HABER ANALİZ / BIST ŞİRKETLERİNİN İLK ÇEYREK KÂRLILIK ANALİZİ

Kârları yüzde 100 arttı Fiyatları %426 yükseldi

Sigorta sektöründe kârlar yüzde 100 oranında artış gösterirken şirketlerin yıllık fiyat artışları ortalama yüzde 426 oldu.

Sigorta sektörü hisseleri yüksek kârlılıkları ile bir yılda yüzde 426 yükseldi. Sektördeki şirketler yılbaşından bu yana da endeksin üzerinde performans gösterdi. Sektör hisseleri yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor.

İstikrarlı yükseliş

Endekste ağırlığı en yüksek hisse olan Anadolu Sigorta, son bir haftada %9,72, son bir ayda %17,70 gibi getirilerle dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana ise %61,56'lık artışla sektördeki %36,43'lük ağırlığıyla pozisyonunu koruyor. 2024 ilk çeyrekte bir önceki döneme göre zarardan kâra geçti. Yıllık getirisi yüzde 502 oldu.

Yıllık %637 artış



Türkiye Sigorta, %71,84'lük yılbaşı getirisiyle yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Sektör endeksinde %31,25'lik bir ağırlığa sahip olan şirket, son bir yılda %637,37'lik bir artış gösterdi.

Yüksek performans



Anadolu Hayat Emeklilik, %91,45'lik yılbaşı getirisi ile dikkat çekiyor. Sektör endeksinde %10,87'lik bir ağırlığa sahip olmasına rağmen, son bir haftada %14,63'lük artışla dikkat çekiyor.

İlgi görüyor



Aksigorta, %52'lik yılbaşı getirisiyle yatırımcılardan ilgi görüyor. Sektör endeksinde %7,72'lik ağırlığı bulunmasına rağmen, son bir aydaki %14,66'lık getiriyle performansını sürdürüyor.

Ağırlığı az olanlar



Sektör endeksinde ağırlığı düşük olan Ray Sigorta ve AGESA Hayat Emeklilik de güçlü performans sergiledi. Ray Sigorta %110,53'lük yılbaşı getirisi ve %6,99'luk sektör endeksindeki ağırlığı ile öne çıkıyor. Son altı ayda %218,88'lik getiri sağlarken yıllık getirisi yüzde 2.870 oldu.

AGESA Hayat Emeklilik ise yıllık bazda yatırımcısına 200 kazandırdı. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023’ün ilk çeyreğine göre yüzde 191 artış gösterdi.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Türkiye Sigorta (#TURSG): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %637 yükseldi.

Ray Sigorta (#RAYSG): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %2.871 yükseldi.

Anadolu Sigorta (#ANSGR): 5 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %502 yükseldi.

TAV Havalimanları (#TAVHL): 4 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %229 yükseldi.

Türk İlaç Serum (#TRILC): 6 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %242 yükseldi.



DÜŞÜŞTEKİLER

Altınyunus Çeşme (#AYCES): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%12,89 geriledi.

Tatlıpınar Enerji Üretim (#TATEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%6.,85 geriledi.

Girişim Elektrik Sanayi (#GESAN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%3,66 geriledi.

Gıpta Ofis Kırtasiye (#GIPTA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%13,71 geriledi.

Tureks Turunç Madencilik (#MARBL): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda%9,94 geriledi.

NE OLDU?

Altınay Savunma'nın toplam halka arz büyüklüğü 1,88 milyar TL oldu.

Cari işlemler hesabı Mart'ta 4,54 milyar dolar açık verdi. Beklenti -3,9 milyar dolardı.

Doğal gaz dağıtım şirketleri 2023 yılında 17 milyar TL yatırım yaptı.

Hareket halka arzında 15-17 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

Pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayısla biten haftada bir önceki haftaya göre 864 bin kişi arttı.

NE OLACAK?

Japonya Üretici Fiyat Endeksi verileri izlenecek.

İngiltere işsizlik oranları takip edilecek.

Almanya Tarım Üfe verileri takip edilecek.

Almanya ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi takip edilecek.

ABD Üretici Fiyat Endeksi ve Cari işlemler dengesi izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

GELİR Mİ, KÂR MI?

Gelir; pazardaki etkinliğini ve genişleme kabiliyetini gösterir. Kârlılık göstergesi değildir, mevsimsel ve dalgalanmalardan etkilenir.



Kâr; mali gücünü, temettü ödeme ve yatırım yapabilme kapasitesini gösterir. Muhasebe teknikleriyle manipüle edilebilir, gelire göre daha az anlaşılır.

Finansman giderleriyle zarara dönüyor. Yeni yatırımı yolda. Finansman gideri artacak

Bakıyorum Batıçim yükselmekte çok zorlanıyor. Adeta gıdım gıdım ilerliyor. Oysaki diğer çimento şirketleri daha iyi. Sizce neden böyle? Oktay İşler

Oktay, hisselerle ilgili fiyat değerlendirmesinde dar zaman aralıklarında ziyade uzun vadeli bakmalısın. Bu daha sağlıklı sonuçlara varmana olanak tanıyacaktır. Batı Çimento’nun fiyatı, Aralık 2023’te test ettiği en yüksek seviyesi 190 TL’nin gerisinde. Yatırımcısında güçlü bir motivasyon gözlenmese de piyasadaki yukarı eğilimden etkileniyor. Neticesinde zayıf da olsa yukarı yönelime sahip. Fiyata daha geniş pencereden bakıldığındaysa dört yıldır yükseldiği gözlenecektir. Mart 2020’de en düşük 1,80 TL’yi görürken şimdilerde 135 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Şirketin en büyük sorunu ise kârlı bir yapıya sahip olamaması. Geride kalan beş yılda sürekli zarar etti. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali dönemde de zarar devam etti. Gelirdeki artışa rağmen yüksek finansman giderleri zarara dönemsine sebep oluyor. Son açıklanan mali tablolarda da benzer durum söz konusu. Şirketin son açıkladığı İzmir Aliağa’daki yatırım kararı nazara alındığında yüksek finansman giderlerinin önümüzdeki süreçte de devam etmesi sürpriz olmayacak. Uzun vadede hisseye olan talep nazara alındığında ise yatırımcısının zarara rağmen beklentisinin olduğunu söylüyor.

Gelir ve kâr büyümesi fiyattaki çıkışı destekliyor. Fiyat/kazanç oranını makul seviyede tutuyor

Anadolu Sigorta iyi çıktı. Sizce buradan nereye gider? Değerlendirmenizi öğrenebilir miyim? /Erhan Özçelik

Erhan, mali sektör hisselerine yönelik son yıllarda belirgin bir yönelim var. Gözlenen ilgi banka, sigorta ve holding firmalarına ait hisselerin yukarı yönelmesine olanak veriyor. Söz konusu durum Anadolu Sigorta için de geçerli. Hisse, geride kalan iki yılı aşkın sürede oldukça iyi bir performans sergiledi. Fiyatı, Şubat 2022’de en düşük 4,69 TL’ye kadar inerken şimdilerde 97 TL’nin üzerine yönelmiş durumda. Son bir yıllık getirisi de %502 seviyesinde bulunuyor. Kârlı yapının güçlü seyri şirkete yönelimi canlı tutuyor ve fiyatı yukarı yönlü destekliyor.

Anadolu Sigorta, 2023 faaliyet döneminde kârını 1,13 milyar TL’den 5,9 milyar TL’ye çıkardı. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrekte de aynı ivme sürdü. Gelirlerindeki yüksek artışa rağmen giderler daha kontrollü çıktı. Neticesinde de 2024’ün ilk çeyreğinde kârı 2,87 milyar TL oldu. Şirket geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ise 117,3 milyon TL zarar açıklamıştı. Son açıkladığı 2024’ün ilk dört ayındaki prim üretiminin %78,9 artması ise mali verilerdeki olumlu seyir devam ettiğine işaret ediyor. Bu da fiyattaki çıkışın sürmesi için alt yapının uygun olduğu anlamına geliyor.

YATIRIM FONLARI

Esnek fonlar yatırımcıların takibinde

Yıllık getiriler enflasyonun üzerinde

Değişken, agresif, atak gibi farklı kategorilerin birleşiminden oluşan esnek fonlar yatırımcılara kazandırıyor.

Esnek fonların getirisi yıllık bazda %92,59 ile 161,72 arasında gerçekleşti

Neo Portföy Birinci Değişken Fon ve İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon, yılbaşından bu yana sırasıyla %44,27 ve %32,67 getiri ile performans gösterdi. Yıllık bazda ise bu fonlar %161,72 ile %147,63 arasında getiriler sundu.

Bu fonların toplam portföy değeri 15 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Neo Portföy'ün Birinci Değişken Fonu'nda (NRC) gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte tercih esnek fonlar

Yüksek getiri için esnek fonlar

Emeklilik fonlarında esnek emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıkıyor. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat ile Anadolu Hayat Emeklilik fonları, yatırımcılara güçlü getiriler sağladı. Enflasyonun üzerinde kazançlar sunan bu emeklilik fonları arasında, HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) fonu, %29,16 yılbaşı getirisi ve %190,58 yıllık getiri ile öne çıktı. Fonun portföy değeri 730 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 7,323 oldu.

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF (AHL) fonu %48,64 yılbaşı getirisi ve %176,73 yıllık getiri ile ikinci sırada yer aldı, portföy değeri 2,804 milyon TL ve yatırımcı sayısı 61,458 olarak gerçekleşti.

HDI Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF (FFC) fonu ise %32,58 yılbaşı getirisi ve %163,97 yıllık getiriyle dikkat çekti; fonun portföy değeri 986 milyon TL ve yatırımcı sayısı 20,466 oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Agr. Değ. EYF (AVE) fonu da %48,45 yılbaşı getirisi ve %156,84 yıllık getiri ile önemli bir performans sergiledi; fonun portföy değeri 1,159 milyon TL ve yatırımcı sayısı 14,718 olarak kaydedildi.

Öte yandan, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat'ın Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) fonu, %190,58 ile yıllık bazda en fazla getiriyi sağlayan emeklilik fonu oldu.

Emeklilik fonlarındaki toplam portföy değeri 420 milyar TL'yi aşarken, bu fonlardaki toplam yatırımcı sayısı 13 milyonu geçti, bu da yatırımcıların çeşitli fonlara olan ilgisini gösteriyor.

DÖVİZ PİYASASI

Euro’nun Seyri

Paritede veri hareketliliği oldukça sakin. Yatırımcıların risk algısı ise yatay bir seyre işaret ediyor. Gün içinde 34,50 ile 34,99 TL seviyeleri destek ve dirençler olarak takip edilebilir. RSI Gösgergesi 51 seivyesinde. Momentum 99,43. Yatay ve sıkışık seyir devam ediyor.

TAHVİL

%60

YILLIK BASİT FAİZ

Parafinans Faktoring, %74,21 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Parafinans Faktoring, 9 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 25,000,000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %60 olurken, bileşik faizi de %74,21’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 101 gün vadeli olup ödeme tarihi 19 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %16,60 olacak.

Öte yandan 9 Mayıs tarihli TLREF %50 seviyesinde bulunuyor. Parafinans Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %60 basit faiz oranı, TLREF’in 10 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

İştiraki üzerinden Zambiya’da GES kuracak. Yıl sonuna kadar inşaat faaliyetleri başlayacak

Yeo Teknoloji, %100 bağlı ortaklığı Yeo Enerji aracılığıyla Zambiya'da yenilenebilir enerji sektöründe yatırıma gidiyor. İştirakin %75 hissedarı olduğu ve %25'i yerel iş ortaklarına ait olan unvanını belirtmediği firma, Zambiya'da 60 MWp güneş enerji santrali ve 20 MWh kapasiteli enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalara başladığını belirtti.

Geliştirilecek proje ile yıl sonuna kadar inşaat faaliyetlerine başlanması planlanıyor. Girişimin Zambiya'nın ilk enerji depolamalı santrali olma özelliği taşıdığı ve ülkedeki enerji arz güvenliğine ve yeşil enerji dönüşümüne katkı sunacağı ifade edildi.

KUYAŞ YATIRIM

Mersin’deki sahalarda yüzeysel etütler olumlu. Sondaj çalışmaları ile netleştirecek

Kuyaş Yatırım, Mersin'deki sahalarında yaptığı yüzeysel etütler sırasında, el ile alınan numunelerin analizi sonucu altın, gümüş ve kurşun gibi kıymetli metal grubu varlığını tespit ettiğini belirtti. Bulgular doğrultusunda, şirket 400 milyon metrekarelik alanda devam eden maden arama faaliyetlerini derinleştirmek üzere karotlu sondaj çalışmalarına başladı.

Şirket, kesin sonuçlara ulaşılması için devam eden arama faaliyetleri ile alakalı iki akademisyenle sözleşme imzaladı. Analiz sonuçları çıktıkça da yatırımcısıyla paylaşacak. Şirket, son açıkladığı 2023 mali raporlarında hasılatını %5,5 artırarak 610 milyon TL’ye çıkardı.

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Girdiği ihaleleri kazanıyor. Maliyetleri göz ardı etmemeli. Esas faaliyet kârı geriledi

Fonet Bilgi Teknolojileri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" ihalesinde 73.950.768 TL ile en iyi teklifi verdi. İhaleyle ilgili süreç henüz tamamlanmadı. Şirket Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nün nisan ayında açmış olduğu ihalede de 55.980.390 TL ile en iyi teklifi vermiş ve sözleşmesi aynı ay içinde imzalanmıştı.

Şirket, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %5,4 artırarak 249,8 milyon TL’ye çıkardı. Ancak maliyet ve giderlerinin daha yüksek büyümesi esas faaliyet kârını geriletti. Dönem sonunda net kârını artıransa ertelenen vergileri. İhale tekliflerinde gider ve maliyetlerini göz önünde bulundurmalı.

KUZEY BORU

Yurt içi ve yurt dışı sipariş alımlarına devam ediyor. Yıl sonu satış hedefine ilerliyor

Kuzey Boru, 6 Mayıs günü yaptığı açıklamada iki yeni satış işi aldığını duyurdu. Bunlardan biri yurt içi diğeri de yurt dışına yönelik. Yurtiçinde imzaladığı sözleşme, kdv dahil 50.138.150 TL tutarında altyapı için içme suyu ve kanalizasyon borularını kapsıyor.

Yurtdışındaki ise Fransa ve İtalya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine 960.200 dolar altyapı boru satışını kapsıyor. Tutar güncel kurdan yaklaşık 31.019.536 TL’ye denk geliyor. Anlaşmaların toplam değeri 81.157.686 TL’yi buldu. Tutar, şirketin 2024 yılı satış hedefine %1,78 oranında katkı sağlayacak. Şirket, 2023 faaliyet döneminde 2,05 milyar TL hasılat elde etti.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ

Çin’e satış yapacak. Geçtiğimiz yıl hem yurt içi hem de yurt dışı satışları geriledi.

Say Yenilenebilir Enerji, Chengxi Shipyard firması tarafından açılan rüzgar türbin kulesi iç aksamları ihalesini kazandı. Şirket 6 Mayıs tarihli açıklamada ihaleyi 766.345 euro bedelle kazandığını duyurdu. Tutar güncel kurdan yaklaşık 26,6 milyon TL’ye denk geliyor.

İhale kapsamında üretilip sevk edilecek iç akşamların yılının ikinci çeyreği içinde Çin’e sevk edilecek. Şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında satışlarını %24,68 gerileterek 913,3 milyon TL’ye düşürdü. Gerçekleşen tutar içinde yurt dışı satışların payı 471,5 milyon TL. Firmanın geçtiğimiz yıl yurt dışı satış gelirleri ise %13,3 geriledi.





