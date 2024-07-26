Katılım 30 Endeksi’nde BİM açık ara önde

Özellikle faiz hassasiyeti olan yatırımcıların takip ettiği Katılım 30 Endeksi hisseleri arasında BİM açık ara önde. Hisse, Yıllık yüzde 219 prim yaptı. Sanayinin büyük oyuncuları ise ortalama yüzde 48 getiri sağladı.

Katılım endeksleri faiz hassasiyeti olan yatırımcıların önemsediği endeksler arasında yer alıyor. BIST Katılım 30 Endeksinde yer alan şirketler ise BIST Katılım Tüm Endeksinde olup da işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek şirketlerden oluşur. Bu itibarla kriteri sağlayan şirketlerin aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen şirketleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu endeks kapsamında; Bim Mağazalar, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Aselsan ve Sasa gibi önemli firmalar bulunuyor.

Getiride öne çıkanlar

Son bir yıl içerisindeki getiri oranları, yatırımcıların geçmiş performanslara göre gelecekteki potansiyel kazançları hakkında fikir sahibi olmalarına olanak tanır. Bim Mağazalar %219,14 getiri ile listenin zirvesinde yer alırken, Sasa son bir yılda %23,52 geriledi.

Sektörde ağırlığı en yüksek hisseler

Her bir hissenin sektör endeksindeki ağırlığı, endeksin genel performansını belirleyen önemli bir faktördür. Bim Mağazalar %10,95 ile sektör endeksinde en yüksek ağırlığa sahip hisse. Onu %10,34 ile Ereğli Demir Çelik ve %9,44 ile Türk Hava Yolları takip ediyor.

F/K Oranında dikkat çekenler

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, yatırımcıların bir hissenin değeri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olan önemli bir göstergedir. Bu oran, hisse senedinin fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranını gösterir. Listede F/K oranı en yüksek olan hisse Aselsan. Şirketin F/K Oranı 29,65, bu da yatırımcıların hisseyle ilgili beklentisin yüksek olduğu anlamına geliyor. Türk Hava Yolları'nın F/K oranı ise 2,54. Şirketin piyasa değeri, oluşan yıllık kârının sadece 2,5 katı.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

ICU Girişim (#ICUGS): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %73,12 yükseldi. ,

Enerjisa Enerji (#ENJSA): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %7,52 yükseldi.

Atlantis Y.Holding (#ATSYH): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %32,88 yükseldi.

Körfez GMYO (#KRGYO): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %14,69 yükseldi.

Türk İlaç Serum (#TRILC): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %7,05 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Çimentaş (#CMENT): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,50 geriledi.

Pegasus (#PGSUS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %0,89 geriledi.

İş Fin.Kir. (#ISFIN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,83 geriledi.

Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,39 geriledi.

Lüks Kadife (#LUKSK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,21 geriledi.

NE OLDU?

Ons altın çekirdek PCE sonrasında %1,35 kayıpla 2.364,57 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,47 milyar dolar arttı.

Petrol fiyatları Çin’deki talep endişeleri nedeniyle geriledi.

KKM ve katılma hesapları 1,88 trilyon TL'ye geriledi.

Kapasite kullanım oranı Temmuz'da 0,3 puan azaldı.

NE OLACAK?

Japonya Tüketici Fiyat Endeksi (Temmuz) açıklanacak.

Rusya Faiz Oranı Kararı (Temmuz) duyurulacak.

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Haziran) açıklanacak.

ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Temmuz) duyurulacak.

Haftanın son işlem gününde borsada 11.000 kritik seviyesi izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

MARJ REKABETİ Mİ, MARJ GÜVENLİĞİ Mİ?

Marj rekabeti; pazar payı artışı, rekabet üstünlüğü, tüketici çekiciliği, hızlı büyüme. Düşük kâr marjı, sürdürülebilirlik sorunu, fiyat savaşları, marka imajının zedelenmesi.

Marj güvenliği; yüksek kârlılık, sürdürülebilirlik; yatırım ve gelişimi destekler, güçlü marka imajı. Fiyat duyarlılığı, rekabet riski, pazar erişimi, esneklik eksikliği.

Faaliyet gideri dönem sonunda zarara dönmesinde etkili. Borçlanmasını daha iyi yönetebilmeli

Vestel’in çıkışı devam edecek mi? / Ali Tunca

Ali, bir hissenin uzun vadede çıkışının sürmesinin ana dayanağı şirketin büyümesidir. Bir firma gelir ve kârını düzenli şekilde büyütüyorsa, uzun vadede hissesinin fiyatının da artması önemi ölçüde garanti altına alınmış olur. Vestel Elektronik geçtiğimiz yıl gelirini %1 artırırken yıl sonunda kârı 1,45 milyar TL oldu. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek dönemdeyse geliri %7 azaldı, dönem sonunda ise zarar açıkladı. Firmanın zarara dönmesinde toplamda 3,5 milyar TL’ye çıkan diğer faaliyet giderleri etkili oldu. Söz konusu kalemde kur farkı giderleri ile faiz giderlerinin ağırlığı bulunuyor.

Vestel’in kur farkı giderinin artmasında dövizle borçlanmasının etkisini göz ardı etmemeli. Son açıkladığı ilk çeyrek mali verilere göre net borçluluğu %71 artarak 36,6 milyar TL’ye çıktı. Hissenin fiyatı ise geçtiğimiz mayıs ayından bu yana düşüyor. Haziran ayında büyük ortak Zorlu Holding, bir payı 80,50 TL’den olmak üzere 6 milyon adet hisseyi kurumsal yatırımcılara sattı. Satış sonrası payı %54,56’dan %52,77’ye indi. Hissenin fiyatı ise sonrasında da düşüşünü sürdürdü. Şimdilerde 74,35 TL seviyelerinde işlem görüyor. Firmanın gelirlerini büyütebilmesi önemli.

Derecelendirme kuruluşların not artışı, fonları Türkiye’ye çekecek. Bu da bankalara yarayacak

Bankalar iyi olacak diye Akbank hissesi almıştım. Ama iki aydır yerinde sayıyor. Neden çıkmadığını öğrenebilir miyim? / Hüseyin Gürel

Hüseyin, bankacılık sektörü olumlu bir görüntü veriyor. Türkiye’nin genel ekonomisine dair kredi kuruluşlarından olumlu değerlendirmeler geliyor. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3"ten iki basamak birden artırarak "B1"e çıkardı. Görünümünü "pozitif" tutarak ileriye dönük olumlu beklentisinin işaretini verdi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch eylül ayında S&P da kasım ayında değerlendirmelerini açıklayacak. Beklentiler not artışlarının süreceği yönünde. Artan not yabancı fonların gelişini desteklerken bundan en çok bankacılık sektörünün yararlanması beklenmeli.

Banka hisselerinin derinlikli olması ve beklentilerini koruması yabancı yatırımcının ilgi göstereceği en önemli sektör olmasını sağlıyor. Akbank, sektörde önemli kurumlardan biri. Hissenin fiyatı Mart 2021’den bu yan ciddi bir artış kaydetti. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana gözlenen yatay seyri ise olağan değerlendirmeli. Öte yandan son üç ayda hissede Citibank ve Deutsche Bank’tan ciddi satışlar gözleniyor. Satışları fonlar, Akbank ve TEB karşılıyor. Alımların çok güçlü olmaması nedeniyle fiyat yönü yukarı olmakla birlikte yatay seyrin üzerinde bir performans sergilemiyor.

YATIRIM FONLARI

Esnek fonlar daha fazla ilgi görüyor. Bu fonların getirisi yıllık bazda yüzde 78,10 ile yüzde 114,45 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 12,5 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise İstanbul Portföy’ün Bir. Değ. Fonu (IPB) fonunda gerçekleşti. En fazla kazandıran İstanbul Portföy’ün Bir. Değ. Fonu (IPB) fonunun portföy değeri 3,187 milyon TL. Bu fon en fazla kazandıran fonlar içerisinde portföy değeri en yüksek ikinci fon. Portföy değeri en yüksek fon ise 4 milyar 883 milyon TL ile HSBC Portföy Değ. (TL) Fon oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Son dönemde esnek emeklilik fonları, yatırımcıların radarında yer alıyor. Bu fonlar, yıllık getirileriyle dikkat çekiyor ve yatırımcılar arasında popülerlik kazanıyor. Getiride öne çıkan ilk 15 emeklilik fonunun yıllık getirileri %94,83 ile %139,64 arasında değişirken, bu fonların toplam portföy değeri 32,19 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımcı sayıları ise 885.871 kişiye ulaştı, bu da fonlara olan ilgiyi açıkça gösteriyor. Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (AHL), İş Portföy tarafından yönetiliyor ve yılbaşından bu yana %139,64 gibi dikkat çekici bir getiri sağladı. Bir diğer dikkat çekici fon ise Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF (FFZ). Inveo Portföy tarafından yönetilen bu fon, yılbaşından bu yana %124,08 getiri sağladı. FFZ fonu, performansını sürdürdüğü sürece yeni yatırımcılar çekmeye devam edecektir.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Euro’nun Seyri

Dolar/TL 33,01 seviyesinde. Euro/TL ise 35,89’dan alıcı buluyor. Fed’in faizleri indireceğine artık kesin gözüyle bakılıyor; Société Générale, “Derin faiz indirim döngüleri doları zayıfl atıyor ancak sığ olanlar aynı etkiyi göstermiyor” diyor. Dolar/TL’nin seyrini TL faizlerin seyri belirleyecek.

TAHVİL

Dardanel, %70,91 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, nitelikli yatırımcılara 24 Temmuz 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 55.500.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55, bileşik faizi ise %70,91’e denk geliyor. 175 gün vadeli bono, aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 5 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %5,27 olacak.

%55 YILLIK FAİZ

Bononun vadesi ise 15.01.2025. TLREF %50,95 seviyesinde bulunuyor. Dardanel’in çıkardığı bononun %55 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 4,05 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFDRDL12513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İZMİR FIRÇA

Satış bilgisini paylaşsa da kârda sorun yaşıyor. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına gidecek

İzmir Fırça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bayisi ile 5.000.000 TL değerinde satış bağlantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Aldığı siparişleri zaman zaman yatırımcısıyla paylaşan şirket, geçtiğimiz yıl gelirdeki hafif artışa rağmen zarar açıklamıştı. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali dönemde ise satışlar %9 azaldı. Dönem sonunda ise azalmakla birlikte zarar devam etti.

Şirketin hisseleri ise Kasım 2023’ten bu yana güçlü bir artış sergiledi. Hisse şimdilerde 54,60 TL seviyelerinde. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu ise nisan ayında 17,76 TL’den 1,7 milyon adet hisse sattı. Firma haziran ayında %100 bedelli ve %100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

TERA YATIRIM

Aracı kurumun lisans hakkını bankaya devretti. Sözleşme bedelini tahsil ettiğini duyurdu

Tera Yatırım, geçen yıl yaptığı açıklamayla sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Vesta Menkul Değerler’in lisans hakkını Kuveyt Türk’e devrettiğini ve bu kapsamda tüm faaliyetlerini Kuveyt Türk’ün lehine olacak şekilde sonlandırarak anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Bu süreçte SPK, Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler’in kuruluşuna izin verdi.

Tera Yatırım yaptığı yeni açıklamayla sözleşme şartlarının yerine geldiğini ve sözleşme bedeli tutarı olan 2.500.000 doların tahsil edildiğini duyurdu. Şirket, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %5 artırarak 885 milyon TL’ye çıkardı. Dönem sonunda ise 12 milyon TL kâr elde etti.

EUROPOWER ENERJİ

TEİAŞ sözleşmeye davet edildi. İhalenin bedeli geçen yılın gelirinin %3,3’ü seviyesinde

Europower Enerji, haziran ayında yaptığı açıklamada, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı fiyatı vererek birinci olduğunu duyurmuştu. Yeni açıklamayla TEİAŞ’ın kendisini sözleşmeye davet ettiğini bildirdi. Firma, sözleşmeyi 10 gün içerisinde imzalayacak. Gerçekleştirilen ihalede Europower Enerji, 213.312.766 TL teklifte bulunmuştu.

Şirket, 2023 faaliyet döneminde 6,46 milyar TL gelir elde etti. TEİAŞ’tan alınan işten elde edilecek tutar, geçen yılın gelirinin %3,3’üne denk geliyor. Europower Enerji’nin bu yıl içinde açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı da 3,86 milyar TL. Söz konusu tutar ise geçen yılın gelirinin %59,76’sına denk geliyor.

MİGROS

Alış veriş merkezini satarak Kazakistan pazarından tamamen çıktı. Yurt içine odaklanacak

Migros, Kazakistan'daki gıda perakende operasyonlarından daha önce çekildiğini ve faaliyetinin Almatı şehrinde bulunan AVM yönetimi ile sınırlı olduğunu duyurmuştu. AVM’nin yönetimini %100 bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan üzerinden yürütürken bu defa iştirakindeki payları sattığını bildirdi.

Mevcut pariteyle yaklaşık 34,5 milyon dolar karşılığında TOO Evrazia Almaty şirketi ile anlaşmaya vardı ve bedeli tahsil etti. Böylece Migros, Kazakistan'daki operasyonlarından çıkarak yurt içi operasyonlarına daha fazla odaklanmayı ve bu alanda kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, 2024 ilk çeyrekte ise satışlarını %12 artırırken kârını düşürdü.

AKFEN GMYO

Mahkeme tarafından açılan arsa ihalesin katıldı. Rayiç değerinin altında fiyatla arsayı aldı

Akfen GMYO, Bodrum’da Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen açık artırma usulüyle yapılan bir arsanın satış ihalesine katıldı. Şirket 9.000.000 TL bedelle söz konusu arsayı satın aldığını bildirdi. Şirket, arsayı bölgede gelişmekte olan yeni projelerin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Bu anlamıyla kârlı bir alım gerçekleştirdiğini belirtti.

Satın alınan taşınmaz ile ilgili hazırlanan değerleme raporunda, arsanın değerinin 12.974.000,00 TL olduğu ifade edildi. Satın alma bedelinin değerleme raporunda belirtilen tutarın %31 altında gerçekleştiği, bu itibarla şirket açısından kârlı bir işlem olduğunun altı çizildi.