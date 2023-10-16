İklim krizinin 1 saatlik maliyeti 16 milyon dolar

■ Son 20 yılda kasırgalar, seller ve sıcak hava dalgaları gibi küresel ölçekteki aşırı hava olaylarının maliyeti yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaşıyor. Analizin yazarlarına göre bu maliyet saat başına 16,3 milyon dolara denk geliyor. İklim krizinin yol açacağı zararın küresel maliyetinin 2050 yılına kadar yılda 1,7 trilyon ila 3,1 trilyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Eylül sonunda gerçekleşen BM İklim Zirvesi’nde, “İnsanlık cehennemin kapılarını açtı” ifadesini kullandı.

Bu ifade, sayıları ve şiddeti sürekli olarak artan doğal afetler nedeniyle hayatını kaybeden, yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalan nüfusları; kuraklık ve seller nedeniyle gelecekleri tehdit altında olan çiftçileri; aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarını; tükenen biyoçeşitliliği anlatmak için doğru bir seçim.

Cehennem, dünya üzerine gerçekleşmek üzere; ve ne yazık ki, Guterres’in bahsettiği kapıları kapatmak için harekete geçmekte çok yavaş kalıyoruz. İşin insani ve çevresel boyutu harekete geçmemizi sağlamıyorsa, belki de ekonomik boyutu öne çıkarmak gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bu kapsamda çok önemli bir analiz yapmış.

Bu analize göre, son 20 yılda kasırgalar, seller ve sıcak hava dalgaları gibi küresel ölçekteki aşırı hava olaylarının maliyeti yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaşıyor. Analizin yazarlarına göre bu maliyet saat başına 16,3 milyon dolara denk geliyor.

İklim krizinin yol açacağı zararın küresel maliyetinin 2050 yılına kadar yılda 1,7 trilyon ila 3,1 trilyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Buna altyapı, tarım ve insan sağlığına verilen zararın maliyeti de dâhil ediliyor.

185 aşırı hava olayında 70 bine yakın ölüm yaşandı

Analiz; 2000-2019 yılları arasında meydana gelen 185 aşırı hava olayını içeren bir veri setini temel alıyor. Bu olaylar sırasında, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilecek net 60 bin 951 ölüm vakası kaydediliyor.

Analiz; insan kaynaklı iklim değişikliğinin, incelenen 185 olaydan kaynaklanan ortalama yıllık 260 milyar dolarlık zararla veya toplam zararın yaklaşık yüzde 53’üyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. İklim krizine bağlı zararların büyük çoğunluğu kasırga gibi fırtınalarla ilgili iken, zararların yüzde 16’sı sıcak hava dalgalarıyla ilişkilendiriliyor.

Sel ve kuraklığın her biri net zararın yüzde 10’unu oluştururken, orman yangınları zararların yüzde 2’sinden sorumlu.

Rakamlar daha yüksek olabilir

Çalışmanın eş yazarlarından ve Yeni Zelanda Victoria University of Wellington’da Profesör olan Ilan Noy, The Guardian’a yaptığı açıklamada bazı aşırı hava olayları için verilerin sınırlı olduğunu ve bu nedenle bu rakamların çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Sıcak havalar nedeniyle yaşanan insan ölümlerine dair verilerinin sadece Avrupa’da mevcut olduğunu söyleyen Noy, “Sahra altı Afrika’nın tamamında sıcak hava dalgaları nedeniyle kaç kişinin öldüğüne dair hiçbir fikrimiz yok” diyor.