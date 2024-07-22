Moody’s sonrası BIST 30 daha fazla talep görecek

Moody’s’in not artışı hisse senetlerinde alımları destekleyecek. BIST 30 hisseleri artık daha fazla talep görme potansiyeline sahip. Kısa vadeli hareketlerde kâr satışları gelse de endeksin ana yönü yukarı doğru olacak.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e yükseltti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Moddy’s’in not artışı sonrası BIST 30 hisseleri daha fazla talep görme potansilyeine kavuştu.

BIST 30’da trendi yukarı hisseler

BIST 30 Endeksi’nde 7 hisse senedinin trendi yukarı doğru. Bu hisseler İş Bankası C, Bim Mağazalar, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento, Petkim ve Enka İnşaat. Bu hisselerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık getirileri pozitif. Yatırımcıların olumlu yönde fiyatladığı bu hisseler not artışı sonrası da ilgi görmeye devam etmesi beklenmeli.

BIST 100-30’da öne çıkanlar

BIST 100-30 İçerisinde 9 hisse senedi öne çıkıyor. Bu hisseler: Anadolu Grubu Holding, Coca Cola İçecek, TAV Havalimanları, Migros, Vakıflar Bankası, Enerjisa, Tukaş, Akfen GMYO, Europen Endüstri. Bu hisselerin de günlük, haftalık, aylık ve yıllık getirileri pozitif. Son bir ayda öne çıkan sektörler yatırımcıların yeni yönelimlerini gösteriyor. Bu sektörler ise şöyle: BIST Taş, Toprak, BIST Gıda, İçecek, BIST Aracı Kurumlar Endeksi, BIST Gayrimenkul Y.O., BIST İletişim, BIST Ticaret, BIST Banka. Yatırımcıların aylık yönelimlerinin güçlü olduğu sektörler önümüzdeki günlerde daha fazla ilgi görecektir.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Bim Mağazalar (#BIMAS): 6 gündür yükseliyor. Bir yılda %212 yükseldi.

Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %33,52 yükseldi.

Oyak Çimento (#OYAKC): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %25,71 yükseldi.

Turkcell (#TCELL): 3 gündür yükseliyor. Bir yılda %139 yükseldi.

Tukaş (#TUKAS): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %16,80 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Peker GMYO (#PEKGY): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,80 geriledi.

Tüpraş (#TUPRS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,20 geriledi.

Alarko Holding (#ALARK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,38 geriledi.

Kocaer Çelik (#KCAER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,34 geriledi.

Arçelik (#ARCLK): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,20 geriledi.

NE OLDU?

Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti.

EİB’de 1 sektör 2 milyar doları, 8 sektör 1 milyar doları aştı.

Avrupa Merkez Bankası faizleri pas geçti.

İletişim sektöründe yılbaşından bu yana getiri yüzde 98’e çıktı.

Sigorta hisselerinin yıllık getirisi yüzde 92’ye yükseldi.

NE OLACAK?

TCMB Faiz kararını 23 Temmuz’da açıklayacak.

Piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak

Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verileri izlenecek.

Borsada 11.000’in üzerindeki hareketin kalıcılığı takip edilecek.

Piyasalar Moody’s kararını fiyatlayacak.

ZEYNEP’E SOR

MARJİNAL GETİRİ Mİ ORTALAMA GETİRİ Mİ?

Marjinal getiri; bilinçli yatırım, portföyün optimizasyonu, verimliliğin ve etkinliğin değerlendirilmesi. Karmaşıklık, kısa vadeli odaklanma, veri ihtiyacı, belirsizlik.

Ortalama Getiri; genel performans gösterir, kolay hesaplama, kıyaslama imkanı, uzun vadeli perspektif. Detay eksikliği, basitlik, risk analiz eksikliği, yanıltıcılık.

Olumsuz bir haber ve gelişmesi yok. Bir fon ile yabancı satarken diğer fon ve yabancı alıyor.

Anadolu Efes’in son iki gündeki düşüşünü neye yorumluyorsunuz? Bundan sonra düşüş sürecine mi girdi yoksa? / Yiğit Demirer

Yiğit, hisse senetlerini günlük fiyat hareketlerine göre değerlendirme. Kuşkusuz kısa vadeli işlem yapan yatırımcıysan bu değerlendirme senin için anlamlı olmayabilir. Ancak bireysel yatırımcıların kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli hedeflerle hareket etmesi doğru olandır. Bunun nedeni günlük işlemlerde borsayı yakından takip etme zorunluluklarıdır. Profesyonellerin ağırlıklı olarak kısa süreli işlem yapmaları bireysel yatırımcıların kazanç elde etme şansını zayıflatır. Neticede bireysel yatırımcılar, profesyonellerin sahip oldukları imkan ve teknoloji karşısında daha zayıf bir konumdadır.

Anadolu Efes, uzun vadede yükselen bir eğilime sahip. Yakın tarihli şirketle alakalı gündeme gelen olmuşuz bir gelişme ya da haber bulunmuyor. Bu itibarla son iki günde satıcı ağırlıklı olmasının özel bir anlamı bulunmuyor. Son bir haftada Citibank ve yatırım fonları alırken emeklilik fonları ve Deutsche Bank sattı. Şirkete ait hisseler temmuzdan itibaren BIST 50 Endeks kapsamına alındı. Bu da daha aktif bir piyasaya olanak verecek. Şirketin 2024 üç aylık mali dönemde gelirlerinde %5’lik bir artış gözlendi. Dönem sonu kâr arıtışı da %4 seviyesinde gerçekleşti. Çıkış ivmesi korunuyor.

Bankacılık sektörüne ilgi hisseleri yukarı taşıyor. Talebin sürmesi yükselişi destekleyecek

Yapı Kredi hissesi için zirvesini gördü denebilir mi? Bankalar için beklenti devam ediyor mu? / Ahmet Eralp

Ahmet, yılbaşından bu yana performansı en iyi sektörlerin başında iletişim gelirken onu sigorta, banka ve ticaret sektörleri takip etti. BIST Banka Endeksi, yıl başından bu yana %85 yükseldi. Aynı süre içinde sektörün önemli aktörlerinden Yapı Kredi Bankası’nın getirisi ise %72 seviyesinde kaldı. Bu itibarla hissenin, sektörün gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Ancak bu noktada hem bankacılık endeksinin hem de Yapı Kredi’nin 2021 yılından bu yana yükseldiğini not etmek gerekiyor. Bu itibarla aylık bazda kıyaslandığında bazen biri bazen diğeri öne çıkabilir. Önemli olan yükselmeleri.

Bankacılık sektörü faizlerin yüksek olduğu süreçte ilgi gördü. Faizler düşmeye başlandığında da yine yatırımcıların odağında olması beklenmeli. Bu da sektör hisselerine ilginin devam etmesine olanak tanıyacak. Yapı Kredi’nin de bundan payını alması beklenmeli. Yapı Kredi’nin geçmiş fiyat seyri takip edildiğindeyse Eylül 2021’de en düşük 2,32 TL seviyesinde işlem gördüğü gözleniyor. Geçen sürede kayda değer bir artış sergiledi ve şimdilerde 32,26 TL bölgesinde bulunuyor. Bu itibarla iyi bir performans sergilediğini söylemek yanlış olmaz. Sektöre ilginin sürmesi hisseyi de destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Teknoloji fonlarına olan ilgi sürüyor. Son verilerle teknoloji temalı fonların getirileri: Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Fonu (ICZ) yılbaşından bu yana %55,87, son bir yılda ise %128,63 getiri sağladı. Fonun portföy değeri 1,668 milyon TL olup, 53.391 yatırımcı tarafından tercih ediliyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Değişken emeklilik fonları yatırımcılara yüksek getiriler sunuyor. Yıllık getiride ilk 10 emeklilik fonunun yıllık getirileri yüzde 107,69 ile 157,88 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 33,344 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF fonunda (AHL) gerçekleşti. Anadolu Hayat Emeklilik (AHL) fonu, son 1 yılda %157,88 getiri ile en yüksek performansı gösteren fon olarak öne çıkıyor. Portföy değeri en yüksek fon Anadolu Hayat Dengeli Değişken Fon oldu. AH9 fonu, 11.177 milyon TL portföy değeri ile en yüksek portföy değerine sahip fon olarak öne çıkıyor. Allianz Yaşam Agresif Değ. EYF (ALU) fonu, 292.637 yatırımcı sayısı ile en fazla yatırımcıya sahip fon olarak öne çıkıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve TLREF’in seyri

Dolar/TL 33 seviyesinin üzerine yerleşirken TLREF 49,63 seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru ile TLREF arasındaki fark 16,59. Bu fark Temmuz ayında 20,06 seviyesinde idi. TCMB’nin faizi bu hafta gerçekleştireceği toplantıda pas geçmesi bekleniyor. Faizin yüksek seyri kurlardaki yukarı hareketi sınırlayacaktır.

TAHVİL

Ak Finansal Kiralama, %60,33 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ak Finansal Kiralama, 18.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50 olurken, bileşik faizi de %60,33’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 88 gün vadeli olup ödeme tarihi 15.10.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %50 olacak.

%50 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 18 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,88 seviyesinde bulunuyor. Ak Finansal Kiralama’ın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,12 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFAKFKE2416 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VESTEL

Hindistan'ın önde gelen otomotiv grubuyla niyet mektubu imzaladı. Ortak iş birliği arayışı var

Vestel Elektronik’in %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Mobilite, Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna Grubu firmasıyla bir yıl süreli bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzaladı. Anlaşma, başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın hayat bulması halinde Vestel'in şarj istasyonları ve enerji depolama sistemleri ile alakalı olarak Hindistan pazarına girişi de mümkün olabilecek. Vestel Elektronik, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %7 geriletirken dönem sonunda zarar açıkladı.

RUBENİS TEKSTİL

İki ayda aldığı siparişleri paylaştı. Yıl sonunda gelirini büyütebilmesi için siparişlerin artması gerek

Rubenis Tekstil, 17 Mayıs - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam iki ayda yurtiçinde 15 farklı şirket ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Söz konusu firmalarla kdv dahil toplam 172.860.000 TL tutarında peşin satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Anlaşmaların, şirketin ürün satışları kapsamında gerçekleştirildiği ve ilgili sevkiyatların halen devam ettiği ifade edildi.

Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını %17 gerileterek 263,07 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise 53,8 milyon TL kâr elde etti. Öte yandan Rubenis Tekstil, geçtiğimiz haziran ayında aldığı karar çerçevesinde yıl sonuna kadar geri alımda bulunabilecek. Ayrılan fon ise 40 milyon TL.

EFOR ÇAY

Bağlı iştiraki linyit kömür siparişi aldı. Hissede alıcılar zayıflıyor. Satıcılar daha fazla hareketli

Efor Çay’ın %100 bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik, iç piyasada faaliyet gösteren iki firma ile toplam 1.645.000 dolar bedelli linyit kömür satış sözleşmeleri imzaladı. İlk sözleşme, KDV hariç 1.150.000 dolar olurken ikinci sözleşme KDV hariç 495.000 dolar olduğu belirtildi. Anlaşmalar kapsamında sevkiyatların ekim ayına kadar aylık bazda yapılması planlanıyor.

Temmuz ayının ilk haftası borsaya gelen hisse, 12 Temmuz günü en yüksek 18,10 TL’ye kadar yükseldikten sonra geriledi. Şirket, açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %7 artırırken dönem sonunda net kârını %7 gerileterek 64,7 milyon TL’ye düşürdü.

OTOKAR OTOMOTİV

Yatırım teşvik belgesinin süresi uzatıldı, tutarı güncellendi. Sektörde daralma sürüyor

Otokar Otomotiv, modernizasyon yatırımları için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin

geçerlilik tarihinin 14 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını bildirdi. Tutar da toplamda 1.335.630.327 TL olarak revize edildi. Firma, Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlar için yararlanacağı destek kalemlerinin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

Altı aylık mali tablolarını 31 Temmuz günü kamuyla paylaşacağını bildiren firma, açıkladığı 2024 ilk çeyrek finansal verilere göre ise satışları %12 artarak 4,9 milyar TL’ye çıktı. Dönem sonunda zarar açıkladı. Oluşan zararda faaliyet giderlerindeki hızlı artış etkili oldu. Şirketin faaliyet giderlerini kontrol edebilmesi önemli.

VBT YAZILIM

Bir bankayla anlaşmaya vardı. Finans sektöründe daha geniş müşteri portföyüne ulaşabilir

VBT Yazılım, Türkiye'de yerleşik özel bir bankayla anlaşmaya vardı. Sözleşme kapsamında, VBT Yazılım, banka için üç adet "Kurumsal Linux Sunucu Temini" gerçekleştirecek. Sözleşmenin toplam bedeli 3.762.500 dolar olarak belirlendi. İş birliği, bankanın teknolojik altyapısına katkıda bulunmasını sağlayacak. Alınan işle, şirketin finans sektöründe farklı müşteri portföyüne ulaşmasını gerçekleştirebilir.

Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını büyüten şirket, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Bir önceki yılın ilk çeyreğine göre satışları %64 gerileyerek 503,5 milyon TL’ye düştü. Dönem sonu kârı ise 22,8 milyon TL oldu.