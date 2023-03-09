Kilo başına ihracatı 14 bin doları buluyor, 1 milyar doları hedefliyor

DENER Group CEO’su Cemal Dener, Kayseri İncesu’daki 1.3 milyon metrekarelik alanda yer alan Taksan kampüsünde tura çıktığımızda 14 Temmuz 2016 gününe döndü:

- İflas masasının açtığı ihaleye girdik. Teklifi verdik, ihale bizde kaldı. Ertesi gün ülkemizde darbe girişimi oldu.

Taksan’ı 12 milyon Euro’ya satın aldıklarını anımsadı:

- 3 yılı bakım onarımla geçirdik. Burada 155 bin metrekare kapalı alan var. 17 villa, bir butik otel ve lojmanlar yer alıyor. Yolları yaparken kendimizi bir belediyeyi yönetir gibi hissettik. Toplam 4 kilometre yol yaptık.

Cemal Dener, Dener Group’un DNR, Dener ve Taksan üretim merkezine dönüşen kampüsü Kayseri Temsilcimiz Oktay Ensari, Reklam Grup Başkanımız Funda Baykal ve Hilal Sönmez’le birlikte 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde gezerken şu noktanın altını çizdi:

- Burası rahmetli Necmettin Erbakan’ın eserlerinden biri…

Cemal Dener, yeri gelmişken Dener Makina’nın temellerinin atıldığı günlere de uzandı:

- Babam Mustafa Dener, 1974 yılında Kayseri Eski Sanayi Bölgesi’nde 60 metrekarelik torna dükkanında işe başlamış. Zamanla otomotiv yan sanayi üretimine girmiş. Bijon, el freni derken kaporta, şase ve motor parçaları üretimi gerçekleştirilmiş.

1990 yılında makine sanayine adım attıklarını kaydetti:

- Öncelikle şeker fabrikalarına pancar boşaltma makineleri üretimi gerçekleştirildi. Dener Makine, 1990’lı yılların sonunda sac işleme makineleri üretimine başladı.

2000 yılından itibaren ürettikleri makinelerin çeşitlendiğini vurguladı:

- CNC sac işleme makinelerinin yanı sıra giyotin makas, hidrolik abkant pres, plazma kesim, vidalı milli abkant pres, elektrikli servo abkant pres ve fiber lazer kesim makineleri ile üretim yelpazemiz genişledi.

Dener Group Ar-Ge Direktörü Dr. Kanber Sedef araya girdi:

- Taksan’da geçmiş dönemlerde 2-3 farklı makine üretimi gerçekleştirilmiş. Şu anda bu kampüste üretilen makine çeşidi 20’ye yaklaşmış durumda.

Cemal Dener, Türkiye’de takım tezgahları üretiminin çok yaygın olmadığına dikkat çekti:

- Yılda 5.7 milyar dolarlık takım tezgahları ithalatı söz konusu. Biz Taksan’ı alıp 3 yıllık bakım, onarım dönemini geçirdikten sonra takım tezgahları üretimini yeniden başlattık. 600’e yakın takım tezgahı üretiyoruz.

Takım tezgahı üretimi şimdilik iç piyasaya yönelik yürüyor.

CNC tezgahı üretimlerini sordum, Kanber Sedef yanıtladı:

- 2 yıldır 5 eksenli CNC tezgahı da üretiyoruz. Aslında 3 eksenliden 10 eksenliye kadar CNC tezgahı üretebiliyoruz.

Cemal Dener, 2018 yılında Şişecam’dan Tezsan’ı satın aldıklarına değindi:

- Şişecam, Tezsan’ı tasfiye ediyordu. Fabrika Gebze’deydi. Biz markayı v projeleri satın aldık. Üretim Kayseri’deki kampüsümüzde yürüyecek. Tezsan da yelpazemizdeki makinelerin benzerlerini üretecek. Markasını kullanacağız.

İşlerin temposunu merak ettim, anlattı:

- 2022’de iyi işler yaptık. Bu yılın ilk 6 ayı da iyi görünüyor. Aslında 6 ay dolu gibiyiz. İkinci 6 ay için şimdilik bir şey diyemiyoruz.

Grubun sac işleme makineleri üretimi üzerinde durdu:

- Yılda 2 bin 300 sac işleme makinesi üretiyoruz. Yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. 86 ülkeye “Dener” markasıyla ihracat yapıyoruz.

Söz ihracata gelince kilo başına gelirini merak ettim, hesapladı:

- Kilo başına ihracat geliri 14 bin doları bulan makinelerimiz var.

Ardından ihracatla ilgili şu bilgileri de verdi:

- Şu anda yeni nesil elektrikli “servo abkant makine” üretiminde dünyada iki üreticiden biriyiz. Sac işleme makinelerinde de dünyada ön sıralara yerleşmiş durumdayız.

Geleceğe dönük yatırım iştahlarının sürdüğünü kaydedip, hedeflerini ortaya koydu:

- Hedefimiz 10 bin takım tezgahı üretmek. 2030 yılında 1 milyar dolarlık ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Bir ara bazı ülkeler savunma sanayiinde kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye’ye 5 eksenli CNC tezgahı satışında frene basıyordu.

Bu tavır, Dener Group gibi şirketlerin takım tezgahları üretiminde çıtayı yükseltmelerinin yolunu açtı…

2.4 milyon parçayı yönetiyoruz

DENER Group CEO’su Cemal Dener, üretim kampüsünü gezerken bazı makineleri gösterdi:

- Bu makineler 7 bin 300 ayrı parçadan oluşuyor.

Sonra şu hesabı yaptı:

- Bu kampüste yılda 2.4 milyon parçayı yönetiyoruz.

Makine üretimindeki yerlilik oranını merak ettim paylaştı:

• Dener sac işleme makinesinde yerlilik oranımız yüzde 85.

• Taksan’da ürettiğimiz makinelerde yerlilik oranı yüzde 60’larda.

Ardından ekledi:

- Çoğunluğu yerli olmak üzere 1500 dolayında tedarikçi ile çalışıyoruz.

Dener Group’un Kayseri’deki kampüsünde üretilen makine çeşitlerine işaret etti:

- 20’ye yakın farklı grupta 470 çeşit makine üretiyoruz.

‘Deprem gündeminde fuar olmaz’ diye karşı çıktı, sonra özür diledi

GELİŞEN Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM) Başkanı Ahmet Çığır Şahin, 2-5 Mart 2023’te gerçekleşen “Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı”yla ilgili kararlılığını ortaya koydu:

- 11 ilimizi vuran, asrın felaketine dönüşen depremlerin acısını yaşıyoruz. Depremler 46 bini aşkın canımızı aramızdan aldı. Şifa bekleyen binlerce yaralımız var. Büyük acıya rağmen çalışmaya devam etmeliyiz ki depremzedelere yardım edebilelim, yaraları sarabilelim.

Sektör temsilcilerinden biri ısrarla karşı çıktı:

- Deprem ortamında fuar mı olur? İptal edelim Başkan. Fuarı açsak bile beklediğimiz alıcılar gelmez.

Ahmet Çığır Şahin, fuarın açılmasıyla ilgili ısrarını sürdürdü:

- Deprem 11 ilimizi vurdu ama yurt dışında bütün Türkiye’de deprem olmuş gibi bir algı oluştu. Bu algıyı kırmamız lazım.

3 Mart 2023 günü İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Ambiyans Fuarı’na uğradım, GEEM Başkanı Ahmet Çığır Şahin ile birlikte stantları gezdik.

Şahin, fuarın açılmasına karşı çıkan sektör temsilcisinin ilk gün kendisinden özür dilediğini bildirdi:

- Karşı çıkan arkadaşımızın standına uğradım, “Ziyaretçi sayısı az ama bereketli bir fuar oluyor. Ben yanılmışım, özür dilerim” dedi.

Fuarı 7 hall’de planlamışken 5 hall’de gerçekleştirdiklerini vurguladı:

- Evet, ziyaretçi sayısı az ama iş bağlantısı açısından bakınca fuarımız iyi geçiyor.

Fuar katılımcılarına yaptıkları çağrıyı paylaştı:

- Fuarda yapacağımız satış bağlantılarından yüzde 3-5 düzeyinde bir payı depremzedelere destek amacıyla AFAD ve Kızılay’a bağışlayalım.

Ahmet Çığır Şahin’le stantları dolaşırken gördüm ki, fuarda eskisi gibi kalabalık olmasa da, iş bağlantısı için görüşmeler yürüyor.

Fuar turundan şu mesajı çıkardım:

• Depremi hiç aklımızdan çıkarmayalım, depremzedeleri unutmayalım ama yaraları sarma gücü sağlamak için çalışmaya daha çok asılalım…