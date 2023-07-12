Nuh’un Gemisi Müzesi, butik otel yatırımlarına vesile olacak

Dosso Dossi Holding ile Ağrı Valiliği, kısa bir süre önce Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker Köyü’ndeki Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgede, Nuh'un Gemisi Müzesi kurulması için iş birliği yaptı. 2.300 rakımlı köyde sekiz dönümlük arazide Nuh’un Gemisi’ni tasvir eden bir mimariyle inşa edilecek müzede ağırlıklı olarak dijital art sanat eserleri yer alacak. Salonlar, kafeterya, açık ve kapalı seyir terasları, hediyelik eşya dükkanı gibi alanlarla müzenin bölge turizmine ciddi katkı sağlaması hedefleniyor.

Daha önce bu köşede yazmıştım. Tekstil, pazarlama, turizm, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da DJ’lik yaptığı ve ünlü sanatçıları bölge halkıyla ücretsiz buluşturduğu partileriyle gündem oluyor. Ben geçen yıl yüzbinlerle ifade edilen katılımın olduğu Cizre ve Şanlıurfa Harran’daki partilere katıldım. Gerçekten de bölge halkı genç, yaşlı demeden akın akın bu partiye katılıyor, sanatçılarla çoşuyor ve evlerine ‘mutlu’ dönüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Doğubayazıt’taki partiye katıldım. Doğubayazıt Stadyumu’nda ikincisi gerçekleştirilen “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliğe bize iletilen rakamlara göre 100 bin kişiyi buldu. Hikmet Eraslan ile partilerin devam edip etmeyeceğini ve müze projesini sordum. Projeyi birbuçuk yılda hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Eraslan, “Müzede kütüphane olacak, Nuh Tufanı ile ilgili çekilmiş filmleri, belgeselleri toplayacağız. Tamamıyla Nuh ve Tufanı’nı başından sonuna anlatacağımız bir müze olacak” dedi.

‘Otel için başvurular var, yeğenlerimiz de yatırım planlıyor’

Müzeyi Eraslan Ailesi ve Dosso Dossi Holding’in sponsorluğunda babalarının adını taşıyan Ahmet Eraslan Vakfı adına kuracaklarını kaydeden Hikmet Eraslan, ekledi: “Çok önemli bir müze kuracağız. Bölgenin turizmine, ekonomisine ciddi katkısı olacak. Burayı görmeye geleceklerin yeme içmesi, konaklaması derken bölge ekonomisi için çok önemli bir hareket sağlanacak. Müzeyle ilgili birkaç bürokratik işlemi bekliyoruz. Bölge SİT alanı, Erzurum-Ağrı arasında görüşmeler sürüyor. Bu işlemler tamamlanınca birkaç ay içinde başlamayı planlıyoruz.”

İstanbul’da beş oteli olan grubun neden burada bir otel projesi planlamadığını merak ediyordum. Eraslan’dan şu cevabı aldım: “Bizim müze projemizle birlikte buraya onlarca butik otel açılacak. Kaymakamlık ve belediyeye taleplerin geldiğini biliyorum. Bizim yapacağımız otelin standartları çok yüksek olacağı için rantabl olmayacak. Burada günlük 200-300 dolar verecek turist yok. Ama yeğenlerimizin birkaç otel projesi var. Ailemiz hep işin başında olacak. Öte yandan müze herkesi cesaretlendirecektir. Mutlaka bölge iş adamlarından yatırım için bir geri dönüş olacak.”

‘Kimine göre anlamsız ama bence değil, bölgedeki insanların ruhuna dokunuyoruz’

Hikmet Eraslan’ın memleketi Doğubayazıt’taki partiye katılanların nasıl eğlendiğini ve mutlu olduğunu bizzat gördüm, hatta zaman zaman halaya katılarak, zaman zaman şarkılara eşlik ederek bizzat yaşadım. Bu partilere sadece çevre illerden değil İran gibi komşu ülkelerden de gelenler oluyor. Öte yandan bu partileri eleştirenler de var. Eraslan, bu konuda net: “Maalesef bu tip etkinlikler gelmiyor bölgeye, insanlar yoksun kalıyor ve zaman zaman kızgınlıkları da bundan oluyor. ‘İstanbul’da orda burda var bize neden getirmiyorsunuz’ diye. İşte biz bunu getirdiğimiz zaman insanların ruhlarına dokunuyoruz. Kendi bütçemizle yapıyoruz. İnsanlarımızı mutlu etmek, unutulmadıklarını göstermek, Doğulu iş adamlarının da bölgeye yatırım yapmasına vesile olmak istiyoruz. Kimileri bunu fuzuli, kimileri anlamsız görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. İnsanın ruhuna dokunmanın kanına dokunmaktan daha değerli olduğunu düşünüyorum.”

70 metrelik dev sahne kuruldu, İstanbul’dan 20 tır ve 150 kişilik ekip geldi

Hikmet Eraslan’ın verdiği bilgiye göre, Doğubayazıt’taki etkinlik için Doğubayazıt Stadyumu’nda 70 metre uzunluğu ve 444 metrekare led ekran tasarımı ile Türkiye’nin en büyük sahnesi kuruldu. Mustafa Sandal, Zara ve Kadr’nin sahne aldığı etkinlikte ışık ve lazer gösterileri New York veya Avrupa’dakileri aratmadı. DJ setinin başına geçen Eraslan, performansıyla dikkat çekti. Etkinlikleri bir sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendiren Eraslan, şunları anlattı: “Çoğu ilden teklif geliyor ama bütçesi çok yüksek. Milyon dolarları bulan bir işten söz ediyoruz. Destek almadan yapmak çok kolay değil. Belli bir boyutu var onu da kendi bütçemizle yapıyoruz. Hacim olarak da çok büyük işler. 70 metrelik Türkiye’nin en büyük sahnesi kuruldu. Şu anda benzeri kurulmadı. İstanbul’dan 15-20 tır, 150 kişilik bir ekip geldi. Bundan sonrası için Diyarbakır, Van gibi illerde yapmak beni de mutlu eder. Çünkü oraya gelebilecek insan kitlesi 500 binleri, milyonu bulabilecek kapasitede. Çok yoğun talep geliyor. Alt yapı oluşursa neden olmasın.”