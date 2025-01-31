Kalbi sinyal verince önce frene bastı, sonra yeni yatırım ve 100 milyon dolar hedefi koydu

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, bir yıl önce New York’ta konakladığı otelin lobisinde otururken bir sıkıntı hissedince resepsiyon görevlisine gitti:

- Kalp krizi geçirebilirim. Gözünüz üzerimde olsun, beni hemen hastaneye yetiştirin.

Kutanoğlu, resepsiyon görevlisiyle konuşup oturduğu koltuğa doğru dönerken yere yığıldı. Gözünü hastanede açtı. 4 damarına stent takılmış, sıkıntıyı atlatmıştı.

İstanbul’a döndüğünde DeepFresh ve Savon de Royal markalarıyla bilinen Aksan Kozmetik’teki kurucu ortağı, Başkan Vekili ve Genel Müdür Servet Gerz’le durum değerlendirmesi yaptı:

- Servet kardeşim, çocukluk günlerimizden beri arkadaşız, aile gibiyiz. Artık işleri fazla büyütme taraftarı değilim, haberin olsun.

Kutanoğlu, aynı mesajı diğer iki kurucu ortağına da verdi. O ortaklar şu yanıtı verdi:

- Biz hisselerimizi Servet’le sana devredelim. Şirketi yönetirken daha rahat hareket edersiniz.

Kutanoğlu, Servet Gerz’e çalışma temposunu düşürme konusunda kafasındaki planı aktardı:

- Bundan sonra işe saat 12.00’de gelir, 16.00’da çıkarım. Oğlumla daha fazla vakit geçiririm.

Servet Gerz, Kutanoğlu’nun planına itiraz etmedi. Aksan Kozmetik’i kurdukları günlere döndü:

- 2008 yılında ıslak mendil üretimiyle sektöre girdik. Üretimi kozmetik, kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, hijyen ürünleri, ev temizlik ürünleriyle çeşitlendirdi. Pandemide markalarımızla öne çıktık. Bugün 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyoruz.

2024 yılını döviz bazında yüzde 25 büyümeyle kapatma yolunda olduklarını gördü:

- Ciromuz 50 milyon doları buluyor. Bunun 20 milyon doları ihracattan geliyor. Ayrıca cironun yarısını yüzey temizleme ürünümüz sağlıyor.

Zafer Kutanoğlu ve Servet Gerz, sadece yüzey temizleme mendilinin 25 milyon dolara ulaştığını görünce o yönde bir arayışa girdi:

- Yanımıza dünya çapında bir markanın gücünü alsak farklı bir açılım yakalarız.

Kutanoğlu ve Gerz, Türkiye’de üretimi olan 3 büyük temizlik ürünleri, kozmetik markalarını çatısı altında toplayan kuruluşla görüştü. 3 büyükten biri, Aksan Kozmetik’e markalarından birini henüz yelpazelerinde olmayan “yüzey temizleme mendili”nde kullanmak üzere teslim etti.

Zafet Kutanoğlu, bu durumu şöyle tanımladı:

- Ben tempoyu düşürmeyi düşünürken, ortağım Servet Gerz, çok güzel, rövaşatalık bir orta yapmış oldu. Birlikte işleri büyütmek, yeni yatırımlar için kolları sıvamak şart.

Kutanoğlu, ortağı Servet Gerz’le birlikte düzenlediği sohbet toplantısında Türkiye’deki yüzey temizleme havlusu pazarı üzerinde durdu:

- Türkiye’de 180 milyon dolarlık yüzey temizleme havlusu pazarı var. Pazarda bizim payımız yüzde 15 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası marka ile işbirliği konusuna değindi:

- Bu yılın ilk günlerinde işbirliği anlaşması imzaladık. Dünyada bilinen markanın yüzey temizleme havlusunu ilk kez biz üreteceğiz. Bu ürün, Türkiye pazarında ve 3 ülkede bizim yönetimimizde olacak. Model düşündüğümüz gibi çalışırsa her ay bir ülke daha eklenecek.

Bu işbirliğinin Aksan Kozmetik’e etkiyle ilgili beklentisini paylaştı:

- Bu ürün sayesinde bizim 2025 yılı ciromuz 100 milyon dolara çıkabilir. Beklentimiz o yönde.

Yeni açılımla birlikte yeni yatırımı da gündemlerine aldıklarını aktardı:

- Kahramanmaraş’ta 100 bin metrekarelik alanda bir yatırımı gündemimize alıyoruz. Yatırım için bu yılın ikinci yarısında 2026’da adım atabiliriz. 45-50 milyon dolarlık yatırımla devreye girecek yeni tesis 500 kişiye istihdam kapısı açar.

Sohbet sırasında Zafer Kutanoğlu ile Temmuz 2022’deki buluşmamızı anımsadım. Kutanoğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in “Planınız ne?” sorusuna verdiği yanıtı aktarmıştı:

- Hayalimde çok uzak olmayan bir gelecekte sektörümüzden global bir markayı satın almak var.

Kutanoğlu, 2 yıl önce paylaştığı hedefe, bu yıl dünya devi bir markanın “yüzey temizleme havlusu” üretim, yönetim ve pazarlama haklarını alarak önemli ölçüde yaklaşmış olacak…

Birçok sektör ve şirketin yavaşlama, duraklama, küçülme yaşadığı dönemde Aksan Kozmetik’in döviz bazında yüzde 100 büyüme adımları atması, pazarda öne çıkmasını sağlayacak…

Hacer-ü’l Esved taşının kokusuyla duş jeli ürettik

AksanKozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Suudi Arabistan’ın özel davetiyle hac farizesini yerine getirmeye gittiğinde Kabe’yi tavafta ilk halkada bulunma şansı yakaladı.

Hacer-ü’l Esved taşına yüz sürdüğünde sürülmüş kokuyu çok sevdi. Hemen seccadesini Hacer-ü’l Esved taşına sürdü, çantasına koydu.

Hac dönüşü seccadeyi ürünlerinde kullandıkları kokuları üreten şirketlerden Seluz’a götürdü:

- Bana seccadedeki kokuyu üretirseniz duş jeli gibi ürünlerimizde kullanmak isterim.

Kutanoğlu, Hacer-ü’l Esved taşında kullanılan kokunun aynısını Seluz’un kendilerine ürettiğini bildirdi:

- Kokuyu duş jeli gibi bazı ürünlerimizde kullanıyoruz. Ortadoğu’da talep görüyor.

Uşak’ta 3 MW GES kurdu, 6 MW’a çıkmayı planladı

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, “yeşil dönüşüm” için attıkları adımlara işaret etti:

- Ürünlerimizde dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir ambalaja geçmeye başladık.

Yenilenebilir enerjiye geçişlerine dikkat çekti:

- Uşak’ta 3 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yaptık. Şu anda fabrikamızın elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Ardından ekledi:

- GES yatırımımıza 3 MW daha eklemeyi planlıyoruz. 2026 yılında karbon ayak izimizi önemli ölçüde aşağı çekmiş olacağız.

Hadımköy’de 220 milyon paket ıslak mendil üretiyor

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, şirketin halen İstanbul Hadımköy’deki 30 bin metrekarelik tesislerinde üretim yaptıklarını belirtti, şu verileri paylaştı:

Genel ve kişisel sıvı temizlik ürünlerinde yılda 100 bin ton üretimimiz var.

Yılda 220 milyon paket ıslak mendil üretiyoruz.

50 milyon adet pet şişe üretimimiz var.

Tesisimizde kulak çubuğu, plastik kapak, fitili pamuk üretimimiz de var.

Kendi markalarının haricinde başka markalara fason üretim de yaptıklarını bildirdi:

- Ciromuzun yüzde 40’ını başka markalara yaptığımız fason üretim oluşturuyor.

Yerlilik oranımız yüzde 95, fabrikadaki makinalar da yerli

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu’na ürünlerindeki yerlilik oranını sorduk, Başkan Yardımcısı Servet Gerz yanıtladı:

- Başta kullandığımız kumaş olmak üzere birçok ara mal ülkemizde üretiliyor. Yerlilik oranımız yüzde 95’i buluyor.

Zafer Kutanoğlu, yerlilikle ilgili bir başka noktaya işaret etti:

- Biz fabrikamızdaki makineleri de yerli alıyoruz. Çok başarılı makine üreticilerimiz var. Bizim sektörde kullanılan makinelerin hemen hepsi ülkemizde üretiliyor. Kahramanmaraş’ta kuracağımız fabrikada da yerli makine kullanmaya özen göstereceğiz.