İşçi Sınıfı Tarihi broşürünün yazarı…

Lütfü Erişçi, 1951 yılında yazdığı 28 sayfalık 'Türkiye İşçi Tarihi' broşürü ile bu konuda birçok esere kaynaklık etmiştir.

Lütfü Erişçi’nin 1951 yılında yayımladığı, ‘’Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi‘’ broşürü daha sonra bu konuda yayımlanan yerli ve yabancı birçok kitaba kaynaklık etti, dip notlarda yer aldı. Dostları daha sonraki yıllarda yaşanan gelişmelerle kitap yazmasını istedikleri Erişçi’den istedikleri sonucu alamayınca kendisine, ”Yazdığın broşürden çok, başka kitaplarda dipnotta yer aldın” diyerek, “Dipnot Lütfü” diye takılırlardı.

Lütfü Erişçi, 1915 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği iktisat fakültesinden çalışmak zorunda olduğu için ayrıldı. Aylık Ansiklopedi ve Resimli Tarih dergisinde siyasal tarih maddeleri yazdıktan sonra, 1935’ten itibaren Yeryüzü, Yeni Adam, Servet-i Fünun, Küllük, Yeni Yeryüzü dergilerine yazılar yazdı. 1951 yılında Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi isimli birçok çalışmaya kaynaklık eden 28 sayfalık çalışması yayımlandı. Sovyet yazar Rozeliyef başta olmak üzere birçok çalışmada kaynak kitap olarak gösterildi. Kitap şöyle başlıyordu:

“Osmanlı İmparatorluğu’nda müteşebbis ve sermayedar sınıfın teşekkülüne muvazi olarak bugünkü vasıflarda işçi sınıfının doğuşuna ait ilk tezahürler 19. yüzyılın birinci yarısında başlamıştır.”

1948 yılında İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ”komünistlik lehine faaliyette bulundukları iddiasıyla” sürgüne gönderilen 18 kişi arasında Lütfü Erişçi’de yer aldı.

Sürgün sonrası İstanbul’a dönen Erişçi 1960 sonrası, Babıali caddesinde üniversite kitapları satan bir kitabevi açtı. Burası entelektüel dostlarının sohbet için geldikleri bir mekan oldu.

1971 yılında bir süre yanında çalışan bir genç Lütfü Erişçi’yi öldürdü.

Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV), Erişçi’nin, ‘İşçi Sınıfı Tarihi’, ‘Türkiye’de Gençlik Meselesi’, ‘31 Mart İsyanı ve İşçi Sınıfı’ çalışmalarının yer aldığı kitaplarını yayımlandı Lüftü Erişçi’yi saygı, hürmet ve rahmetle anıyorum.

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