İhracatta öncü şirketler son üç ayda hareketlendi

Piyasa değeri yüksek ve ihracat payı güçlü şirketler, üç aylık dönemde yüzde 20’nin üzerinde yükseldi. Sektörler arasındaki ayrışma, yatırımcıların dikkatini daha çok ihracatçı şirketlere çevirdi.

SBIST 100’de ihracat oranı yüksek ve piyasa değeri büyük şirketler son üç ayda hayli güçlü çıkış sergilediler. Listeye giren 19 şirketin yükselişi %20 ile %33 arasında değişti. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan kimyaya uzanan geniş skalada bu hisselere artan ilgi dikkat çekti. İhracat oranı %10’un üzerinde olan bu şirketlerden altısı defter değerinin altında bulunuyor. Bunlar; Bera Holding, Şişe Cam, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ve Petkim.

Gözlenen hareket otomotiv tarafı güçlü bir performansı işaret ediyor. İhracat oranı %80’in üzerinde olan Ford Otosan geçen üç ayda %32 prim yaptı. En yüksek artış ise %46 getiriyle Otokar’a ait. Tofaş’ın yükselişi ise %30 seviyesinde gerçekleşti. Otomotivin ihracatı güce dönüşüyor.

Enerji ve kimya cephesinde yükseliş dikkat çekti. Tüpraş üç ayda %36 değer kazanırken, ihracat oranı %22 oldu. Sasa Polyester %37 artışla ilgi gören bir diğer hisse oldu. Petkim ise %30 artışla ihracatçı kimyasallar arasında yer aldı.

Ulaştırma ve lojistik şirketleri hızlı çıkışlarıyla öne çıktı. Sektör küresel hareketlilikten güç alıyor. Türk Hava Yolları %25, Pasifik Eurasia %46 prim yaptı. THY’nin ihracat oranı %88, Pasifik Eurasia’nın oranı ise %98 seviyesinde gerçekleşti.

Holdingler ve yeni girişimler ayrışırken bu gruptaki en güçlü hareket . Graınturk Holding’den geldi. Hisse, %68 ile listenin en hızlı yükseleni oldu. Sabancı Holding %25, Bera Holding %23 artış kaydeden diğer firmalar olarak öne çıktı.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT/KAZANÇ MI, FİRMA DEĞERİ/SATIŞ MI?

Fiyat/Kazanç; basitlik, kâr odaklı, hisse değerlemesi, karşılaştırma, uzun vadeli. Büyüme oranını görmeme, tek seferlik etkiler, sektörel uyumsuzluk.

Firma Değeri/Satış; toplam değerleme, büyüme potansiyeli, kârdan bağımsı,z kıyaslama. Yanıltıcılık riski, sektörel farklılık, dönemsellik.

Hedefi yıllık 1000 blok tren. İki ülke arasındaki mutabakat şirketin hedefi ni destekliyor

Türkiye ile Kazakistan arasındaki anlaşmanın Pasifik Eurasia’ya faydası olacak mı? / İrfan Tatar

İrfan, Türkiye ile Kazakistan demiryolları arasında imzalanan ve Pasifik Eurasia’nın da taraf olduğu demiryolu taşımacılığı iş birliği anlaşması, şirketin Orta Koridor üzerindeki iddiasını pekiştirecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Her iki ülkece varılan mutabakat, Çin-Türkiye-Avrupa hattındaki taşımacılığı hızlandırmak, rekabetçi tarifeler oluşturmak ve blok tren sayılarını artırma hedefl erini içeriyor. Söz konusu durum, Pasifik Eurasia’nın daha önce ilan ettiği yıllık 1.000 blok tren hedefi ile de uyumlu. Anlaşmayla birlikte yalnızca şirketin değil, iki ülke düzeyinde desteklenen bir hedefin öne çıktığı gözleniyor.

Alan fon sayısı artarken portföydeki miktar azaldı. En fazla pozisyonunu artıran İş Portföy oldu

Emlak Konut’ta fonların hisseye ilgisinin ne düzeyde olduğunu öğrenebilir miyim? / Ahmet Şahin

Ahmet, gyo sektöründeki dalgalı görünüm ve faiz odaklı yatırım tercihlerinin etkisiyle, Emlak Konut GYO hisselerine olan kurumsal ilgide değişken bir tablo gözlenirken, yabancılar ağustosta paylarını artırdı. Öte yandan 4 yeni girişle portföyünde hisseyi bulunduran fon sayısı 95’e çıktı. Aynı sürede fonlardaki hisse miktarının %13,32 gerileyerek 135 milyon lota indiği dikkat çekti. Bu da kimi büyük fonların pozisyonlarını azalttığı anlamına geliyor. BV Portföy’ün yönettiği BIS fonu, payını en fazla azaltan kurum olurken, İş Portföy’ün IBB fonu aynı sürede en fazla artıran oldu. Ziraat Portföy ise hissede en yüksek pozisyona sahip kurum.

YATIRIM FONLARI

YKT fonu, altına yatırımla yılbaşından bu yana %44 kazandırdı

Yapı Kredi Portföy’ün Altın Fonu (YKT), portföyünün ağırlığını altın ve altına dayalı araçlara yönlendirerek orta ve uzun vadede istikrarlı getiri hedefl iyor. Portföyü %49 oranında kıymetli maden kamu borçlanma araçları, %40 kıymetli maden kira sertifikaları ve %5’e yakın hisse senedi içeriyor. 21,5 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, pazarda %19 paya ulaşırken %35,4 doluluk oranıyla işlem görüyor. Fon son bir yılda %60,4 ve yılbaşından bu yana da %44,3 yükseliş kaydetti. Gerçekleşen performansta altın fiyatlamasındaki güçlü seyrin yatırımcıya yansıtıldığı gözleniyor. Küresel belirsizliklerin sürdüğü ve altın talebinin artmaya devam ettiği konjonktürde YKT’nin stratejisi zamanlamayla uyumlu şekilde kazandırıyor. Piyasadaki yüksek payı, yatırımcılar tarafından kabul gördüğünü işaret ediyor.

TAHVİL

Şeker Yatırım, %49,77 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Şeker Yatırım, 26.08.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 191.250.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42,50, bileşik faizi ise %49,77’ye denk geliyor. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %10,6 olacak.

%42,5 YILLIK BASİT FAİZ

27Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,70 seviyesinde bulunuyor. Şeker Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %42,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,2 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27.08.2025 olurken itfa tarihi 26.11.2025 olacak. Piyasada TRFSKMDK2517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PASİFİK TEKNOLOJİ

Kamikaze İHA satışı için anlaşma imzaladı. Envantere ilk kez giren ürün, stoklardan satılacak

Pasifik Teknoloji’nin %51 bağlı ortaklığı Titra Teknoloji, geliştirdiği Merküt Kamikaze İHA için tedarik sözleşmesi imzaladı. Envantere ilk kez giren ürün, stoklardan teslim edilecek. Seri üretimi başlamış olan İHA, 20 dakikalık uçuş süresi, 10 km menzil, yönlendirilmiş parçacık tesirli mühimmat ve çift emniyetli tapa sistemiyle dikkat çekiyor. Bu gelişmeyle şirketin savunma sektöründe konumu güçleniyor. Kamikaze İHA’lar, hedefe çarparak imha etme özelliğine sahip insansız sistemler olup son yıllarda özellikle asimetrik savaşlarda ve sınır ötesi operasyonlarda etkin biçimde kullanılıyor. Hafif, taşınabilir yapıları ve hassas vuruş kabiliyetleri sayesinde düşük maliyetli ve etkili bir çözüm sunmaları nedeniyle birçok ülkenin savunma envanterinde yer bulabiliyorlar.

DCT DIŞ TİCARET

Yaban mersini satışı için Dubai merkezli firmayla iş birliğine gidiyor. Pazarını büyütmek istiyor

DCT Dış Ticaret, bağlı ortaklığı Bluefarm IKE’nin ürettiği yaban mersinlerinin Körfez, Orta Doğu ve Asya pazarlarındaki satış süreçlerini yönetmek üzere Dubai merkezli Agro Investment ile iş birliğine gidiyor. 2024’ün son çeyreğinde gerçekleştirilen kapasite artışıyla hasat miktarı arttığı belirtilirken, daha önce Avrupa’daki zincir marketlere yapılan satışlar, coğrafi olarak daha da genişleyecek. Yaban mersini, yüksek katma değerli ve sağlıklı gıda trendinin önemli ürünlerinden biri olarak, büyüyen bir pazara sahip. Özellikle Körfez ülkelerinde ithal meyveye olan rağbet, kaliteli ve güvenilir tedarikçilere fırsat yaratıyor. Anlaşmayla birlikte, yeni pazarların açılması ve kapasite kullanım oranının artmasına bağlı olarak şirket daha da görünür olabilecek.

TOFAŞ OTOMOBİL

Satın aldığı Stellantis Türkiye’yi şimdi de bünyesine dahil etmek istiyor. SPK’dan onay bekliyor

Tofaş Otomobil, %100 iştiraki Stellantis Otomotiv’i tüm aktif ve pasifl eriyle birlikte devralarak birleşmeye karar verdi. Yaptığı açıklamada birleşme nedeniyle sermaye artırımına gidilmeyeceği, bu nedenle uzman görüşü, bağımsız denetim ve birleşme raporuna gerek olmadığını belirtti. Birleşmede altı aylık bilançolar baz alınacak. İşlemin gerçekleşmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı ve onay beklendiği ifade edildi. Grup içi yeniden yapılanmalar, genellikle maliyetlerin düşürülmesi, iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve daha entegre bir yapıya kavuşma amacı taşır. Tofaş, Stellantis’in pazarlama organizasyonunu bünyeye alarak daha yalın bir yapıya kavuşmak istiyor. Böylece operasyonel verimliliği artırırken, dış kaynaklı harcamaları da azaltmayı hedefl iyor.