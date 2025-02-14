İhracatı yüksek şirketlerin dalgalanmalarında artış var

Yurt dışı piyasalardaki durgun seyir ve sıkı para politikası, sanayi hisselerinin zayıf bir seyir izlemesinde belirleyici oluyor. İhracata dayalı büyüyen şirketlerde ise daha çok dalgalı seyir öne çıkıyor. Büyük ve küçük ölçekli şirketlerin getirileri ayrışıyor.

İhracat pazarlarındaki karışık seyir ve sıkı para politikasının etkisi, sanayi hisselerinde önemli dalgalanmalara yol açtı. Özellikle ihracata dayalı büyüyen şirketlerde volatilite belirgin şekilde arttı. Büyük ölçekli şirketlerde getiriler farklılaşırken, küçük ölçekli ve yüksek ihracat oranına sahip firmalar daha güçlü performans sergiledi. Döviz kurları, ham madde fiyatları ve küresel talep dalgalanmaları, sanayi hisselerinin getiri potansiyelini doğrudan etkileyen unsurlar oldu. Bu ortamda yatırımcılar için risk ve fırsatlar iç içe geçmiş durumda.

İhracat şirketleri farklılaştı

Piyasa değeri yüksek ve ihracat oranı güçlü şirketlerde yıllık ortalama değişim %1,77 seviyesinde kaldı. Türk Hava Yolları, %88,79 ihracat oranıyla yıllık %9,22 getiri sağladı. Borusan Boru Sanayi, %80,95 ihracat oranına rağmen %44,04 değer kaybetti. Hisselerin performansı uyumsuz bir görüntü sergilemekte.

Küçük şirketlerden yüksek getiri

İhracat oranı yüksek küçük şirketlerin hayli güçlü performans sergiledikleri gözleniyor. Piyasa değeri 4,6 milyar TL olan Işık Plastik son bir yılda %137,62 yükseldi. 4,79 milyar TL piyasa değerine sahip BMS Birleşik Metal’in getirisi de %62,40 seviyesinde gerçekleşti.

Havacılık ve lojistik sektörü, küresel ticaretin hızlanması ve artan yolcu trafiği sayesinde güçlü bir büyüme kaydetti. TAV Havalimanları, yıllık %72,8 oranında getiri sağladı. Pasifik Eurasia Lojistik ise demiryolu taşımacılığı ve lojistik hizmetlerindeki genişleme ile dikkat çekiyor. Şirket, %93,39 ihracat oranıyla sektör liderlerinden biri olurken, yıllık %86,36 getiri sağladı. Sanayi hisselerinde ihracat, getiriler üzerinde etkili olurken, volatilite de kısa vadede riskleri artırabilmekte.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE FONU MU, EMTİA FONU MU?

Hisse fonu; yüksek getiri, büyümeden yararlanma, yüksek likidite, çeşitlendirme. Dalgalanma, kayıp ve hisse seçimi riski, ekonomiden etkilenme.

Emtia fonu; enflasyona karşı korunma, güven, çeşitlendirme. Faiz ve dolar hassasiyeti, düşük nakit akışı, volatilite, spekülasyon riski.

Tek işle yıllık gelirinin dörtte birini alacak. Fiyatı ise kasımdan bu yana yatayda hareket ediyor

Smart Güneş Enerji’nin aldığı yeni işin büyüklüğü ve fiyata etkisi hakkında bilgi verebilir misin? / Can Aydoğan

Can, büyük ölçekli yeni işler, özellikle enerji sektöründeki firmalar için çoğunlukla olumlu sinyal olarak kabul edilir. Bu tür projeler, şirketin gelir tablosuna doğrudan katkı sağlayarak kârlılığı artırma potansiyeli taşır. Ancak bir hissenin fiyatı sadece yeni alınan işler üzerinden yürümez. Piyasa koşulları ve yatırımcı beklentisiyle de yakından alakalı olduğu unutulmamalı. Smart Enerji, 80.732.663 dolar tutarında yeni iş aldığını duyurdu. Tutar, yıllık gelirinin %26,41’ine denk geliyor. Bunun anlamı mali yapısına olumlu yönde katkı sağlayacağıdır. Hissenin fiyatı son bir yılda %41,6 gerilerken kasımdan bu yana taban oluşturuyor.

Almanya’daki projeden önemli bir gelir beklentisi var. Kârına olumlu yönde katkı sağlayacak

Peker GMYO’nun Almanya’daki projesinde son durumu öğrenebilir miyim? /Ekrem Deveci

Ekrem, GYO’lar yurt dışı projeleri, çoğunlukla gelir çeşitliliği sağlamak, farklı pazarlarda riskleri dağıtmak ve döviz bazlı gelir elde edebilmek amacıyla tercih etmekte. Son yıllarda firmaların bu yönlü faaliyetlerinde artış olduğu gözleniyor. Peker GMYO’nun da bağlı ortaklığı üzerinden yürüttüğü Almanya’nın Kuzey Ren bölgesinde yer alan bir projesi bulunuyor. Toplam 2.300 m2 alanda inşa edilecek projede 11 daire, 3 villa ve otopark yer alıyor. Öngörülen hasılat ise 8.650.000 euro (323 milyon TL) seviyesinde. Geçen dokuz aylık dönemde 106,7 milyon TL gelir elde ettiği düşünüldüğünde gelir ve kârlılığına önemli bir katkı sağlayacak.

YATIRIM FONLARI

Anadolu Hayat Emeklilik AHB Fonu, borsanın dinamikleriyle kazandırmak istiyor

AHB İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, borsada işlem gören hisse senetlerinden yararlanarak kazancı sağlamayı hedefliyor. Fonun toplam değeri 967,3 milyon TL olup, doluluk oranı ise %0,90 gibi hayli cüzi bir seviyede bulunuyor. Yüzde 90,93 oranında hisse ağırlıklı yapıya sahip olan AHB, ayrıca %7,45 oranında Takasbank Para Piyasasından istifade ederek portföyde çeşitlilik sağlıyor. Fonun yılbaşından bu yana getirisi %5,45 olurken, son bir yıllık performansı %35,17 seviyesinde gerçekleşti. Yatırımcı sayısı ise 8.394 ve pazarda sadece 0,60 paya sahip. Son altı ayda ocak hariç düşük seviyelerde de olsa para girişi gözlendi. Risk ise 6 düzeyinde. Uzun vadede borsadaki çıkışlardan yararlanmak isteyenler için alternatif seçenek olarak öne çıkıyor. Son üç yılda ise %670 getiri sağladı.

TAHVİL

Pınar Süt, nitelikli yatırımcıya %51,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Pınar Süt, 11 Şubat 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 226.800.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44, bileşik faizi ise %51,54’e denk geliyor. 99 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %11,93 olacak.

% 44 YILLIK BASİT FAİZ

12 Şubat 2025 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,66 seviyesinde bulunuyor. Pınar Süt’ün çıkardığı bononun yıllık %44 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranı TLREF oranının yaklaşık 0,66 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 12 Şubat 2025 olurken vade tarihi 22 Mayıs 2025 olacak. Piyasada TRFPNST52521 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOZA ALTIN

Kaymaz madeniyle ilgili projede Danıştay lehe karar verdi. Proje kapsamında faaliyeti sürüyor

Koza Altın, Kaymaz Altın Madeni 3. Maden Atığı Depolama Tesisi Projesi için devam eden yargı sürecinin ardından lehine bir sonuç elde etti. Daha önce İdare Mahkemesi’nin, ÇED olumlu kararını iptal etmesinin ardından Danıştay’da temyiz etmişti. Temyiz başvurusu sonucunda, iptal kararı bozuldu ve dava şirket lehine olacak şekilde sonuçlandı. Şirket karar doğrultusunda Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 3. Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi Projesi kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Proje dâhilinde inşaatı tamamlanan atık depolama tesisi, gerekli izinlerin teminiyle birlikte faaliyete geçirilecek. Bu kapsamda yaklaşık 203.774 ons altın üretimi planlanıyor. İki yılı geçkin süredir yatayda dalgalı bir hareket sergileyen hisse, bir haftada %15 yükseldi.

PETKİM

Garantör olduğu kredi borcunu gönüllü olarak erkenden kapattı. Finansal esnekliği artacak

Petkim, finansal yapısını desteklemeye yönelik girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ocak ayında duyurduğu refinansman süreci kapsamında gerekli adımları attı. Bağlı ortaklığı Petlim Limancılık’ın Akbank ile 2015 yılında imzaladığı kredi sözleşmesi kapsamındaki borcu kapattı. Şirket, 212 milyon dolar tutarındaki kredi anlaşmasında garantör olarak yer alıyordu. Sözleşmede yer alan gönüllü erken ödeme hükümleri doğrultusunda kredi sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi. Kredi bakiyesinin tamamı ödenirken şirket bu şekilde finansal esnekliğini artırmayı hedeflediği anlaşılıyor. Böylece yeni yatırım ve büyüme planlarını daha uygun koşullarda sürdürmek istiyor. Petkim, dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini düşürürken 127,49 milyon TL zarar açıkladı.

TSKB

Uluslararası kalkınma fonundan kredi aldı. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımları destekleyecek

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum, iklimle ilişkili ekipman üretimi ve döngüsel ekonomi yatırımlarının finansmanı için yeni bir kredi temin etti. Maliye Bakanlığı’nın dış borcun ikrazı yöntemiyle, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’ndan (OFID) 50 milyon euro tutarında kredi sağladı. Banka, aldığı krediyle, Türkiye’deki firmaların sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını destekleyecek. Firmaların enerji dönüşümlerine katkıda bulunup projelerin teşviki, çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. TSKB, son paylaştığı 2024 yıl sonu verilerine göre faiz gelirlerini %62 büyüttü. Aynı şekilde yıl sonu kârı da %47 artarak 10,2 milyar TL’ye çıktı.