İktidar, demokratik tartışmanın çok uzağında…

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni tartışması gereken Cumhur İttifakı, sözel suçlamalarla

yetinmeyi tercih ediyor…

Millet İttifakı‘nın uzun süreli çalışma sonrasında yayınladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin, Cumhur İttifakı liderleri ve medya gruplarında demokratik tartışma adabı içerisinde ele alınmasını, somut verilerle eleştirilerini sunmalarını beklerdim, öyle olmadı… İktidar, yazılı ve sözlü medyada değerlendirmeden uzak, içeriğe değinmeden eleştirilerini sundu.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında şu değerlendirmeyi yaptı: “Zillet İttifakı’nın, Ortak Politikalar metni bir ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Dün, gündeme taşımış oldukları metin bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye’yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakıncalı bir adım, milletin huzur ve güvenliğine kast eden sakıncalı ve ucube bir dayatmadır.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, “Altı muhalefet partisinin ortak metni, uygulanması mümkün olmayan bir metin olarak görülüyor” açıklamasıyla yetindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, dün partisinin grup toplantısında şöyle konuştu: “6 parti Ortak Politikalar metnini yayınladı. Nedir, ne değildir diye bakalım dedik. Bir aday seçmekten aciz masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına ihtimal vermiyorduk. Kendimiz adına değil bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. Bunlar ülkede ne yapılıp yapılmadığını anlamamışlar. Yazıklar olsun.”

Kanımca, Erdoğan’ın açıklaması somut eleştiriden uzak kaldı.

Ben ve birçok yazar, seçimin propaganda söylemlerinin “proje bazlı” olmasını öneriyorduk. Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar metni içerik açısından böyle bir tartışmaya zemin oluşturabilirdi. Ama gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı temsilcileri proje tartışmasından uzak durma kararında.

İktidarın bu tarzı, propagandanın sözel suçlamalara, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir propaganda söylemine sıkışıp kalmaya yol açar.

Demokratik tartışma adabından uzaklaşmaya neden olacak bu duruma ulus olarak izin vermememiz gerekiyor…

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