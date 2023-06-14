Kamu yeni yol haritasını hazırlarken…

Bakanların ve bazı kurum yöneticilerinin değişmesiyle ‘’ekonomi yönetimi’’ yenilendi ve yeni dönemin yol haritası için kamuda program çalışmaları başlatıldı. Şimdi toplumsal kesimler önerilerini ortaya koyarak kamu yönetiminin gerçekçi bir yol haritası çizmesine katkıda bulunmalıdır. Ekonomi yönetimi, yol haritasını toplumun bütün gruplarının isteklerini ve önerilerini ele alarak hazırlarsa, toplumsal iradeyi yansıtan doğru yanıtlar verebilir. Aksi, masa başında bürokratların hazırladığı yol haritasının toplumu kucaklayıcı bir sonuç vermediğini son 10 yıldaki örneklerinden yakınen tanığız.

Başta işveren Kuruluşları olan TOBB, TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRKKONFED ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi gelişmeleri sürekli olarak yakından izleyen meslek odası ya da sivil toplum kuruluşları bu alanın ilk sıralarını oluşturuyor. Bunun yanında, son zamanlarda hem değer, hem de miktar açısından büyük düşüş gösteren ihracat konusu için TİM’in birebir muhatap alınarak, kıta ve bölge bazlı olarak görüş ve önerilerinin tartışılmasında yarar görüyorum. Liste bununla tamamlanmıyor: Bölgesel farklılık içeren yaklaşımların ele alınması için sayısı 26 olan Kalkınma Ajanslarından görüş alınması da önemli.

Bunun yanında, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’den oluşan işçi konfederasyonları, kamu ve memur sendikalarının da yeni döneme dönük beklentilerini dinlemek ve tartışmak, toplumsal mutabakatın gereği olarak bir zorunluluk…

Sonuçta kamu yönetimi toplum kesimlerinin görüşlerini ele alıp, kamu kurumlarının verilerini, gerçekçi bir şekilde ortaya koyarak bir program hazırlığı yapıp, bizi ilgilendiren dünya enerji ve petrol fiyatları gibi alanlardaki beklentileri de dikkate alırlarsa doğru bir tutum içinde olurlar. Böyle bir program hazırlayıp, zamana bağlı yol haritasını ortaya konulup, toplum kesimlerine duyururlarsa, bütün kesimler için belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlanır. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yönü belli olur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023-2025 dönemi için Orta Vadeli Program (OVP) ‘’güncellemesi’’ne gidileceğini açıklarken, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyacını gözeten bir program düşünüldüğünü, somut ifadeler içinde görmek ve anlamak istiyoruz.