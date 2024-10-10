Kurumsal yatırımcılar satınca borsa toparlanmada zorlanıyor

Kurumsallar borsada satmaya devam ediyor. Emeklilik fonlarının hisse payı %24,72’ye gerilerken yatırım fonlarında oran %9,48 oldu. Yabancı payı ise%37,76 seviyesinde bulunuyor. Kurumlar satıyor, borsa toparlanamıyor.

Son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların yoğun satış yönlü işlemleri, BIST 100 Endeksinin performansını olumsuz etkiledi. Kurumsal yatırımcıların hisse oranları son birkaç ayda belirgin şekilde düşüyor.

BIST 100’de düşüş sürüyor

BIST 100 Endeksi, yıl içerisinde 11.089 seviyesine kadar yükseldikten sonra hızla geri çekildi. 8 Ekim 2024 itibarıyla 8.942 seviyesine gerileyerek yatırımcılara önemli kayıplar yaşattı.

Emeklilik fonları hisse oranı geriliyor

Emeklilik fonlarının hisse oranı, 23 Temmuz 2024’te %29,19’e ulaştı. Ancak bu tarihten sonra fonlar portföylerindeki hisselerde kademeli olarak satışa yöneldi ve 8 Ekim 2024 itibarıyla %24,72’ye kadar düşürdü. Yatırım fonlarının portföylerinde 7 Mart 2024’te %18,15 olan hisse oranı ciddi bir gerileme yaşadı. 8 Ekim 2024 itibarıyla hisse oranı %9,48’e kadar düştü. Bu denli sert bir düşüş, yatırım fonlarının hisselere yönelik ilgilerinde düşük yaşandığını ve hisse senetlerinden çıkış yaptıklarını gösteriyor.

Yabancı yatırımcılar çıkışta

Yabancı yatırımcıların borsadaki payı, 14 Mayıs 2024’te %40,03 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak bu seviyeyi koruyamayan yabancılar, kademeli olarak satış yaptı ve 8 Ekim 2024 itibarıyla %37,76 seviyesine geriledi.

Borsa toparlanır mı?

Kurumsal yatırımcıların satış yönlü işlemleri Borsa İstanbul’un toparlanma sürecini ister istemez zorlaştırıyor. Özellikle global ekonomik belirsizliklerin de etkisiyle, kurumsal yatırımcıların satışlara devam etmesi halinde, endeksin zayıf ve yatay seyrine devam etmesine yol açacak.

ZEYNEP’E SOR

FİNANSAL KALDIRAÇ MI, OPERASYONEL KALDIRAÇ MI?

Finansal kaldıraç; Kârın artması, özsermaye yatırımını azaltma, büyüme imkânı. Yüksek risk, faiz yükü, piyasa dalgalanması, kontrol kaybı.

Operasyonel kaldıraç; Kâr ve verimlilik artışı, yüksek getiri, sabit gider kontrolü. Yüksek risk, sabit maliyet baskısı, dalgalanmaya duyarlılık.

Yatırımları krediyle karşılayınca kaynak sorunu yaşıyor. Ortaklara başvurarak sorunu aşıyor

Hektaş yine bedelli sermaye artırımına gitti. Gelen parayı nerede kullanacak? Bilgi verebilir misiniz?/Özgür İnci

Özgür, son yıllarda ciddi bir yatırım sürecine giren Hektaş, tohumculuk, bitki ve bitki koruma alanlarını stratejik alanlar olarak görüyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla büyüme çabası içerisinde. Gerçekleştirdiği bu yatırımlar firmanın borçluluk yapısını artırdı. Özellikle kısa vadeli kredileri karşılama sorunu yaşadığı noktada bedelli sermaye artırımı yoluyla sorunu aşmayı tercih etmekte. Son açıkladığı altı aylık mali tablolarına göre kaynakları içinde özsermayesinin payı %33 olurken kısa vadeli borçları %58 ve uzun vadeli borçları %9 paya sahip. Son bedelliyle kısa vadeli borçları ödeyecek.

Tahsisli sermaye artırımına gidecek. Ortak ise elindeki %3’lük payı borsaya getirecek

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin büyük ortağının hisse satacağı söyleniyor. Doğru mu? /Muhammet Sümbül

Muhammet, Akfen Yenilenebilir Enerji Mart 2023’te borsaya geldi. Hissenin fiyatı borsada gözlenen düşüşle birlikte temmuz ayından bu yana yönünü aşağı çevirdi. Halen satış baskısı daha ağır basıyor. Şirketin büyük ortaklarından Akfen Holding %66,5 paya sahip bulunuyor. Ortak geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık %3’lük payını borsada işlem görebilmesi için MKK’ya başvuruda bulundu. Halihazırda şirketin sermayesinin %33,49’u fiili dolaşımda bulunuyor. Öte yandan GES yatırımında kullanılmak üzere tahsisli sermaye artırımına gitmek için SPK’ya başvuruda bulundu. 1,75 milyar TL gelir elde edecek şekilde sermayesini artırmak istiyor.

YATIRIM FONLARI

Global Portföy’ün kurduğu EC2 Fonu 1 yılda %13,22 değer kazandı

EC2Birinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %13,22 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %-9,29geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Akfen GMYO, Doğan Holding, Emlak Konut GMYO, Garanti Bankası ve Özak GMYO hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Yapı Kredi Bankası, İş GMYO, Garanti Bankası, Torunlar GMYO ve Sabancı Holding hisselerinden alım yaptı. Kerevitaş, Anadolu Efes, Kervan Gıda, Pegasus ve Pasifik GMYO hisselerinden ise satışta bulundu. Global MD Portföy’ün kurduğu fonun yıllık yönetim ücreti %2,74 olurken 3.694 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 127.932.968 TL. Dolaşımdaki pay adedi 2.245.395 olurken yüzde 1,79 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,08 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Volkswagen Doğuş, %46,41 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Volkswagen Doğuş Finansman, nitelikli yatırımcılara 08.10.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 600.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %40, bileşik faizi ise %46,41’e denk geliyor. 730 gün vadeli tahvil, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %9,97 olacak. Tahvilin vadesi ise 08.10.2026.

%40 YILLIK BASİT FAİZ

8 Ekim tarihli TLREF %49,96 seviyesinde bulunuyor. Volkswagen Doğuş Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %40 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 9,96 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında firma açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSVDTFE2614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

Aldığı iki yeni iş bağlantısını paylaştı. Yeni işlerin toplam tutarı yıllık gelirinin %77’sine ulaştı

Mia Teknoloji, yakın zamanda iki yeni sipariş aldığını yatırımcısıyla paylaştı. Bunlardan ilki Aselsannet ile ilgili. Firma, Aselsannet’ten «Özel Güvenlik Altyapı Donanımları» kapsamında KDV dahil 19.799.280 TL tutarında ek sipariş aldı. Ek sipariş, şirketin güvenlik altyapısı projelerindeki performansını ve bu alandaki iş birliğini daha da güçlendirmesini sağlayacak. Mia Teknoloji’nin aldığı bir diğer iş NEC Telekomünikasyon ile ilgili. Söz konusu iş ortağından “Bilgisayar ve Zayıf Akım Ürünleri” kapsamında KDV dahil 224.404 dolar tutarında sipariş aldı. Şirketin yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı 1,34 milyar TL seviyesinde. Geçtiğimiz yıl ise 1,75 milyar TL gelir elde etti. Yeni işler yıllık gelirinin %76,7’si seviyesinde bulunuyor.

KOCAER ÇELİK

Jeotermal enerji santrali ile tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2026 yılında devreye girecek

Kocaer Çelik, %99 iştiraki Kocaer Enerji’nin Aydın Kuyucak’taki ruhsat sahasında yürüttüğü jeotermal enerji santrali yatırımında yeni gelişmeyi paylaştı. Şirket, dünyanın en gelişmiş çevre teknolojileri ve standartlarına sahip olduğunu ifade ettiği projesi için ÇED izin sürecini daha önce başlatmıştı. Yatırımın 2.621.875.000 TL’ye mal olması hedefleniyor. Yeni açıklama ile sondaj çalışmalarının sonuçları paylaşıldı. İki kuyudan alınan veri, jeotermal kaynağın kapasitesinin yaklaşık 7 MW’a ulaştığı yönünde. Bu miktar şirketin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte. Ruhsat sahasında sondaj ve kuyu açma çalışmalarına devam ediyor. İlave kuyularla birlikte 24 MW gücünde bir jeotermal santral kurulması planlanıyor. Proje 2026 yılında devreye girecek.

ANEL ELEKTRİK

Kaynakları içinde kısa vadeli borçların payı %62 seviyesinde. Yeniden yapılandırma şart

Anel Elektrik, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamayla nakdi ve gayri nakdi kredilerine ilişkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında sürecin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada finans kuruluşlarının mutabakatı ile sürenin 2 ay uzatıldığını duyurdu. Şirketin son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarına göre net borçları 1,54 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Anel Elektrik, yılın ilk yarısında gelirini %8 artırırken dönem sonunda 52,5 milyon TL kâr elde etti. Kaynak dağılımı incelendiğinde özkaynakları %23 ve borçları %77 paya sahip bulunuyor. Veriler şirketin ciddi bir borç yükü altında olduğunu gösteriyor. Kaynak dağılımı içinde kısa vadeli borçların payı ise %62 seviyesinde bulunuyor. Bu da firmayı zorluyor. Borçlarını öteleyebilmesi firmayı rahatlatacaktır.