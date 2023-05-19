Kayseri Şeker’in “Kızılelma” hayali gerçekleşti

Kayseri’nin Cumhuriyet dönemi önemli sınai eserlerinden 68 yıllık köklü geçmişe sahip Kayseri Şeker Fabrikası’nda halka arz nedeniyle yapılan törendeyiz. SPK’nın onayı sonrası, başta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay olmak üzere işçi, memur, mühendis tüm şeker çalışanları orada… Heyecan dolu bir hava esiyor fabrikada. Bu mutluluğa, fabrikanın asıl sahibi çiftçiler, başta Vali Gökmen Çiçek olmak üzere Kayseri protokolü de katılıyor. Kayseri Şeker Fabrikası sadece Kayseri için değil, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat hatta bu oluşuma sonradan eklenen Turhal Şeker Fabrikası’yla Tokat çiftçisi için de çok önemli.

İsterseniz 68 yıl öncesine uzanalım. 1954 yılında temeli atılan ve 1955’te açılışı Adnan Menderes tarafından yapılan Kayseri Şeker Fabrikası ile sadece bir kurum değil, şeker pancarı tarımı da yeniden doğdu. Türkiye’nin en değerli ve stratejik öneme sahip fabrikaları arasında yer alan Kayseri Şeker Fabrikası, bulunduğu bölgenin istihdamında lokomotif görev görmesi ve kurumun amiral gemisi olma niteliğini taşıyor. Kayseri Şeker Fabrikası, 2006’da günümüz yönetim vizyonu ile Avrupa’nın en modern ve gelişmiş şeker fabrikalarından biri olma özelliğini taşıyan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Fabrikası ve geçmişe olan saygısı ve geleceğe olan inancı ile büyük bir yatırım yaparak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Turhal Şeker Fabrikası olmak üzere bünyesindeki 3 büyük fabrikayla, Türkiye’nin pancar şekeri üretiminin yüzde 16’sını karşılıyor. İşte böylesi büyük bir çiftçi kuruluşu şimdilerde kapılarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla, bir başka deyimle 10 yıllık bir çaba sonucu borsaya açılarak halka arz oluyor.

Tanıtımda konuşan Hüseyin Akay, ifl as noktasındaki fabrikayı “Kızılelma” olarak adlandırdıklarını ve hayalini kurdukları halkla arzla yeni bir anlayış ve vizyona, şeff afl ığa taşıdıklarını anlatırken gözlerinin içi gülüyordu. Akay, kürsüden konuklara ve her 3 fabrika çalışanlarla, çiftçilere; yeni ortaklar sayesinde 68 yıllık fabrikanın baştan aşağı modernizasyona tabi tutulacağını, özellikle yerli ve milli tohum konusunda pancar tohumunu ıslah çalışmaları için Ar-Ge’de önemli adımlar atacaklarını, Erciyes Üniversitesi ile kimyasal olmayan tarım ilacı, gübre, güneş enerjisi sistemlerini geliştirme konusundaki hedefl erini, halen 600 milyon olan sermayeyi halka arzla 706 milyona çıkarıp, önemli bir kaynak yaratacaklarını bir çırpıda özetleyiverdi.

Kayseri Şeker bu önemli sermaye artışı ile Avrupa Birliği ülkeleriyle; pancar, dolasıyla şeker konusunda maliyetleri yeni yapılanmayla düşürüp, rekabet edebilecek. Kayseri Şeker “Kızılelma” olarak nitelendirilen bir rüyayı, gerçeğe dönüştürürken, Kayserimiz, ülkemiz büyük kazanımlar elde edecek. Ne diyelim, uzayan kol bizden yana… Katkıda bulunanların emeklerine sağlık. Hayırlı, uğurlu olsun.