Mobil ekonominin gücü

Dünya yeni bir mobil geleceğe doğru hızla yol alıyor. Tabii mobil deyince yaklaşan 5G devrimi bu ekonominin temelini oluşturacak. Adeta önümüzdeki birkaç yılda yepyeni bir dünyanın doğuşuna tanıklık ediyor olacağız. Önemli oranda 5G’nin etkisi görünse de aslında pek çok entegre teknolojinin de verimliliğinin arttığını ve 5G ile birlikte yükselişe geçtiğini göreceğiz. Nesnelerin interneti IOT, AI-Artificial Intelligence-Yapay Zeka sadece bunlardan bazıları…. Tüm bu ekosistemin dayandığı ve belki tüm dijital dünyanın oturduğu platform ise aslında “veri”nin oluşturduğu güç.

MOBİL’İN TEMELİNDE 5G: Mobil ekonominin merkezinde 5G’nin olacağını görüyoruz. Öyle ki pek çok heyecan verici servis onunla birlikte gelişecek. Dijital ekosistem ile mobil arasındaki çizgi hala biraz bulanık yani bunlar arasındaki entegrasyon ve işleyiş pek çok yeni değişimle birlikte ortaya çıkacak. Örneğin hava alanı gibi büyük alanlarda 5G’nin wi-fi gibi çalışması söz konusu olacak.

Yine pek çok şehirde ana “hub”ların yanı sıra elektrik direklerinde yer alacak aktarma noktalarıyla wi-fi gibi 5G’nin hızlı ve güçlü şekilde servis vermesi mümkün olacak. Verinin gelire dönüşmesi en büyük gelişim olacak. Buradaki yeni modeller geleceğin seyrini de belirleyecek. Tabii başta mobil operatörler olmak üzere her endüstride buna bağlı modeller gelişecek. Telekom şirketleri yeni fırsatlar bulurken, bunu endüstrilere ne kadar hızlı ve rekabetçi bir biçimde sunabilirlerse o kadar başarılı olacaklar.

YAKLAŞAN IOT DEVRİMİ: 2030 yılına kadar nesneler arasındaki bağlantının 3’e katlanacağı ve 25-30 milyar cihazın birbiriyle bağlantılı hale geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte IoT’den elde edilen gelirlerin ise 1.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Burada herkes partnerleriyle birlikte kapasitesini nasıl geliştireceğini, IoT çözüm alt yapılarını uçtan uca nasıl sunabileceklerini çalışıyor. Bu bağlı dünya herkes için büyük olanaklar yaratırken herkes kendisi açısından gelişimin bir noktasında durmayı hedefliyor.

İÇERİK, GELİŞİMİN MERKEZİNDE: Herkesin çok da dikkatini çekmiyor gibi olsa da alttan alta değişen müşteri beklenti ve davranışlarıyla birlikte yeni oyuncular doğuyor, kontent üretimleri değişiyor ve dağıtım modelleri farklılaşıyor. Özellikle görüntülü içerik tüketimi beklenenin üzerinde hızlanmış görünüyor. Başta operatörler olmak üzere OTT video servis sunucular, kontent yaratıcıları hızla büyüyor, talep de giderek artıyor. Tüm sunulan hizmetler, oluşturulan pazarlama modelleri, kontent çevresinde gelişiyor, büyüyor. Ve kontent en etkili yöntem olarak ortaya çıkıyor. Kontenti sadece yazı olarak görmeyin her türlü görüntülü veya yaratıcı, 3 boyutlu içerikler bunun içine giriyor. Sanallaştırılmış uygulamalar en etkili içerikler.

GELECEK YAPAY ZEKA’DA- AI: Geleceğin iş dünyasının ve dijital dönüşümün anahtarlarından bahsediyorsak herhalde yapay zeka olacak. Otonom ve akıllı networklar bunun önemli bir noktası. Evet artık akıllı networkler, yükün dağılımı öncelikli iletilerin belirlenmesi konusunda en kritik rolü oynayacak. Diğer tarafta ise müşteri deneyimi ve onun geliştirilmesine dayalı büyük bir dünya var. Herkesin fokusu AI tabanlı uygulamalar, bu anlamdaki network alt yapıları, müşteri hizmetleri, reklamlar ve tamamen AI’ye dayalı servislerden oluşacak. Her sektör mobil tabanlı bu AI ve müşteri hizmetlerine dayalı dünyaya doğru hızla yol alıyor.

CİHAZLAR DA FARKLILAŞIYOR: Her yerde mobil olabilmenin anlamını akıllı telefonlar oluşturuyor. Akıllı telefonlar ayrıca bireyler, tüketiciler açısından mobil ekonominin odak noktası. Fakat bununla birlikte birbirine bağlı cihaz sayısının çeşitliliği bugüne kadar hiç görülmemiş bir biçimde artıyor. Bugünün dijital müşterileri PC ya da akıllı telefon kullanıyor. Ama geleceğin müşterileri yapay zekaya sahip cihazlar ve muhtemelen sanal müşteriler olacak. Tüm cihazlar bu yeni gelişmekte olan teknolojilerle yani yapay zeka ve 3 boyutlu gerçeklerle entegre çalışıyor olacaklar.

Artık şirket için IoT ve 5G gibi gelişmekte olan teknolojiler, bunların sunduğu kontent potansiyellerini ve verinin doğru- iyi kullanılmasından başka çare kalmıyor.