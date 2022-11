“İşin gücünü serbest bırakmak!”

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ama aslında benim yazılarımı takip edenler de bilirler, dönüşüm aslında bütünsel bir bakış açısı istiyor ben de sürekli bunu yazmaya çalışıyorum. İş süreçleri, insan kaynağı ve tüm kültürün inovasyon odaklı dönüşümü. Yoksa tek başına teknolojiyi değiştirmek pek de bir işe yaramıyor. Dünyanın en iyi teknolojisini getirin, verimli şekilde kullanamıyorsanız çok anlamlı değil. O nedenle insan kaynağının ve şirketin bütününün aslında teknolojiyle birlikte yeni dönem için potansiyelini artırmak ve açığa çıkarmak başarı ve ayakta kalmak için önemli bir unsur… Çünkü yaratacak, yürütecek, büyütecek onlar. Süreçlere katılımı artırmak, hızlandırmak ve verimli hale getirmek gerekiyor. Herkesin de ‘sorunu’ bu aslında. Dönüşümde, işi IT uzmanlarının sınırından kurtarıp, tüm profesyonel çalışanların katkısını almak.

SAP Build’in lansmanı yapıldı

Geçtiğimiz hafta ABD Las Vegas’da ‘İş Süreçleri’ konusunda dünyanın önde gelen yazılım şirketlerden SAP’nin yeni bir lansmanına katıldım. Lansman, SAP tarafından organize edilen “Inovation Day”de gerçekleşti. Arkasından da geliştiriciler için SAP TechEd yapıldı. Uygulama başarısını şirketler tarafında göreceğiz ama SAP yazılımcı olmayan profesyonellerin de IT ile daha yakın çalışabilmesinin çözümü için “SAP Build” platformunun tanıtımını yaptı. Mottolarını da “Unleash” olarak belirlemişlerdi. Yani salıvermek, serbest bırakmak. “İş gücünün potansiyelini serbest bırakmak”. Konuyu aslında çok iyi anlatıyor. “SAP Build” ise kısaca özetlersek, SAP'nin dünya çapındaki kurumsal teknolojisini kullanma kabiliyetini yazılım bilmeyen iş kullanıcılarının ellerine bırakıyor. Onların doğrudan, bu süreçleri değiştirmesine olanak yaratıyor. Bunu da güvenli erişim sağlayan ‘düşük kodlu’ bir çözümle yaratıyor. Düşük kod ne demek aslında süreçlerin tanımlarken, kullanıcılar yazılım bilgisine en düşük düzeyde ihtiyaç duyuyorlar. “Sürekle ve bırak” basitliğiyle iş yapılıyor. Demolarda da gördüğüm, kutucukları alıyorsunuz yerleştiriyorsunuz. Örneğin bir İK müdürüsünüz, yazılım bilginiz olmamasına rağmen size gelecek bilgi akışı ve süreçleri böylece kendiniz organize edebiliyorsunuz.

Bu önemli bir dönüm noktası

SAP İcra Kurulu Üyesi ve Baş Teknoloji Sorumlusu Juergen Mueller, “SAP’i Build”i bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Muller, “İnovasyonu şirkette etkin kılmak bugünkü en büyük sorun ve siz bunu istiyorsanız bunu sadece IT uzmanları üzerinden yürütemezsiniz. Herkesi bu sürece entegre etmek için de için de çok zamanınız yok. Bu açıdan “SAP Build” aslında bu prensibiyle bir dönüm noktası oluşturuyor”.

SAP Baş Teknoloji Sorumlusu Juergen Mueller, "SAP Build, dünyanın en güçlü iş uygulamalarını, iş kullanıcılarının uzmanlıklarını hızla ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir platformla bir araya getiriyor" diyor. Mueller bu düşük kod yapısıyla, gerçekleştirilecekleri şöyle anlatıyor: “Daha akıllı kararlar almak ve yeniliği hızla yönlendirmek için ihtiyaç duydukları uçtan uca süreçleri, verileri bu şekilde birbirine bağlayabiliyorlar. Teklif, kurumsal uygulamaları oluşturmak ve artırmak, süreçleri otomatikleştirmek ‘sürükle ve bırak basitliğiyle’ iş sitelerini tasarlanabiliyor, minimum teknik uzmanlıkla iş kullanıcılarını güçlendiriyor”.

İkinci dalgayı kimler oluşturacak?

SAP İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Çözümler Sorumlusu Julia White da aslında önemli birkaç noktaya değindi. White bugünkü durumu birkaç cümleyle çok iyi özetliyordu:

“Bugün dijital dönüşüm süreçlerinde geldiğimiz noktada her şirket bir teknoloji şirketi kimliğinde. Hangi sektörde olursa olsun. Teknoloji o şirketin tek başına kor endüstrisi olmasa bile bu böyle. Gazetecilik, mühendislik, üretim hangisini ele alırsanız alın… Teknoloji hepsinde başarının önemli bir faktörü olarak ortaya çıkıyor. Ve herkes kendi içinde ve dışında IT uzmanı ve yazılımcı arıyor. Bu hizmeti karşılamak için büyük bir rekabet içinde. Ama dijital dönüşüm daha fazla IT elemanı, daha fazla uzman demek değil. İkinci önemli nokta birinci dalga belki teknoloji dalgasıydı ama ikinci dalga ise iş değeri yaratacak insanlar tarafından oluşturulacak. Problemi bilen ve ona çözüm yaratanlar bu dalgayı oluşturacak. Hangi işi yapıyor olurlarsa olsunlar, dijital dönüşüm sürecine katılarak, yeni dalgayı onlar yaratacak. SAP, SAP Build ile bu yeni dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Böylece IT uzmanları ile işin profesyonelleri birlikte çalışabilir, aynı dili konuşabilir hale gelecek”.

Bilgiyi şirkette demokratikleştiriyor

SAP Business Technology Platform Pazarlama Direktörü John JG Chirapurath da sorularımı yanıtlarken, ‘bilginin şirket içi demokratikleşmesi’ ne değindi. Bu önemli yaklaşımı şöyle anlattı: “Öncesinde iş süreçlerinde CEO’nun ve yöneticilerin önüne sadece raporlar gidiyordu. Artık bu yeterli değil. Bilgiyi elde edilen verileri artık bir şekilde herkesin iyi kullanması, sonuçta daha etkin olacak. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. SAP Buld bilginin şirket içinde demokratikleşmesini sağlıyor. Bu da dijital dönüşüm sürecine herkesin katkısını artıracak bir potansiyel yaratıyor. Bu KOBİ’ler için de çok önemli avantajlar yaratıyor. Çünkü onların çoğu zaman IT elemanı istihdam etmeleri de büyük zorluk. Onlar şimdi süreçleri tanımlama konusunda çok daha kolay hareket edebilecek. Sanılanın aksine bizim müşterilerimiz arasında büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ ağırlığı çok büyük”.

2 milyon kişiye eğitim verilecek

Her şirket bir teknoloji şirketi haline geldikçe ihtiyaçların artacağını düşünen SAP, SAP Learning sitesindeki ücretsiz öğrenim tekliflerini üçe katlayacağını da açıkladı. Dünya standartlarında öğrenim platformu sağlayıcısı Coursera Inc. ile iş birliği yaptığını Las Vegas’ta açıklayan SAP, insanların SAP ekosisteminde kariyer yapmalarına yardımcı olmak ve teknolojide yeterli hizmet alamayan kitleleri güçlendirmek için 2025 yılına kadar dünya çapında iki milyon geliştiriciye beceri kazandırmayı taahhüt ediyor. "Bugün SAP'nin Coursera'da giriş düzeyinde bir profesyonel sertifika başlattığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Coursera Inc.'in CEO'su Jeff Maggioncalda, "Bu sertifika, herhangi bir üniversite diploması veya endüstri deneyimi gerektirmeden, her türden öğrenci için tasarlanmıştır. İşle ilgili becerilere erişimi artırmak ve herkes için ekonomik fırsatları genişletmek için SAP ile ortaklık yapmaktan mutluyuz”. Diyor.