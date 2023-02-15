Naci Görür: Depremi söyleyen bilim adamı…

Prof. Dr. Naci Görür, son deprem yaşanan bölge ve İstanbul depremi konusunda sürekli önlem alınması gerekliliğini vurgulayan uyarılar yaptı. Marmara Denizi’nde, İstanbul depremine neden olacak fayı incelemek için yerli fon bulamayıp, yabancıların katkısıyla çok önemli bir deniz altı fayını araştırarak bilimsel sonuçlarını ortaya koydu.

Görür‘ün bir özelliği var, saptadığı bilgileri kamuoyuna bıkmadan aktarıyor. İşte O’nun çeşitle zamanlarda yaptığı açıklamalarından bir demet sunayım:

- 6 Şubat depremi sonrası Malatya fayı ile Ovacık fayı var. Deprem sonrasında bunlarda belirli ölçüde enerji yüklenmiş olabilir ama inşallah etkilenmezler, çünkü o zaman bir felaket olur.

- Türkiye’de deprem konusunda en tehlikeli bölgelerden biri Marmara Bölgesi. İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler. Marmara Bölgesi’nde bir denizaltı gözlem istasyonumuz olsa çok şey değişebilir. Büyük bir ihtimalle depremi önceden haber verebiliriz.

Prof. Görür‘ün temel saptaması şu:

- Depremi durduramayacağımıza göre depreme dirençli kentler kurarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Aslı özet bu… Depremler azalmayacak ya da yok olmayacak. Dünyanın mimarisi bu ve değişmez.

Görür, Türkiye denizlerinde araştırmalar yapan bir uzman. 1999 depremi sonrası Marmara Denizi’ndeki fay araştırması için yerli ve yabancı bilim adamlarıyla birlikte çalışıp, deprem potansiyeliyle ilgili sonuçları içeren proje yaptı. Marmara’nın 1250 metre derinliğindeki 8 kilometrelik fayın özelliklerini bilimsel şekilde ortaya koyup tehlikenin büyüklüğünü gösterdi.

Prof. Görür, bu çalışmaları için 1983’te TÜBİTAK’tan ödül aldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Avrupa Bilimler Vakfı Bilimsel Komite üyesi. Barış ve Güvenlik için NATO ödülü sahibi.

2008’de ‘’Fay’a Seyahat‘’ adlı eseri çok yankı yapınca, 2020 ‘de ‘’Türkiye’de Deprem: Az Gittik Uz Gittik‘’ başlıklı çalışmasını yayımladı.

Bilim yol gösterici olmazsa, işe sadece hurafeler karışır, bunu unutmayalım…

GÜNÜN SÖZÜ: TÜRKONFED’in Depremin Çevresel Etkisi araştırması deprem yaralarının sarılmasının çok zaman gerektirdiğini ortaya koydu.