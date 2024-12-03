Konutta piyasa canlanıyor etkisi çimentoya ulaşacak

Sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının yavaşlattığı konut satışları ağustostan itibaren canlanmaya başladı. Yansıması çimento sektöründe gözlenecek.

Çimento sektörü, sıkı para politikasının etkisiyle 2024’te zor bir yıl geçirdi. Mart ayından itibaren yüksek faiz oranları, sektörde durgunluğu derinleştirirken, çimento şirketleri enflasyonun altında kalacak şekilde düşük getirilerle yetinmek zorunda kaldı. Oyak Çimento yılbaşından bu yana yüzde 30 yükselirken Batı Çimento yüzde 31 ve Akçansa yüzde 20 prim yaptı. Nuh Çimento’nun performansı ise yüzde 5’te kaldı.

Güçlüler ve zayıflar

BIST Taş Toprak Endeksi’nde 23 hisse yer alıyor. Bunlardan yedisi yılbaşından bu yana değer kaybetti. 10 hisse enflasyonun altında getiri sağlarken 5’i enflasyon üzeri getiri sağladı. Sektörde yer alan Limak Doğu Anadolu ise Şubat 2024’te borsaya geldi.

Sıkı para politikası ve sektör üzerindeki etkileri

Sıkı para politikası, faizin geçtiğimiz mart ayından itibaren %50’ye çıkması ile birlikte konut satışlarını dolayısıyla da çimento sektörünü olumsuz etkiledi. Yüksek faiz oranları, inşaat ve altyapı projelerini yavaşlatırken dolayısıyla talebi düşürdü ve çimento fiyatları artışta ivme kaybetti.

Ağustostan itibaren konut satışları canlandı

Ağustosta kıpırdamaya başlayan konut satışları, eylül ve ekimde ivme kazandı. Ertelenen alımlar stokları eritmeye başlarken inşaat üretimini teşvik etmeye başlayacak. Buna ilave olarak 2025’in ilk çeyreğinde faiz indirimi döngüsünün de başlaması ile birlikte gayrimenkul piyasasını daha da canlanması mümkün olacak. Gelişmeler çimento sektörüne yönelik ilgiyi destekler nitelikte.

Çimentoda yeni fırsatlar

Çimento sektöründeki düşük F/K oranlarına sahip hisseler, yatırımcılar için fırsat yaratabilir. Düşük f/k oranları ile Bursa Çimento, Afyon Çimento ve Göltaş dikkat çekiyor. Oyak Çimento ve Çimsa ise BIST Taş Toprak Endeksi’nde ağırlığı en yüksek hisseler.

ZEYNEP’E SOR

KÜRESEL YATIRIMCI MI, YEREL YATIRIMCI MI?

Küresel yatırımcı; döviz kârlılığı, fırsatlardan yararlanma, döngülerden korunma. Karmaşık yönetim, döviz riski, bilgi eksikliği, jeopolitik riskler.

Yerel yatırımcı; maliyet avantajı, kolay takip, bağlılık ve aidiyet. Daha az büyüme fırsatı ve likidite, ekonomik döngülere duyarlılık.

Hem turist hem de yolcu sayısı artıyor. Veriler şirketin büyüme zemini olduğunu söylüyor

Bu yıl turist sayısı hayli arttı. Buna rağmen THY’nin fiyatı neden yükselmiyor? / Ethem Gören

Ethem, havayolu firmalarının gelirleri ülkeye gelen turist sayısı ile doğru orantılıdır. Turist sayısı arttığı sürece havayolu firmalarının gelirinde de artış olması beklenmeli. Türkiye’ye ekim ayında gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %9,25 arttı. DHMİ tarafından yapılan açıklamaya göre de ekim ayında havalimanlarındaki yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,5 arttı. Veriler havayolu yolcu sayısının arttığına işaret ediyor. THY’nin dokuz aylık mali tablolarında da hem gelirinin hem de kârının arttığı gözleniyor. Bu itibarla olumsuz bir durum söz konusu değil. Veriler, uzun vadede hisseyi destekler nitelikte.

Hisse uzun vadede yükselişini koruyor. Dokuz aylıkta kâr azaldı, toparlanması önemli

AG Anadolu Grubu Holding’in yıl sonu fiyatı sizce ne olur? Çıkış sürer mi? / Ceyhun Gökçen

Ceyhun, bir şirketin kısa vadede fiyatını belirleyen ana unsur piyasadaki güncel olaylar ve gelişmelerdir. Firmanın güçlü ya da zayıf olması gölgede kalabilmekte. Bu da bireysel yatırımcının fiyat hareketine hakim olmasını zorlaştırır. Yatırımcıların gereksiz riskleri üstlenmek yerine uzun vadede büyüyen firmaları takip etmesi sağlıklı bakış açısı olacaktır. Anadolu Holding’in fiyatı geçtiğimiz temmuz ayında test ettiği en yüksek 477,50 TL’nin ardından geriledi. Hisse, uzun vadede yükselen eğilimini koruyor. 2024’te ise düşen kârlılık öne çıkıyor ve hisse üzerinde baskıya sebep oluyor. Üçüncü çeyrekte FAVÖK’ün büyümesi ise olumlu.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün kurduğu DAH Fonu büyüyen sektörlere ağırlık vererek %42 kazandırdı

DAH Hisse Senedi Fonu, toplam değerinin %87,52’sini hisselere yatırarak yatırımcılara hisse ağırlıklı bir strateji sunuyor. Portföy, Turkcell, Tekfen Holding, TSKB ve MLP Sağlık gibi çeşitli sektörlerden hisseleri içeriyor. 1,06 milyar TL toplam değeri ve %40,45 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Vadeli işlemler ve ters-repo araçları da portföyün %12,39’unu oluşturuyor. Bu da risk dağılımında esneklik olanağı tanıyor. Fonun 3.641 yatırımcısı bulunuyor ve yıllık yönetim ücreti %2,92 seviyesinde. Yılbaşından bu yana %42,43’lük getiri sağladı ve uzun vadeli bir perspektif ile hareket ediyor. Borçlanma araçları, türev işlemler gibi enstrümanların fon portföyüne dahil edilmesi, piyasa koşulları ile uyumlu bir çeşitlendirme olanağı tanıyor. Bu da ölçülü bir risk dağılımı sağlıyor.

TAHVİL

Korteks Mensucat, TLREF+%0,50 faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara 29 Kasım 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 542.100.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%0,50 olarak belirlendi. 383 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 17 Aralık 2025 olacak.

TLREF+%0,50 YILLIK FAİZ

29 Kasım tarihli TLREF %49,72 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %0,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORTA2515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YİĞİT AKÜ

Ganfeng LiEnergy ile uzun vadeli iş birliği kararı aldı. Lityum-iyon ürünleri üretilecek

Geçtiğimiz ağustos ayında Ganfeng LiEnergy ile iş birliği anlaşması imzalayan Yiğit Akü, yaptığı yeni açıklama ile lityum pazarını genişletmek amacıyla aynı firma ile uzun vadeli stratejik ortaklık kurmaya karar aldığını duyurdu. Söz konusu iş birliği, iki şirketin güçlü yönlerini birleştirerek enerji depolama çözümleri alanında geniş bir yelpazede faaliyet yürütmeyi hedefliyor. Ortaklık kapsamında; pil hücreleri, modüller, paketler, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri ve geri dönüşüm dahil olmak üzere lityum-iyon ürünlerinin üretimi planlanıyor. İş birliği, Ganfeng LiEnergy’in endüstriyel deneyimi ve kaynaklarını, Yiğit Akü’nün uzmanlığı ve uluslararası pazar erişimiyle birleştirerek sinerji oluşturmayı amaçlıyor.

OFİS YEM

Samsun’da yeni fabrikasını kuracak. Kapasitesini artırmak istiyor. İnşaatı kendisi yapacak

Ofis Yem, Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda yeni bir fabrika inşaatına başlamaya karar verdi. Yeni fabrika, Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 25.000 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde tesis edilecek. İnşaatın yapı müteahhitliğini kendisi üstlenecek. Gerçekleştirilen adım, Ofis Yem’in üretim kapasitesini artırmayı ve faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Proje hakkında detay bilgi verilmezken yatırımın firmanın büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildiği gözlenmekte. Ağustos 2023’te halka arz olan Ofis Yem, ilk açılışını 29,92 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te en yüksek 113 TL’ye kadar çıktı. Gelen satışlarla birlikte gerileyen hisse şimdilerde 40,24 TL bölgesinde taban oluşturma çabası içerisinde olduğu gözleniyor.

MANAS ENERJİ

Dokuz aylıkta geliri düştü, artırmalı. Mısır’daki şubesi üzerinden gelen siparişin devamı gelmeli

Manas Enerji’nin Mısır Arap Cumhuriyeti’nde faaliyete geçen şubesi Lene Manas, muhtelif çaplarda uzaktan haberleşmeli su sayacı ve yedek parçaların teminini kapsayan bir sipariş aldı. Siparişin toplam bedeli güncel çapraz döviz kuru üzerinden yaklaşık 475.000 dolar seviyesinde. Tutar şirketin yıllık gelirinin %4,39’una denk geliyor. Ürün teslimatları ise 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek. Temmuz 2021’de halka arz olan Manas Enerji, son iki yıldır sermayesini artırıyor. Geçen yıl %318 bedelsiz sermaye artırımına giderken Kasım 2024’te de %100 bedelli sermaye artırımında bulundu. Firma, bu şekilde mali yapısını güçlendirme hedefli yaklaşım sergiliyor. Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %29 azaltırken dönem sonunda 88,7 milyon TL zarar açıkladı.