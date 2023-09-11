Müşteriye sürpriz yapmak için yeni nesil, sürpriz bir girişim yaptı!

Girişime sürpriz diyebiliriz, çünkü Defacto’nun kurucuları arasında yer alan ve yaklaşık 11 yıl Defacto’nın başarısında rol oynamış Şahin Demir, orada bu yolculuğu bitirip, bir anda karşıma perakende de yeni girişimi Ecrou’yla çıktı. Perakende de tezgâhta ürün satmaktan başlayan geniş bir deneyimi var. Çok da dillendirilmeyen bu girişim, hızlı bir biçimde önemli bir büyüme hacmine ulaşmış. Ecrou’nun marka vaadi nedir? Ne yapar? Derseniz işte o da sürpriz! Hem iş modeli yeni nesil ve hiç denenmemiş bir perakende alanı yani sürpriz bir alan, hem de Ecrou markasının ürün de sunduğu marka vaadi yine müşteriye yenilikçi sürprizli ürünler sunmak! Kısaca işin sürprizi çok! Kafayı çok karıştırmadan Ecrou markası kurucusu ve CEO’su Şahin Demir’den ayrıntıları aktarmaya çalışacağım. Ama dikkatinizi çekmek istediğim konu, yeni nesil modellerin ve bunları ortaya çıkaran yeni nesil şirketlerin yükselişi… Perakende de oyun hızla değişiyor. Hangi tarafa, nasıl gidileceğini anlamak biraz zor. Burada “iş modeli” yarışlarının arttığını hatta kıran kırana rekabetlerin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Belki Ecrou’da modeliyle globalde önemli bir oyuncu olabilir. Neden olmasın?

Defacto’dan Ecrou’ya geçiş

Şahin Demir’i Defacto’dan Ecrou’ya sürükleyen de aslında değişim rüzgârı… Perakendede her şey hızla değişiyor. Şahin Demir, bu hızı yakalamak için Defacto tecrübesiyle farklı ve geleceğin perakende modeliyle ilgili bir arayış yoluna çıkmış görünüyor. Yakalanmaya çalışılan önemli “duygusal” bir nokta var: “Ecrou, insanların kendilerini iyi hissettirmek için doğmuş bir marka… İnsanların da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çok para kazansınızda, çok iyi şeyler yapsanız da kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman, ne yaparsanız yapın bir anlamı olmuyor. Ecrou’nun da müşteriye sunduğu vaat onları iyi hissettirmek. Tamamen bunu nasıl yapacağımıza odaklanıyoruz. Bu noktaya geldiğimizde ‘hediye’ konusu çok ön plana çıkıyor. Aslında hediye almak vermenin bir lüks olmaması lazım. Hediye almak bir mutluluk, hediye vermek de bir mutluluk. İyiliğin yayılmasına, bu anlamda hediye vererek iyi hissetmenin yayılmasına vesile olan bir marka olmak istiyoruz”. Diyor ve devam ediyor Şahin Demir: “Burada ürün çok önemli oluyor. Yaratıcı ürünler, bol çeşit, rengârenk ürünler. Bizim koleksiyonumuzda keyif verici, sürpriz ürün konsepti çok önde. Ana dinamiğimiz de o… Bu hafta Ecrou’ya ne gelmiş merakını uyandırmak istiyoruz. Merak uyandıran bir koleksiyonumuz, ürün çeşitliliğimiz, renkliliğimiz mevcut. O merak da zaten bir heyecan ve mutluluk veriyor.”

Partnerlerle birlikte yaratma

İşin duygusal tarafı böyle ama üretim ve tedarik modeli de önemli. Zaten Ecrou’yu yeni nesil model ve şirket yapan, bu süreçler ve tabii kültür yapısı. CEO Şahin Demir şöyle anlatıyor: “Zor bir iş yapıyoruz aslında ama iş modelimizi de buna göre kurduk. Yeni nesil perakende, yeni nesil iş modeli kurmak idealimizdi yola çıkarken. Burada gerçekleştirdiğimiz en önemli başarılardan birisi de iş ortaklarımızı, işin gerçekten ortağı ve paydaşı haline getirmek. Koleksiyonu oluştururken, ürün geliştirmek ciddi bir süreç ve uzun bir zaman alıyor. Bu süreçte sadece ben yapacağım dediğimizde kabiliyet olarak sınırlamış ve işi yavaşlatmış, maliyete de katlanmış oluyorsunuz. Çoğu zaman onların çok önceden başladıkları, deneyimledikleri geliştirdikleri ürünleri belki bizim de katkılarımızla değiştirerek koleksiyonlarımıza dahil ediyoruz. Bu bize çok büyük bir hız katıyor ve bu kadar çeşitliliği yönetme kabiliyeti veriyor. Biz mağazalarımızda 6 bin çeşit ürün bulunduruyoruz. Her hafta 500 yeni ürün göndermek gibi bir hedefimiz var. Perakende de en önemli şey sürekli yeni bir ürün ortaya çıkarmak. Müşteri her geldiğinde yeni bir ürün görmek istiyor. Müşteriye iyi hissettirecek sürprizli ürünler sunabilmek için, o tedarikçilere ihtiyacımız var. Kurduğumuz ekosistemle beraber, ihracat odaklı bir yapı geliştirmiş oluyoruz.”

Ürün yelpazesi sadece kadın

Ecrou ürün yelpazesiyle de farklı bir model deniyor. Kadın ama sektör anlamında geniş bir ürün yelpazesinde kadın… Demir, “Bizim odak alanımız kadınlar, onların dışına stratejik olarak çıkmak istemiyoruz. Kadın demek moda demek, ama biz modayı da yeniden tanımlamayı doğru buluyoruz. Moda deyince akla daha çok giyim ve renkler geliyor. Moda bizim için giyime odaklı değil. Telefonunuza taktığınız kılıf da bizim için moda baktığınızda orada da bir tasarım var. Biz hep modanın peşindeyiz ama moda bizim için sadece giyim üzerine tanımlı değil. Pek çok kategorimiz var ve hepsinde de sürpriz ürünleri hedefliyoruz. Karma bir konsept yarattık ve bunun bir eşi benzeri yok. Bunu tam model olarak isimlendirmiyoruz fakat yeni nesil ‘hızlı moda’ perakendecisiyiz” diyor.

■ Ecrou, nereye gidecek?

Yakın gelecek hedeflerini Ecrou CEO’su Şahin Demir iddialı rakamlarla destekliyor. Demir şöyle diyor: “Ecrou’yu büyütmek ilk hedefimiz. Yola çıkarken de global bir marka olmayı hedefledik. Şu anda yeni projelerle beraber 50 mağazaya ulaşıyoruz. Bir taraftan da online kanalda çalışmalarımız devam ediyor. 7-24 müşterilerimizin ulaşabileceği Ecrou.com dışında çeşitli pazar yerlerinde, Almanya ve ABD’de online’ da Ecrou, olarak ürünlerimizi pazarlıyoruz. Yurt dışına açılmak, gelirlerimizin yüzde 70’ini yurt dışından sağlamak ilk hedefimiz. Bu anlamda yurt dışı mağazacılığa da Kuzey Irak ile başladık. Nispeten rekabetin az olduğu, gelişmekte olan bir pazar. Ama başka ülkelerle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Her yıl iki katı büyüklüğe çıkararak, ilerlemek istiyoruz. Zor bir hedef bu koşullarda ama hızlı büyümek ilk hedefimiz. Hem mağazada hem online’ da büyüyeceğiz. Çok ayırmıyoruz. Müşterinin deneyiminin kesintisiz devam etmesi gerekir. Offline ile online birlikte yürümesi gerekiyor.”

■ Defacto deneyimi Ecrou’yu yarattı

Ecrou Kurucusu ve CEO’su Şahin Demir kendi Ecrou yolculuğunu da şöyle aktarıyor; “Defacto benim kariyerim için büyük bir deneyim. Orada 11 yıl boyunca icrada bilfiil rol aldım. Oradaki deneyim bana bu yeni markayı kurma konusunda ilham verdi. O gücü oradan aldım. Defacto’da yaptığımız işler çok başarılı oldu ve global bir marka artık Defacto. Tabii Ecrou için yola çıktığımızda 2017 yılıydı sanıyorum. Bir ekip kurmak için çalıştık, aynı zamanda geniş bir araştırma yaptık. Kore, Uzakdoğu’da farklı iş modellerini inceledik ondan sonra bu karma model gündeme geldi. Defacto tabii kendi modelinde çok başarılı Ecrou’da ise bambaşka bir model var. Müşteriye sunduğu vaatler farklı, tüm ekibi organizasyonu farklı. İş modeli de başından sonuna farklı. Biz müşteriye burada yenilik, hız ve müşteriye yenilikçi sürprizli ürünler, zengin çeşitlilik sunuyoruz. Defacto giyim üzerine odaklanıyor. Pek çok yaş grubuna koleksiyonlar sunuyor. Bizim için öncelik sadece giyim değil. Kadına yönelik çok çeşitli ürünleri mağazalarımızda ve online olarak müşterilerimize sunuyoruz. İkisi çok farklı dünyalar. Burası yeni inşa ettiğimiz farklı bir dünya. Eşi benzeri de yok.”