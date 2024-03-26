HABER ANALİZ/ BIST METAL ANA SEKTÖRÜ

Metal İşleme kazandırdı getiriler yüzde 150’yi aştı

Borsada Metal İşleme, Boru ve Vana Sektörü hisselerine ilgi arttı. Sektör hisseleri bir yılda ortalama yüzde 150’nin üzerinde getiri sağladı.

Borsada Metal İşleme sektörü hisseleri yatırımcıların ilgi odağında. Hisselerdeki yüksek getiriler yatırımcıları bu yöne çekiyor.

Sektördeki en büyük oyuncu olan Borusan Boru, bir yılda yüzde 569 prim yaptı. Yüksek getiri sonrasında kâr satışları gözlense de yılbaşından bu yana artış yüzde 14,38 seviyesinde. Son bir ayda yüzde 4 değer kaybeden hissenin son bir haftadaki getirisi de yüzde 6 oldu.

Sektörde son dönemde öne çıkan şirketlerden bir diğeri de Eminis Ambalaj. Son bir ayda %66,72 ve yıl başından bu yana %182,61 getiri ile dikkat çekiyor. Yıllık %558,13'lük prim ile sektörde en fazla dikkat çeken şirketlerden biri. Fiyat/Kazanç oranı 94,16. Oldukça yüksek görünen bu oran şirkete yönelik yatırımcıların büyüme beklentilerinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Burçelik Vana, son bir ayda %21,18 ve yıl başından bu yana %114,49 getiri sağladı. Yıllık bazda da %426,33'lük bir performansla dikkat çekiyor. Hissenin Fiyat/Kazanç oranı 95,77.

Görece daha düşük bir hareket sergileyen Burçelik, son bir ayda %11,64 kayıpla yatırımcılarını üzmüş olsa da, yıl başından bu yana %40,19 ve yıllık %223,36 gibi güçlü getirileri olduğunu not etmek gerekiyor. Hissenin Fiyat/Kazanç oranı 45,09.

Metal İşleme, Boru ve Vana sektöründeki yüksek getirili ilk sekiz şirketin yıllık ortalama getirisi %313 ve yılbaşından bu yana getirisi yüzde 83 seviyesinde bulunuyor.

Özvarlık kârlılığı ile dikkat çekenler

Metal işleme sektöründe Burçelik Vana, %70,95'lik özsermaye karlılığıyla öne çıkıyor. Panelsan Çatı Cephe %55,97 ve Sarkuysan %53 ile takip ediyor. Eminiş Ambalaj ve Makina Takım ise sırasıyla %44,49 ve %43,86 özsermaye kârlılıklarıyla dikkat çekiyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

NEDEN YÜKSELDİ?

* Ahlatı Doğalgaz (#AHGAZ): 1 aylık zirvesinde. Momentum, aşırı alım bölgesinde.

* Ak Enerji (#AKENR): Son 1 aylık zirvesinde. Hacim arttı. Göstergeleri aşırı alımda.

* Çelik Halat (#CELHA): 12 haftalık yükseliş trendinde. 3 aylık seyrinde %105 prim yaptı.

* Jantsa Jant Sanayi (#JANTS): Son 3 gündür sürekli yükseliyor. Haftalık %35 prim yaptı.

* Ege Profil (#EGPRO): 9 haftalık yükseliş trendinde. Yıllık seyirde %305 prim yaptı.

NEDEN DÜŞTÜ

* Batı Ege GMYO (#BEGYO): Son 4 gündür düşüşte. MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle zayıf seyri koruyor.

* Borlease Otomotiv (#BORLS): 7 haftadır düşüşte. Aylık %5 kayıp yaşadı.

* Hun Yenilenebilir Enerji (#HUNER): 5 haftalık düşüş trendinde. Son 2 gündür fiyat düşerken işlem hacmide azalıyor. Yıllık seyirde %10 düştü.

* Pınar Et ve Un (#PETUN): Son 1 aylık dibinde. Aylık seyrinde %10 değer kaybetti.

* Akfen Yenilenebilir Enerji (#AKFYE): Düşüş trendinde. CCI, aşırı satımda Güç kaybediyor.

NE OLDU?

* Kartlı ödemeler Şubat'ta 1 trilyon lirayı aştı.

* 2023'te işsizlik yüzde 9,4 oldu.

* Goldman Sachs, faiz oranlarında indirimlerin bu yıl emtia fiyatlarına fayda sağlayacağını öngörerek, ham madde fiyatlarının yüzde 15 yükseleceğini belirtti.

* Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: CANTE, CIMSA, AYEN, BAGFS, BIMAS, IZTAR, KCHOL

* Yabancı payı 8 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, IZFAS, ASUZU, DERIM, DESA, HEDEF, KUTPO

NE OLACAK?

* Aselsan ve Anadolu Grubu Holding'in bilançosu açıklanacak.

* 15 - 22 Mart: Haftalık yabancı portföy hareketleri yayınlanacak.

* 15 - 22 Mart: Haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek

* 28 Mart: Türkiye Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak; ekonomik moralin bir göstergesi.

* 29 Mart: Türkiye Şubat Dış Ticaret İstatistikleri, ihracat ve ithalat performansı açıklaması.

ZEYNEP’E SOR

GERÇEK Mİ, PİYASA MI?

Gerçek Değer; Uzun vadeli yatırımcı için önemlidir. Piyasa fiyatının, gerçek değerin neresinde kaldığını araştırır.

Piyasa Değeri; Kısa vadeli veya spekülatif yatırımcılar için önemlidir. Trendlere, göstergelere, hızlı kararlara dayanır.

Marifet fiyatın defter değerine yakınlığında değil. Gelecekteki büyüme hızını görebilmek

Defter değeri şirketin gerçek değeri midir? Hisseyi defter değerine bakıp almak ne kadar anlamlıdır?/ Mecnun Güçlük

Mecnun, bir şirketin defter değeri dendiğinde anlaman gereken şirketin sahip olduğu mal ve taşınmazlardan, borçların çıkarılmasıdır. Ancak bu, şirketin gerçek değeri değildir. Gerçek değerin içinde ayrıca firmanın ticari performansı, gelecekteki kazanç beklentisi, risk düzeyi ve hatta piyasa koşulları gibi farklı faktörler de vardır. Bir şirketle ilgili değerleme yapan her uzman farklı bakış açısına göre farklı bir sonuca varabilmekte. Bunun manası bir şirketin gerçek değeri hakkında ortak bir fikre ulaşmanın hiç de kolay olmadığıdır.

Öte yandan bir şirketin ileriye dönük beklentisi olumsuzsa risk düzeyi ve piyasa koşulları aleyhe bir beklenti oluşturuyorsa bu durumda da şirketin gerçek değerinin defter değerinin altına gerilemesi gündeme gelecektir. Bu iki değerin dışında oluşan piyasa değeri ise yatırımcının borsada şirkete biçtiği değerdir. Piyasa değeri, şirketin genel performansına, sektöründeki gelişmelere veya beklentilerine göre değişir. Piyasa değer ile gerçek değer arasında bir ilişki olsa da her zaman uyumlu olmayabilir. Ancak uzun vadede piyasa değerinin gerçek değere doğru yaklaşması beklenir.

Paranın sağlıklı büyümesi mizaçla uyumlu bir yatırımla mümkündür. Önce kendinizi tanıyın

Oğlum yeni mezun doktor. Parasını değerlendirmek için hisse soruyor. Bende bir liste yaptım. Nasıl buldunuz?/ Münevver Demircioğlu

Münevver, ne mutlu sana ki şifa dağıtacak güzel bir evlat yetiştirişsin. Meşakkatle kazanılan paranın daha da büyümesi oğlunun mizacına uygun yatırım stratejisiyle ancak mümkün olacaktır. Öncelikle uzun vadeli yatırım mı yoksa kısa vadeli getirinin mi peşinde olduğunu kararlaştırmalı. Bu ayrım hangi hisse senetlerine yatırım yapacağı noktasına açıklık getirecektir. Uzun vadeli düşünüyorsa gelecekte büyüme potansiyeli olan sektör ve firmalara yoğunlaşması gerekiyor. Ayrıca sağlık sektörü gibi oğlunun uzmanlık alanıyla ilişkili sektör ya da firmalar onun daha bilinçli yatırım kararı almasına yardımcı olabilir.

Unutmaması gereken bir diğer husus borsa yatırımlarının her zaman bir risk içerdiğidir. Değişen risk skalası yelpazesinde kaldırabileceği risk seviyesini bilmeli. Küçük şirketler daha agresif büyümeyle sert çıkışlar sergilerken risk düzeyi de daha yüksektir. Büyük ve kurumsal ağırlığı olan firmaların risk düzeyi daha düşüktür. Büyüyen sektörlerde dengeli risk tercihinde bulunması halinde gereksiz bir stresin de altına girmemiş olur.

YATIRIM FONU

Yatırımcılar fonlarla denge arayışında

Orta Risk Grubundaki Yatırım Fonları ilgi görüyor

Finansal istikrar ve sağlam getiri arayan yatırımcılar için orta riskli fonlar cazip bir seçenek sunuyor. İstanbul Portföy ve Kuveyt Türk Portföy gibi fonlar, yılbaşından bu yana %18 civarı bir getiri sunarken, son bir yılda %100'ün üzerinde bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Portföy değerleri 100 milyon TL'den 600 milyon TL'ye kadar değişen bu fonlar orta risk grubunda yer alan yatırımcılara hitap ediyor. Risk değeri 3-4 olan bu fonlardan portföy değeri en yüksek olan ise İş Portföy Dengeli Değişken Fonu. Fonun portföy değeri 1.527 milyon TL.

EMEKLİLİK FONU

Orta risk grubu ile yüksek getiri mümkün mü?

Emeklilikte orta risk grubundaki fonlar kazandırdı

Orta risk grubu emeklilik fonları, yatırımcılarına yüksek getiriler sağlayarak dikkat çekiyor. HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti, yılbaşından itibaren %17,32'lik bir getiriye ulaşarak son bir yıl içinde %166,90 kazandırdı. QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Den. Değ. Grup EYF ise %28,40 ile yılın en yüksek yılbaşından getirisini sunarken, %117,40'lık yıllık artış ile küçük portföy büyüklüğüne rağmen güçlü bir büyüme gösterdi.

Piyasanın en büyüklerinden Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF, 8.041 milyon TL'lik portföyüyle %17,81 yılbaşından getiri elde etti ve %110,43'lük son bir yıl getirisiyle öne çıktı. BNP Paribas Cardif'in fonu ise %103,58'lik getiriyle portföyünü 941 milyon TL'ye çıkardı.

NN Hayat Em. Den. Değ. EYF, 1.322 milyon TL portföy değeri ve %102,27'lik bir yıllık getiri ile güçlü kaldı. Katılım Em. ve Hay. ise gençlere yönelik fonuyla %97,29'luk bir yıllık getiri sergiledi ve 221 milyon TL portföy oluşturdu.

Katılım Em. ve Hay. fonları %93,60 ve Türkiye Hayat ve Em. fonları %90'lık getirilerle uzun vadeli yatırım arayanlar için seçenekler sunuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar ve Euro'nun seyri

Dolar/TL 32,03, Euro/TL ise 34,65 seviyelerinde. TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışından sonra kurdaki zayıflama gözükse de aşağı doğru geri çekilme marjı sınırlı kaldı.

TCMB'nin faiz adımı önümüzdeki günlerde etkisini daha fazla hissettirecektir. Kurda yatay bir seyir izlenebilir.

TAHVİL

BİLKOM Bilişim, %67,23 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Bilkom Bilişim, 22 Mart 2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 356.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55, bileşik faizi ise %67,23'e denk geliyor. Bono 95 gün vadeli ve tek kupon ödemesi olacak. Faiz oranı %14,32 vade tarihi de 25/06/2024 olacak.

22 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,75 seviyesinde bulunuyor. Bilkom Bilişim’in çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı, Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 2,25 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından daha cazip görünüyor. Finansman bonosu, TRFBLKM62435 ISIN kodu ile piyasada işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU

Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

Kurumlar yüksek bulunca kazandığı iki ihalesi iptal oldu. Bakalım ihaleler yeniden açılacak mı?

Astor Enerji; İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım ve Başkent Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirket, 26 Ocak’ta her iki ihale için toplamda 9.740.000 dolar teklifte bulunmuştu. Toplam tutar 295 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak, her iki ihale ilgili firmalarca iptal edildi.

İki firmanın iptal gerekçesi keşif değişikliği olarak açıklandı. Bu durum firmaların verilen teklifleri yüksek bulduğu şeklinde yorumlanmalı. Astor, 17,4 milyar TL brüt satış gelirine sahip olduğu nazara alındığında söz konusu iptaller gelirini azaltacak olsa da belirleyici bir etkisi olmayacaktır.

MEGA METAL

Yeni anlaşması yaklaşık 320 milyon lira değerinde. Satışlarının yarısından fazlası yurt dışına

Mega Metal, yurt dışında yerleşik uluslararası bir müşteriye yıl sonuna kadar toplam 900 tonluk satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma şirket cirosuna toplamda 10 milyon dolar tutarında katkı sağlayacak. Güncel kurdan tutar 320 milyon TL’ye denk geliyor.

Anlaşma, şirketin gelirlerine katkıda bulunurken global pazardaki varlığını ve itibarını artırmasına imkân verecek. Mega Metal, 2023 yılında 11,8 milyar TL brüt satış geliri elde ederken bunun yarısından fazlası, 6,5 milyar TL’si, yurt dışı satışlarından geldi. Yeni anlaşma firmanın yurt dışı müşteri tabanını genişletme konusunda etkili adımlar attığının işareti olarak da görülebilir.

GERSAN

Elektrikli araç şarj ünitesi kuracak. Karadeniz pilot bölge. Başlangıç geliri hiç de fana değil.

Gersan Elektrik, E365 Dijital Teknoloji ile elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi için yatırım kararı aldı. Ortaklık çerçevesinde, Türkiye genelinde yaklaşık 500 adet AC ve DC tip elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilecek. Pilot bölge olarak Karadeniz seçildi.

Yatırım kararı, Gersan'ın faaliyet gelirlerine ek olarak şarj istasyon ağı işletmesinden yıllık yaklaşık 75.000.000 TL ciro katkısı sağlaması bekleniyor. Şirket, 2023 dokuz aylık dönemde 809 milyon TL hasılat elde etmişti. Gerçekleştirilen iş birliği, Gersan'ın enerji sektöründeki hizmetlerini genişletmesi ve elektrikli araçların altyapı ihtiyaçlarına yönelik bir adım olarak değerlendirilmeli.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Gelirinin dörtte biri büyüklüğündeki ihaleyi kazandı. Bu yeni iş imkanına da yol açar

Smart Güneş Enerjisi, Ziraat Bankası tarafından düzenlenen GES ihalesinde en uygun fiyat teklifini vererek birinci sırada yer aldığı ihalenin kesinleştiğini duyurdu. İhale bedelinin 1.053.000.000 TL olduğu belirtildi. İhalenin kazanılması, şirketin güneş enerjisi alanındaki teknik kapasitesi ve maliyet etkinliğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendirilmeli.

Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde 4,4 milyar TL brüt satış geliri elde etti. Söz konusu ihalenin 1,05 milyar TL tutarındaki bedeli nazara alındığında gelirleri içinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu göstermekte. İhale firmaya yeni iş fırsatları sunma potansiyelini güçlendirecek.

TEKNOSA

Tedbiri elden bırakmadı. Yatırımları nedeniyle kârını olağanüstü yedeklere aktardı

Teknosa, 2023 yılında 747.501.740 TL net dönem kârı elde ettiğini ve net dağıtılabilir dönem kârının 583.747.299 TL olduğunu belirtti. Şirket, yatırım döneminde olması ve sağlıklı nakit akışının devamı için nakit kar payı dağıtımı yapmayacağını duyurdu.

Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 563.300.771 TL’yi Olağanüstü Yedeklere ayıracak. Karar, şirketin uzun vadede gelecekteki yatırımlarına odaklandığını ve finansal istikrarını önemsediğini gösteriyor. Yatırım programı olan bir şirket için likiditenin korunması, olası ihtiyaç durumlarında sıkışmanın giderilmesi açısından avantaj sağlayacaktır.