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Mali müşavirlere Bakanları sahip çıktı, gümrük müşavirleri kime emanet

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Sevgili EKONOMİ okurları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan MALİ MÜŞAVİRLERİMİZ, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar.

Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz. Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve MALİ MÜŞAVİRİ yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz.

Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve MALİ MÜŞAVİRERİLİZİN vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anladık. Mali müşavirler bu kadar değerli..

Peki! Gümrük idarelerinde yapılan işlemlerle, ülkemizde toplanan vergilerin yarısına yakın bölümünün tahsil edilmesini sağlayanlar kimlerdir acaba? NET CEVAP; GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
Maliye ve Hazine Bakanı’nın mali müşavirlere verdiği değeri ve takdiri GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ de hak etmiyor mu? Kim gümrük müşavirlerini sahiplenecek ve haklarını koruyacak? Hak ettikleri ODA olma taleplerini kim göz önüne bulunduracak? Madem verginin yarısına yakınının toplanmasına aracılık ediyorlar mali müşavirler kadar değer görmeleri gerekmez mi? Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yokluğunda neler olabileceğini düşünmek gerekmez mi? İlgililere, yetkililere duyurulur…

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