İstanbul ekonomisi: Mega kentin kaldıramadığı yük mü?

İstanbul, Türkiye’nin ekonomik kalbi olma niteliğini yüzyıllardır sürdürüyor. 2025 itibarıyla ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ini barındıran bu mega kent, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 30’unu tek başına üretmeye devam ediyor. Finans, sanayi, ticaret, turizm ve lojistik gibi kritik sektörlerin merkezinde yer alan İstanbul, aynı zamanda ülkenin en çok vergi üreten ve en fazla yatırım çeken şehri. Ancak bu devasa ekonomik hacim, İstanbul’un kaldıramayacağı bir yük haline dönüşmek üzere. Artan nüfus, ulaşım sıkışıklığı, yüksek yaşam maliyetleri ve altyapı baskısı, kentin potansiyelini sınırlayan risklere dönüşüyor.

İstanbul’un ekonomik ağırlığı, sadece rakamsal büyüklükten ibaret değil. Türkiye’deki büyük holdinglerin merkezi, finans kuruluşlarının çoğunluğu ve organize sanayi bölgelerinin önemli bir kısmı bu şehirde yer alıyor. 2025 verilerine göre, Türkiye’deki ihracatın yaklaşık yüzde 42’si İstanbul merkezli firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, üretimin İstanbul’a bu kadar yoğunlaşması, Anadolu’daki dengeyi bozarak ülke genelinde bölgesel gelişmişlik farklarını da artırıyor.

Kentin bu aşırı yoğun ekonomik yapısı, aynı zamanda sosyal ve çevresel sorunları da beraberinde getiriyor. İstanbul’da ortalama konut fiyatı 2025 Haziran itibarıyla 6,2 milyon TL’ye ulaştı. Kiralar da benzer biçimde tırmanarak asgari ücretle geçinen ailelerin kent merkezinde yaşamasını neredeyse imkânsız hale getirdi. Buna paralel olarak yoksulluk oranı artarken, orta sınıf hızla şehrin çeperlerine ya da bütünüyle başka illere yöneliyor. Bu durum, İstanbul’un sosyal dokusunda da ciddi gerilimler yaratıyor.

Ulaşım ve altyapı sorunları ise ekonomik faaliyetlerin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Mega projelere rağmen trafik yoğunluğu 2025 itibarıyla haftalık ortalamada yüzde 63 seviyesinde. Zaman kayıpları, iş gücü verimliliğini azaltırken; lojistik maliyetleri artırıyor. Enerji, su, atık yönetimi gibi temel altyapı hizmetleri, nüfus yoğunluğu ve göç baskısıyla her yıl biraz daha zorlanıyor. Özellikle deprem riski altındaki bu kentin hızlı yapılaşması, ekonomik faaliyetleri kesintiye uğratabilecek ciddi bir tehlike oluşturuyor.

İstanbul ekonomisi, bir başka açıdan da kırılganlık içeriyor: Merkezileşme. Türkiye’nin finansal sistemi büyük ölçüde İstanbul’a bağımlı. Bu yapı, kentsel bir krizin veya doğal afetin ulusal ekonomiye ciddi zararlar verebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle birçok uzman, İstanbul’un ekonomik yükünün kısmen Anadolu şehirlerine dağıtılması gerektiğini savunuyor. İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi şehirlerin ekonomik cazibe merkezlerine dönüştürülmesi, bu yükün azaltılması açısından hayati önemde.

Öte yandan İstanbul, fırsatlar şehri olmaktan da tamamen çıkmış değil. Uluslararası turizmde hâlâ güçlü, yaratıcı endüstrilerde yükselen bir potansiyele sahip ve finansal teknolojiler (fintech) alanında bir merkez olma hedefini sürdürüyor. Ancak bu fırsatların sürdürülebilir hale gelmesi için kentsel planlamanın, ulaşım yatırımlarının, çevre yönetiminin ve sosyal politikaların daha vizyoner ve kapsayıcı biçimde yeniden ele alınması gerekiyor.

İstanbul, Türkiye ekonomisinin en büyük motoru olmayı sürdürüyor. Ancak bu motor, uzun süredir yüksek devirde çalışıyor ve artık soğutulmadan sürdürülebilirliği tartışmalı hale gelmiş durumda. Bu nedenle mesele sadece büyümek değil; daha dengeli, daha yaşanabilir ve daha dirençli bir ekonomik yapı inşa edebilmek. Aksi takdirde İstanbul’un büyüklüğü, onun en büyük zayıflığına dönüşebilir.