak daha da önemli olan maliyet ve giderleri kontrol edebilmesi

Oncosem Onkolojik Sistemler’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Santek Sağlık, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile bir sağlık hizmeti anlaşması imzaladı. Sözleşme, Anadolu Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı ile ilgili. Sözleşmenin tutarının ise 14.052.703 TL olduğu belirtildi. Şirket 2022 yıl sonu mali dönemde kârını düşürdü. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde de düşüş devam ederken zarar açıkladı. Firmanın hasılatını artırmasına rağmen maliyet ve giderlerindeki artış hızının daha fazla olması zarar yazmasında belirleyici oldu. Oncosem’in gelir getirici işler alması önemli olmakla birlikte maliyet ve giderlerini de kontrol altına alabilmesi şart.

MEDITARE TIBBİ MALZEME

İhaleyi kazandı. Geliri de kârı da artacak

Meditare Tıbbi Malzeme, Ege Üniversitesi tarafından açılan Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Sonuç Karşılığı Hizmet ihalesini kazandığını duyurdu. Açıklamada ihalenin bedelinin 81.539.757 TL olduğu belirtildi. İhale bedeli firmanın 2022 yılı brüt satış hasılatının %10,12’sine denk geliyor. Oran şirketin büyüme ve kârlılık potansiyelini önemli ölçüde destekleyen bir yöne sahip. İhalenin kazanılması, şirketin gelirlerinde artışa olanak tanırken tıbbi hizmetler alanındaki varlığını da güçlendiriyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını yüzde 40 artırırken ana ortaklık kârındaki artış yüzde 13,95 seviyesinde kaldı.