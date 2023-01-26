Maden metal ve orman ürünlerine özgü dir düzenlemesi yapıldı

Maden, metal ve orman ürünleri (kâğıt-karton ve kâğıttan-kartondan eşya ile ahşap-l-plastik mobilya dâhil)sektörüne özgü Dahilde İşleme Rejim (DİR) kuralları belirlendi.

Sektör ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimi ve bu kapsamda yapılacak olan itha-lat/yurt içi alıma ilişkin DİR kapsamında uygulanacak dahilde işleme tedbirleri ayrıntılı olarak açıklandı.

Farklı azami döviz kullanım oranlarına tabi ürünler için ayrı DİİB düzenlenmesi esası getirildi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalar hariç olmak üzere, ilk kez DİİB talebinde bulunan firmalar için kapasite raporlarında belirtilen yıllık üretim kapasi-tesinin en fazla 1/4’ü oranında ihracat taahhüdü içerek şekilde olması gerekiyor.

İlk DİİB’de azami miktarda ihracat taahhüdünde bulunulduğu durumda, belge ihracat taahhüt mikta-rının, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat miktarı kadar artırılması uygun görülebiliyor.

İlk DİİB’in taahhüt hesabı kapatma başvurusunun yapılmamış olması halinde, ikinci DİİB başvuru-sunda talep edilebilecek olan azami ihracat taahhüdü miktarı, yıllık üretim kapasitesinin belge süresine tekabül eden kısmının 1/4’üne karşılık gelen miktardan, ilk belgedeki ihracat taahhüt miktarından henüz gerçekleşmemiş olan miktar düşüldüğünde bulunacak olan miktar kadar olabiliyor.

İlk DİİB’in taahhüt hesabının kapatılmış veya kapatma başvurusunun yapılmış olması halinde, müteakip belge başvurularında uygun görülebilecek azami ihracat taahhüdü miktarı, yıllık üretim kapasite-sinin belge süresine tekabül eden kısmından varsa açık belgelerdeki henüz gerçekleşmemiş ihracat taahhüt miktarları toplamı çıkarılmak suretiyle hesaplanıyor.

Firmanın başvuruya esas kapasite raporunu düzenleyen Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan alacağı (kaç vardiya çalışıldığını açıkça belirtir) vardiyalı çalışmaya ilişkin ekspertiz raporunun DYS üzerinden yapacağı belge başvurusuna eklenmesi halinde, DİİB başvurusunda uygun görülebilecek azami ihracat taahhüt miktarı vardiyalı çalışma dikkate alınarak belirleniyor.

İndirimli teminat, eşdeğer eşya, ekspertiz raporu özel şartı, fire/ikincil işlem görmüş ürün vb. hususlara ilişkin düzenlemeler, DİİB’in özel şartlar bölümüne kaydedilir. Ancak, DİİB’in özel şartlar bölümünde yer almasa dahi işbu Genelge dâhil olmak üzere DİR mevzuatına ilişkin diğer tüm şartların da ye-rine getirilmesi belge sahibinin sorumluluğu esas alınıyor.

Firmaların faal durumda olduğunun tespiti gerekiyor.

Firmaların DİİB başvurularında, ithal eşyasının ihraç ürününde hangi oranda kullanıldığının yalnızca birinci miktar birimlerinin kullanılarak tespitinin mümkün olmadığı durumlarda, Kullanılan tüm miktar birimlerinin gümrük beyannamelerinde yer almasından belge sahibi firma sorumluğu bulunuyor. Belge kullanıldıktan sonra hem birinci hem de ikinci miktar birimleri bazında sarfiyat açığı olmaması gerekiyor.

Aynı tarife pozisyonunda yer aldığı halde farklı sarfiyat oranlarına sahip ihraç ürünleri için, ihracat listesinde farklı satırlar oluşturulmak suretiyle başvuruda bulunulması isteniyor.

DİİB süreleri, döviz kullanım oranları, birim kullanım ve fire oranları, ikincil işlem görmüş ürün, ihra-cat sayılan batış ve teslimler vb konularda ayrıntılı açıklamalar yapılan genelge yürürlüğe girmiş bulunuyor.