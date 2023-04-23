23 Nisan konusunda çocukluğumda pek de anlamını bilmeden, “Kamutay bugün doğdu, karanlıkları boğdu” diye bir marş söylerdik. Zamanla kamutayın Büyük Millet Meclisi olduğunu öğrendik. Ardından 23 Nisan 1920 tarihinin Atatürk tarafından biz çocukların bayramı olduğu bilgisini aldık. Dünyada tek çocuk bayramının bizde olduğunun kıvancını yaşadık.

1977 yılında TRT’nin dünyanın çeşitli ülkelerinden çocukların davetli olduğu şenliğinde okunacak bildiriyi TYS üyesi olarak benim yazmam istendi. ”Biz çocuğuz akılız, güzelliğiz, yarınız” diye başlayan bildiriyi yazdım. 23 Nisan töreninde bir Türk çocuğu bu bildiriyi okudu. Sonraki yıllarda da küçük değişiklerle okunması sürdürüldü…

Çok beğenilen bildiriyi sonraları yazdığım bir çocuk oyununda başrol oyuncusuna tekrarlattım. Şimdi TRT’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri’ni hep merakla izliyorum.

Kamutay’ın 1920 yılının 23 Nisan’ında 103 yıl önceki açılışının coşkusunu her 23 Nisan’da olduğu gibi bugün de coşkuyla kutlayacağım.

23 Nisan günü 80 yaşını aşmama karşın bir çocuk sevecenliğiyle kutlama yapacağım.

Ardından TRT’nin dünya çocuklarıyla 53 yıldır süren şenliğini izlemek için televizyonun başına geçeceğim.

Dünyada çocukların bayramı olarak kutlanan 23 Nisan, kutlu olsun. Atatürk, 23 Nisan‘da Türk çocuklarına dünyada yegane olan, ne güzel bir bayram armağan etmiş.

Onun mutluluğunu coşkuyla bu

yıl-her yıl yaşayalım.

Ne mutlu bayramı olan Türk çocuklarına…

Günün notu:

Çocuklar ülkenin yarının