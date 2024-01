New York’lu Magnolia Bakery, nisan ayında Antalya’da açılıyor

Geçen hafta bu köşede Gloria Jean’s Coffees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler’in Nikaragua İstanbul Fahri Konsolosluğu görevini üstlendiğini yazmıştım. Yazı için teşekkür eden Mehmet Dinçerler’le sohbetimizde öğrendim ki hem Gloria Jean’s Coffees tarafında hem de Magnolia Bakery tarafında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dinçerler, her iki markada da büyüme planları yaptıklarını belirterek “2024 yılı bizim yılımız olacak” dedi.

Gelelim Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery’deki büyüme hedeflerine… 2022 yılının Eylül ayında ilk şubesini Vadi İstanbul’da açan, ikinci şube için de Anadolu yakasındaki Akasya Alışveriş Merkezi’ni seçen Magnolia Bakery Türkiye, şimdi İstanbul dışına açılıyor. Bu çerçevede ilk durak da Antalya olarak belirlenmiş. Land Of Legends Antalya’daki şube için mağaza müdüründen pasta şefine eleman alımına başlandı.

Magnolia Bakery şubelerindeki satışlardan çok memnun olduklarını belirten Mehmet Dinçerler, “İnşallah daha da büyüyeceğiz. İstanbul dışına açılıyoruz. Üçüncü şubemizi Land Of Legends Antalya’da Nisan ayında açmayı planlıyoruz. Bu yıl Antalya ile birlikte üç yeni şube açmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan bir tanesi Haliç Tersane projesinde olacak. Diğeri için birkaç aday lokasyonumuz var ama henüz netleşmedik” diye konuştu.

Bu yıl 60 yeni Gloria Jean’s Coffees açılacak

Mehmet Dinçerler’e Gloria Jean’s Coffees’de son durumu sordum. 2023 yılını 176 şubeyle tamamladıklarını dile getiren Dinçerler, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılında 46 yeni ş Gloria Jean’s Coffees açtık. Bu yıl 60 şube açmayı hedefliyoruz. Yılın ilk haftasında dört şube açtık bile. Türkiye’de şu anda 43 şehirde operasyonumuz var. 15 bölge müdürümüzle Türkiye genelinde saha kabiliyeti en yüksek ekiplerden birine sahibiz. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkese aynı standartlarda hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Hedeflerimiz çok büyük ve bu sene bizim senemiz olacak inşallah.”

Avrupa’daki ilk şubesi İstanbul’da açıldı

New York merkezli fırın zinciri Magnolia Bakery ile ilgili biraz bilgi vereyim. 1996 yılında kurulan; kek, kurabiye, turta ve muzlu pudingleriyle ünlü olan Magnolia Bakery’nin ABD’de 10 farklı noktada şubesi var. ABD dışındaki ilk mağazasını 2010 yılında Dubai’de açtı. Abu Dabi, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Güney Kore, Hindistan ve Filipinler’de de şubeleri olan markayı Türkiye’ye Mehmet Dinçerler ve kardeşi Tuğba Dinçerler getirdi. 2019 yılında görüşmeler başladı ancak araya pandemi girince açılış da gecikti. Tuğba Dinçerler, açılış öncesinde Magnolia Bakery’nin New York, Columbus Avenue’da bulunan mağazasında eğitim aldı. Markanın Eğitmen Şefi Chef Kiran dört ay İstanbul’daki üretim ekibine eğitim verdi. Ayrıca mağaza ekibinin eğitimi için de New York’tan üç eğitmen geldi. Bu arada Magnolia Bakery’nin İstanbul’daki şubesi aynı zamanda Avrupa’da açılan ilk şube oldu.