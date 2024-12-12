Karton ambalaj sektöründe yeşil, dijital dönüşüm ve ihracat stratejileri ..

Geçtiğimiz Cuma günü KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nce İSO Meclis toplantı salonunda

gerçekleştirilen “ Karton Ambalaj Sektöründe Yeşil, Dijital Dönüşüm ve İhracat Stratejileri “ konulu seminere dernek Genel sekreteri Erol Gül’ün davetlisi olarak katıldım.

Seminerin çağrılı konuşmacısı ise Europedpp Dijital Ürün Pasaportu Yazılım ve Danışmanlık Kurucusu

Doç. Dr. Yavuz Gökalp Yıldız hoca idi..

Yavuz hoca, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ve Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve AB Fonları ve TÜBİTAK destekleri konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

Türkiye'nin en büyük 68 karton ambalaj üreticisinden 105 üye ve onların en önemli 48 tedarikçisinden 89 üye olmak üzere toplam 116 firmadan 194 üye ile karton ambalaj pazarının % 80 den fazlasını temsil etmekte olan Karton ambalaj sektörümüz, ihracat açısından hem üretim kapasitesi, ürünlerin yüksek kalitesi, coğrafi avantajı hem de lojistik avantajlarıyla bu fırsatları değerlendirme potansiyeline sahiptir.

E-ticaretin yükselişi, dayanıklı ve lojistik açıdan uygun karton ambalajlara olan talebi artırmıştır.

Türkiye’nin karton ambalaj sektörü, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm ve uluslararası ticaretteki değişimler doğrultusunda büyük bir evrim yaşamaktadır.

Bir başka ifade ile Karton ambalaj sektörü, çevre dostu uygulamalar ve dijital dönüşümle uluslararası ticarette önemli bir avantaja sahiptir.

Bu bağlamda ihracat yapan ve son kullanıcıları aracılığıyla dolaylı olarak ihracat gerçekleştiren karton ambalaj üreticileri için bu seminer çok önemli..

Seminerin ana temasını oluşturan AB yeşil mutabakatı, net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi gibi temel hedefleri içeren yeni büyüme stratejisidir.

Paris İklim Anlaşması, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla tüm devletlerin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası bir anlaşmadır.

2 Aralık 2015'te Paris'te düzenlenen COP21'de 197 hükümet tarafından tarafından kabul edilmiş ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiştir.

Günümüz itibariyle, 192 ülke ve Avrupa Birliği olmak üzere Anlaşmanın 193 tarafı var.

Anlaşma, iklim krizinin önüne geçmek için küresel sıcaklık artışını 2°C ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5°C’nin altında tutmayı amaçlar.

Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilmesi ve 7 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla, Türkiye resmen anlaşmaya taraf olmuştur.

Bu düzenlemelerden biri, sınırda karbon vergisi mekanizmasıdır.

Türkiye’de en yoğun biçimde tartışılan sınırda karbon vergisi mekanizması, CO2 emisyonlarının fiyatlanmadığı veya AB’ye göre daha düşük fiyatlandığı ülkelerden alınacak ürünler için ilave bedeller ödenmesini öngörüyor.

Türkiye, halihazırda karbonu fiyatlandırmıyor, yani bir karbon vergisi veya emisyon ticaret sistemi uygulamıyor.

Seminere dönersek ..

Yavuz hocanında vurguladığı gibi , Avrupa Birliği (AB), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında, üye ülkeler ve ticaret ortaklarının karbon emisyonlarını azaltmasını teşvik etmek için çeşitli finansal ve teknik destek programları sunmaktadır.

Bu destekler, AB’nin Yeşil Mutabakat (Green Deal) çerçevesinde karbon nötrlüğü hedeflerine uyumu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye, AB ile Gümrük Birliği ilişkisi ve Yeşil Mutabakat uyum çalışmaları nedeniyle AB desteklerinden yararlanma potansiyeline sahiptir.

Türk firmalarının, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu üretim teknolojilerine yatırım yaparak AB pazarındaki rekabetçiliğini artırması mümkündür.

Ufuk Avrupa ve İnovasyon Fonu gibi uluslararası programlara katılım için işbirlikleri ve proje ortaklıkları geliştirilmelidir.

AB’nin sağladığı teşvik ve destekler, Türk firmalarının Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ’a uyum sağlamasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu desteklerin etkili şekilde kullanılabilmesi için kamu ve özel sektörün işbirliğiyle stratejik planlamalar yapılması kritik önemdedir.

Bu destekler, AB’nin Yeşil Mutabakat (Green Deal) çerçevesinde karbon nötrlüğü hedeflerine uyumu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizde de TÜBİTAK ve KOSGEB , Yeşil mutabakat , Dijital dönüşüm, Karbon Düzenleme Mekanizması, vb . konularda destek ve teşvik çağrıları yapmaktalar..

Örneğin, TÜBİTAK Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında firmaların yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için özellikle Ar-Ge, yenilikçilik ve düşük karbon teknolojilerine yönelik projeleri kapsayan , AB Fonlarına erişimi sağlayan destek proje çağrıları portföyünü yürürlüğe koymuştur.

Geçmiş yıllarda başkanlığını yapmaktan onur duyduğum KOSGEB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında firmaların karbon emisyonlarını azaltma ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamaları için geri ödemesiz hibe ve düşük faizli krediler uygulamasını başlatmıştır.

Çok önemli bir konuda semineri düzenleyen Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği başkan ve yöneticilerini , özellikle Genel sekreter Erol Gül ve yardımcısı Selin Burat , Konuşmacı Doç. Dr. Yavuz Gökalp Yıldız hocayı kutlarken emeği geçenlere de teşekkür ediyorum..