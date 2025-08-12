KOBİ'lerin 'gözü patlamadan...'

KOBİ tanımı büyüdü. Gelgelelim, KOBİ kredilerinden faydalanmak isteyen şirket sayısı da... Şimdi sıra havuzun büyümesinde. Ki, atasözümüzde vurgulanan durumla karşı karşıya kalmayalım.

Güzel Türkçemizde içinde bulunduğumuz durumu anlatmak için kullanışlı bir atasözümüz var. Diyor ki; "Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar..." Türk Dil Kurumu'na göre bu söz; "yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır" anlamında kullanılıyor. Vikisözlük de, sözün anlamını, "Ferahlatıcı bir duruma kavuşulacağı belli olsa bile, sonucun çok gecikmesi, onu yararsız kılar ve bekleyeni yoksunluk içinde kıvrandırır" olarak veriyor.

Geçen hafta KOBİ tanımı güncellendi. Bir çok şirketin cirosu daha önceki sınırı olan 500 milyon TL'yi aşmıştı. Yanlış anlaşılmasın; gerçekten büyüdüklerinden değil. Yüksek enflasyonun sonucu olarak bilançoları şişmişti. Kapsam dışı kalmış olan KOBİ'ler, 1 milyar TL'lik yeni sınırdan memnun. Çünkü devlet destekleri işletme büyüklüğüne göre belirleniyor. Keza bankaların kredi politikası da... Nitekim, diğer ticari krediler için aylık büyüme sınırı 1,5 iken Merkez Bankası KOBİ kredileri için bu sınırı 2,5'e yükseltmişti.

Gelgelelim, KOBİ tanımı genişleyince KOBİ kredilerinden faydalanacak kesim de genişledi. Şimdi KOBİ kredileri havuzunu da genişletmek gerekiyor. Bu ihtiyacı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Güncellenen KOBİ tanımı, kredi kısıtlamalarının kaldırılması ile asıl hedefine ulaşacaktır" sözleriyle ifade etti. Tanımı genişleterek atılan olumlu adımın, reel sektörde iyilik üretmesi ve iş dünyamızdaki yangının büyüyüp sapasağlam firmalarımızı da yakmaması için göle su gelmeli. Bir an önce...