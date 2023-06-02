Kansu: Halkçı bir şair…

Ceyhun Atuf Kansu,1919’da İstanbul’da dünyaya geldi. Ulusal Kurtuluş Savaşına destek için Ankara’ya giden babasının yanında 1921’de Ankara’ya yerleşti. Küçük yaşta annesini kaybetti. 1938’te Gazi Lisesi’nden mezun oldu ve ardından tıp öğrenimini tamamladı. Tıp fakültesinde okurken 1941 yılında ilk kitabı olan ‘’Bir Çocuk Bahçesinde’’ yayımlandı. Bu eserini 1944’te “Bağ Bozumu Sofrası” izledi. Bu iki kitapta çocuk ve yurt sevgisi teması egemendi.

Ankara’nın gecekondu semti olan Altındağ’da bir sağlık ocağı açarak çalışmaya başladı. Bu dönemde çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. 1946 yılında “Çocuklar Gemisi’’ adlı kitabı yayımlandı. Turhal Şeker Fabrikası’nda doktorluk yaparken halkla yakın ilişki içinde oldu. Bunun etkisiyle halkın sorunlarına yaslanan şiirler yazdı. Bu şiirleri, 1951’de yayımlanan “Yanık Hava”, 1955’te “Haziran Defteri” ve 1960’ta “Yurdumdan” adlı kitaplarında yer aldı.

1959 yılında Ankara’ya döndü ve Ankara Şeker Fabrikası’nın işyeri doktoru olarak göreve başladı. 1960 sonrası şiirlerinde ve yazılarında ağırlıklı olarak Atatürk öğretisine ve halkın sorunlarına yer verdi. Ceyhun Atuf, şiirlerinde öne çıkan toplumculukla ‘garip şiir’ akımından uzak durdu ve onlardan ayrıştı.

69 yaşında aramızdan ayrılan yazar Kansu için ailesi 1986’ta Ceyhun Atuf Şiir Ödülünü koydu. İlk ödülü kazanan Behçet Aysan, 1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli katliamında öldürüldü.

Ceyhun Atuf’un şiirleri 2023 yılında İş Kültür yayınlarından 784 sayfada toplanarak yayımlandı ve şiirlerinin toplu baskısı büyük ilgi topladı.

Ceyhun Atuf, 9 şiir, 21 deneme-inceleme, 7 çocuk kitabı yayımladı. Şiir kitapları arasında Bağımsızlık Gülü, Buğday Gül ve Gökyüzü ve çocuk kitapları arasında İyi İnsan Mehmet Dayı, Sihirli Değnek, Üvey Ana, Güneş Salkımı ve Söylevi Okurken adlı kitapları vardır.

Ceyhun Atuf Kansu’nun bir ömür boyu süren topluma adanmış bu yazı işçiliğini saygı ile anmayı görev biliyorum.

GÜNÜN NOTU:

Selahattin Demirtaş’ın aktif siyasetten ayrılma kararı ve Selin Sayek Böke’nin CHP Genel Sekreterliğinden istifası, muhalefet partilerinde taşların oynayacağını gösteriyor.