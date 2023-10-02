Marmara’ya sıkışan sanayiyi Konya’ya taşıyacak rota çiziliyor

Deprem riski nedeniyle Türkiye sanayi yoğunluğunun ağırlığını taşıyan Marmara Bölgesi’nden üretimin Anadolu kentlerine kaydırılması gündeme geldi. Konya Sanayi Odası, TEPAV ile hazırladığı rapor sayesinde, bu taşınmanın rotasını çizecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Kahramanmaraş merkezli 5 Şubat depremlerinin ardından ülkemizde sanayinin Anadolu’ya, deprem açısından daha güvenli Konya gibi şehirlere kaydırılması ile ilgili bir gündem oluştu. Biz de bunun yol haritasının çizilmesi için TEPAV ile bir rapor çalışması başlattık” dedi.

KSO 11. Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, üyelerin ve ailelerin katılımı ile Afyonkarahisar kampında gerçekleştirildi. KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü’nün açtığı toplantıya EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da katılarak küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda konuşan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Bizim dönemimizin 11. ayı, dolayısıyla meclisimizin de 11. toplantısındayız. Maalesef bizim dönemimizin ilk icraatları, deprem bölgesine yönelik çalışmalar oldu” diyerek, satır başları ile şunları söyledi:

* Sanayicilerimizin, desteği ile deprem bölgesine; ilk etapta insani yardımların ulaştırılması, ardından konteyner yapılması, kalıcı konut inşa edilmesi ve ticari alan kazandırılması gibi alanlarda etkin çalışmalar yürüttük.

* Sanayicilerimize yönelik e-ticaretten yeni nesil ihracat desteklerine, sözleşme hukukundan yeşil dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesine değin farklı konularda 19 eğitim ve toplantı düzenledik. Bu eğitimlerimize de 692 sanayicimiz veya çalışanları katıldı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen ile KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü,

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile küresel ekonomiyi ve Türkiye’ye

yansımalarını konuştu. Toplantıda meclis komitesinde yer alan sanayicilerin de soruları yanıtlandı.

İHRACATÇI FİRMA SAYISI 3 BİN 500’E YAKLAŞTI

* İhracatımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Rusya, Ukrayna, Dubai, Almanya, Avusturya gibi ülkelere yurt dışı iş gezileri ve ikili iş görüşmeleri düzenleyerek, sanayicilerimizin yeni iş birlikleri geliştirmelerine destek olduk. ABD, Ukrayna, Filistin, Kuzey Makedonya, Tataristan, Uganda gibi pek çok ülkeden yabancı misyon şefl erini, büyükelçileri odamızda misafir ederek, uluslararası iş birliğimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttük. Odamızın yürüttüğü bu çalışmaların da katkısıyla, Konyamız bu yılın ilk 8 ayında ihracatını 2 milyar 181 milyon dolara yükseltti. İhracatçı firma sayımız ise 3 bin 500’e yaklaştı. Yılsonunda, geçtiğimiz yılın rakamı olan 3.2 milyar doları aşarak, yeni bir rekora hep birlikte imza atmış olacağız.

* Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, şu ana kadar 30 firma ve kuruluşumuzda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza, 49 milyon TL tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 2 bin 61 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Ayrıca 7 bin 385 ton karbon salınımının da önüne geçmiş olduk. Bu çalışmalarımızın endüstride sürdürülebilirliğini sağlamak için ise, ölçüm yaptığımız işletmelerden 20 personele Enerji Yöneticisi eğitimleri aldırdık.

ASELSAN KONYA İLE 30 FİRMAMIZ ÇALIŞIYOR

* KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla hem sanayicilerimize tasarım desteği verecek, hem de meslek liselerimizde okuyacak öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi-MOTÜM Projesini hayata geçirdik.

* Aselsan Konya ile Konyalı tedarikçi firma sayımızı artırmak için Gücümüzü Artıralım Projesini başlattık. Fabrika ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirdik. 30 sanayicimizin Aselsan Konya ile çalışabilmesi için öncü olduk. Bu kapsamda saha ziyaretlerimiz devam ediyor. Savunma Sanayi İl Temsilciliğimizi açtık. Savunma sanayine yönelik çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Biliyorsunuz 23-25 Kasım’da 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızın himayelerinde Aselsan’ın Ana Sponsorluğunda yapacağız. Üyelerimizin kendi sektörleriyle ilgili rekabet güçlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Tedarikçi Geliştirme Programı başlattık. Roketsan, Tusaş, Aselsan Konya, Coşkunöz Savunma, Turkish Teknik, Havelsan gibi tedarikçileri olan firmaların katılımlarıyla Konya’da birçok firmamıza ulaştık. Firmalarımız ile ana yüklenici firmalar arasındaki iş birliklerini ileri seviyeye taşıdık.

* Sanayide Yeşil Dönüşüm Zirvesinin ilkini yaptık, ikincisine hazırlanıyoruz.

* 11 ayda; Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi bakanlarımızla 11 kez, Bakan Yardımcılarımızla 7 kez bir araya geldik. Aynı şekilde üst düzey bürokratlar ve diğer devlet erkanı ile de farklı vesilelerle, çok kez toplantılar yaptık.

* Malumunuz Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkemizde sanayinin Anadolu’ya, deprem açısından daha güvenli Konya gibi şehirlere kaydırılması ile ilgili bir gündem oluştu. Biz de bu gündeme ilişkin; ülkemizin önemli araştırma kuruluşlarından TEPAV ile bir rapor çalışması başlattık. Bu raporda; Marmara Havzası’nda sıkışan sanayinin hangi akslara kaydırılması gerektiği, Konya’nın buradaki önemi, bu sanayi göçünün planlamalarının nasıl yapılması gerektiği gibi konularda detaylar olacak. Oda olarak, bilimsel karşılığı olan bir raporla, bu konuda yeni bir gündem oluşturmaya hazırlanıyoruz.

“Eli üretime değecek insan gücüne ihtiyacımız var”

KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, giderek artan iş gücü açığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Camilerde Cuma namazı sonrasında eleman aranıyor broşürleri dağıtılıyor. Bu camiler nerede biliyor musunuz; sanayi bölgelerinde… Yani komşusunun işçisine talip oluyor. Bu da aslında patinaj yaptığımızı gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri ziyaretim sırasında, bir sanayi tesisinin duvarında kocaman pankartla ‘eleman aranıyor’ diye yazdığını gördük. Bu anlamda meslek liselerinin önemini görmeliyiz. Eli üretime değecek insan gücüne ihtiyacımız var.”