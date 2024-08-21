Merkez geri adım atmadı

Merkez Bankası üzerindeki baskı bir süredir devam ediyor. Önceki dönemlerdeki kredi bolluğuna alışanlar, krediler üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesini istiyorlar. Kontrollü kur politikasının uygulandığını bilen ihracatçılar ‘‘Dolar kuru 37 olsun’’ diyorlar. İşlerinin çok zayıfladığını söyleyen gayrimenkul ve otomotiv sektörleri, faiz indirimi için bastırıyorlar.

Bu taleplerin karşılanması, enflasyon beklentilerini daha da kötüleştirir. Enflasyon düşmeden diğer makroekonomik göstergeler yerli yerine oturmaz. Rasyonel gözüken yorumcular bile yukarıda yazdığım talepleri destekliyorlar. Temmuzdan beri sigara fiyatlarına üç zam geldi. Elektrik ve doğal gazda yapılması gereken fiyat artışları yapıldı. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri artırıldı. Usta şair Cemal Süreya ‘‘Sonbahar sanattır. Diğerleri mevsim.’’ buyurmuş. Enflasyon konusunda daha sonbaharı yaşamadık. Yılsonuna uzun bir zaman var. Petrol fiyatı gibi dışsal faktörleri de izlemek gerekiyor.

Para Politikası Kurulu (PPK), sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Metinde şahin ifadeler yer aldı. Hizmet enflasyonundaki katılık yine belirtildi. Politika duruşu gerekirse sıkılaştırılacaktır vurgusu yapıldı. TCMB aylardır iyi bir iletişim politikası sürdürüyor. PPK metinlerindeki söylem açık ve net oluyor. Dünkü ifadelere göre, ekimde faiz indirimi olasılığı oldukça azalmıştır. İlk faiz indirimi kasımda olabilir. Piyasa oyuncuları, Merkez’in 2024 enflasyon tahminindeki üst sınır olan yüzde 42’ye göre hazırlık yapmalıdır.