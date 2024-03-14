HABER ANALİZ / HİSSE BEKLENTİLERİ

Odaklanma banka, yükselen bilişim

Kurumların yılbaşından bu yana yaptıkları 331 tahmini değerlendirerek en fazla getiri beklentilerini ve yılbaşından bu yana gerçekleşmeleri değerlendirdik. Kurumlar 2,5 ayda 8 banka için 94 tahmin yaptı. Odaklanma banka oldu, yükseliş bilişim ve teknolojide yaşandı. Yılbaşından bu yana 331 tahmin yapıldı. Bu dönemde, en yüksek ortalama getiri beklentisi banka sektöründe oluşurken, bilişim ve teknoloji sektörlerindeki gerçekleşmeler, bu beklentileri aşan bir tablo çizdi. 8 farklı banka hissesi için yılbaşından bu yana toplam 94 tahmin yapıldı ve bu sektörde en yüksek ortalama getiri beklentisi %55,17 olarak göze çarpıyor. Bu, kurumların banka sektörüne odaklandıklarını gösteriyor.

Bilişim ve Yazılım ile Elektrik Malzemeleri Sektörlerinde kurumlar tarafından yapılan tahminlerin sayısı yılbaşından bu yana 1-2’yi geçmedi. Ancak buna rağmen getiri oldukça yüksek gerçekleşti. 2,5 ayda %69,67 ve %69,82 kazanç sağlandı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Alves Kablo (ALVES) ve Artemis Halı (ARTMS) halka arz sonrası çıkışını sürüyor. ● DGATE bir haftada %32 arttı, işlem adedi %336 arttı. Fon payı azalırken yabancı payı artıyor. ● SODSN bir ayda yüzde 109 yükseldi. Şubat ortasından bu yana hacim 10 katına çıktı. ● JANTS haftalık bazda yüzde 20 yükseldi. Günlük ortalama hacim altı katına yükseldi.

NEDEN DÜŞTÜ?

● MIATK kâr satışları sürüyor. %47,5’i beş kurumda. ● ATEKS Son 3 ayda yüzde 63 yükseldi. 6 gündür düşüşte. Hisselerin %45’i beş kurumda. ● CONSE 7 Mart’tan bu yana düşüşte. %48’i 5 kurumda. ● AYCES 21 Şubat’ta başlayan gerileme ile zayıf seyir sürüyor.

NE OLDU?

● ABD’de TÜFE, şubatta % 0,4 arttı, yıllık %3,2 artış piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ● Cari işlemler dengesi, ocak ayında 2,56 milyar dolar açık verdi. ● Tüketici kredilerinde kredi kartlarının payı %45’i aştı. ● İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67 arttı. ● Sanayi üretim endeksi ocak ayında, aylık değişmedi. Yıllık olarak ise %1,1 artış kaydetti. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: MIPAZ, PKART, ARCLK, CRFSA, SNPAM, ALMAD ● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: KFEIN, AVHOL, MIPAZ.

NE OLACAK?

● Şubat Konut Satış verileri açıklanacak. ● Haftalık yabancı portföy hareketleri, para ve banka istatistikleri izlenecek. ● Dolar kuru biraz daha sakin bir seyir izleyebilir. ● 31 Mart seçimlerine kadar Borsada dalgalı hareket devam eder. Borsa 8.700-9.500 aralığında dalgalanıyor. ● Kurumlar borsada yıllık %25 yükseliş öngörüyor. ● Kur için yıl sonu beklentileri 42 TL etrafında şekilleniyor. ● Artemis Halı ve İz Yatırım olmak üzere iki hissenin paylarına 9 Nisan tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

ZEYNEP’E SOR

zeynep.aktas@gmail.com

BÜYÜK ŞİRKET Mİ, KÜÇÜK ŞİRKET Mİ?

Büyük şirket; piyasa değeri yüksek, riski düşük, istikrarlı ve tahmin edilebilir kâr, düzenli temettü eğilimindedir. Küçük şirket; piyasa değeri düşük, hızlı büyüme potansiyeli, hızlı gelir büyümesi, yüksek risk, yüksek dalgalanma, dış etkilere karşı hassastır.

Karbon salımıyla mücadele, yenilenebilir enerji üzerinden işliyor. Kritik yıl 2030

Yenilenebilir enerji sektörüne uzun vade yatırım yapmak mantıklı mıdır? Yatırımları sektörün içindeki alt sektörde sepet mantığıyla toplamayı nasıl bulursunuz? / Umut Erman

Umut, yenilenebilir enerjiyi iklim değişikliğiyle mücadeleden bağımsız ele almamalısın. Paris İklim Anlaşması ile imzacı ülkeler taahhüt altına girerken 2050’li yıllara kadar karbon salımını sıfırlamayı hedefliyor. Bu da gönüllülükten zorunluluklara doğru giden bir sürece işaret ediyor. 2030 yılı ise önemli bir eşik. Bu tarihte değişkenlik gösterse de ülkelerin karbon salımını ortalama yüzde 50 azalmış olacak. Yani başta güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere alternatif yenilenebilir enerjinin pazar payı artmaya devam edecek. Bu da sektörde farklı katmanlarda faaliyet yürüten şirketlerin büyüme potansiyellerinin olduğu ve olacağı anlamına geliyor. Tabi kötü yönetimin kurbanı firmaların olabileceği gerçekliğini de göz ardı etmemen gerekiyor. Bu nedenle seçiminde mali yapısı güçlü firmaları öncelemelisin. Öte yandan portföyün tamamını yenilenebilir enerjinin alt kategorilerine ayırman bir yatırım stratejidir ve tamamen tercihe bağlıdır. Bununla birlikte bir sektöre ne kadar güvenirsen güven uzun vadede diğer sektörleri dışlamamalısın. Sınırlı da olsa büyüyeceğini düşündüğün farklı sektörlere yer vermen yerinde bir yaklaşım olur.

Risk, kaybetme ihtimalidir. Yüksek risk, yüksek kaybetme ihtimalidir. Mesele riskin ne kadarına razı olduğundur

Hisse alırken küçük sermayeli hisselere ve hikayesi olan hisselere yatırım yapmak mantıklı mı? / Serkan Aygün

Serkan, borsada farklı yaklaşım tarzı ile kazanç elde etmek her zaman mümkündür. Ancak her tarzın kendi içinde riskleri olduğunu göz önüne almalısın. Öncelikle adayı olduğun riski kaldıracak güce sahip olup olmadığını bilmen gerekiyor. Küçük şirketlere yatırım da bunun bir parçasıdır. Küçük şirketlerin büyüklere göre büyüme potansiyelinin daha fazla olmasının önemli bir nedeni var. Küçük firmalar, pazar payını artırmak için büyüklere göre daha hızlı ve agresif stratejileri devreye almaya daha isteklidirler. Ayrıca, bu şirketler çoğunlukla yeni pazarlara giriş yapıp hızlı büyüme şansına sahip olabilmekteler. Yeni ürünler geliştirebilirler. Neticede bu da onları yatırımcılar için cazip konuma getirir. Ancak unutmamak gerekir ki bu şirketlerin hisseleri aynı zamanda daha dalgalı olur ve yüksek risk taşır. Piyasa şartlarına ve sektörel gelişmelere daha sert tepkiler verirler. Hikayesi olan hisseler ise belirli bir olay veya beklenti nedeniyle yükselirler. Bu tür hisseler, kısa vadede yüksek kazanç sağlayabilir. Fakat aynı zamanda büyük kayıplara da sebep olabilirler. Bu nedenle hikâyenin gerçek mali performansla desteklenmesi şart. Yoksa sürdürülebilir kılmaz.

YATIRIM FONLARI

Yabancı fonlarla yüksek getiri arayışı

%100 getiri sağlayan fonlar

Yatırımcıların yüksek getiri arayışları, belirli fonlara yönelmelerine neden oluyor. Bu bağlamda Ak Portföy ve İş Portföy’ün yabancı hisse senedi fonları öne çıkıyor. Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu, %122,70, İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu ise %119,22’lik getiri sağladı. Yabancı hisse fonlarda toplam 126.296 yatırımcı var. Portföy büyüklüğü 9,7 milyar TL’ye ulaştı. Ancak, bilgi eksikliği ve yüksek risk, bu getirilerden yalnızca sınırlı sayıda yatırımcının faydalanmasına yol açıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Hangi hisse ve endeks emeklilik fonları?

Hisse ve endeks fonlarla emekliliğe adım

Emeklilik fonları, uzun vadeli yatırımcılar için önemlidir. Bu fonlar, sabırlı yatırımcılara büyüme fırsatı sağlar. Yabancı hisse ve endeks emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıkıyor. Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF, yatırımcısına son bir yılda %184,79 getiri sağladı. Fonun portföy değeri ise 2.929 milyon TL. Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF fon ise %153,98 getiri sağladı. Fonun portföy büyüklüğü 2.958 milyon TL. 10 emeklilik fonu son bir yılda yatırımcıya enflasyonun üzerinde kazandırdı. Kimler için uygun? Bu fonlar, 7 seviyesinde risk değeriyle, yüksek riski kabul edebilen yatırımcılar için uygun. Sabit getiriye yatırım yapanlar, portföylerini genişletmek, getirilerini artırmak için bu fonlara da belirli bir yüzde ayırabilirler.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar ve petrolün korelasyonu Doların değeri arttıkça dolarla fiyatlanan emtiaların fiyatlarında düşüşler yaşanır. Ancak Şubat ortasına kadar Dolar Endeksi ve Petrol fiyatları paralel bir seyir gösterdi. Petrolün yüksek volatilite ile hareket ettiği görüldü. Şubat sonrasında dolar endeksi zayıflarken Brent petrolün varil fiyatı yüksek seyrini korudu. Orta Doğu’da artan çatışmalar petrolün güçlü seyrini korumasına neden oluyor.

TAHVİL

Lider Faktoring, %60 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Lider Faktoring, 11 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 40,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53 ve bileşik faizi %60’a denk geliyor. 183 gün vadeli bononun, vadeye isabet eden faiz oranı %26,57 olacak. Bononun vadesi ise 11 Eylül 2024.

Diğer taraftan 11 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,49 seviyesinde bulunuyor. Lider Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %53.00 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 6,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor. Piyasada TRFLDFK92424 ISIN kodu ile işlem görecek.

SANICA ISI

Satışlar bayiler üzerinden. Alt yapı ve içme suyu projeleri önemli gelir kaynağı

Sanica Isı, Türkiye genelindeki bayileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen içme suyu ve alt yapı projeleri için toplamda 87 milyon TL değerinde boru ve radyatör satışı sözleşmelerine imza attı. Gerçekleştirilen geniş çaplı satış sözleşmeleri, Sanica Isı’nın Türkiye genelindeki altyapı projeleri ve içme suyu çalışmalarını bayileri üzerinden takip ettiğini gösteriyor. Söz konusu durum firmanın sektördeki etkinliğini ve pazardaki konumunu güçlendirmesine imkân verecek bir durum olarak değerlendirilmeli.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

Sigortadan toplamda 205 milyon dolar aldı. Devamı da gelecek

İskenderun Demir Çelik, geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen deprem sonucu oluşan hasar için sigorta şirketiyle yaptığı görüşmeler neticesinde ilerleme kaydediyor. Daha önce alınan 100 milyon dolar tutarındaki avansa ilave 105 milyon dolar daha tahsil etti. Toplamda, sigorta kapsamında tahsil ettiği hasar tazminat tutarı 205 milyon dolara ulaştı. Alınan meblağlar şirketin depremden kaynaklı hasarlarının telafisinde kullanılırken, tahsilatlar şirketin tekrar güçlenmesine katkı sunacak. Bu yıl içinde sigorta firmasıyla süreci tamamlamayı hedefleyen firma, 2023 faaliyet döneminde kârını yüzde 31,6 oranında gerileterek 4,6 milyar TL’ye düşürdü.

YAPI KREDİ BANKASI

Kâr 68 milyar TL. Ortaklara vereceği 10,2 milyar TL. Gerisini ne yapacağını açıkladı

Yapı Kredi Bankası, toplam 68.008.836.137 TL net dönem kârının 10.201.000.000 TL’sini ortaklara nakit kar payı olarak verecek. Birinci kâr payı 422.352.564 TL ve ikinci kâr payı 9.778.647.436 TL olmak üzere toplamda 10,2 milyon TL ödenecek. Kalan 977,9 milyon TL kanuni yedek akçeye, 56,2 milyon TL özel yedek akçeye ve 56,8 milyar TL olağanüstü yedeklere aktarılacak. Karar gereğince bir hisseye brüt 1,21 TL (net 1,09 TL) nakit temettü ödemesi 3 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapı Kredi Bankası, verdiği aranın sonrasında 2021 yılından bu yana ortaklarına düzenli nakit temettü ödemesinde bulunuyor.

VESTEL

Çinli firma ile iş birliği arayışında. Eğer olursa batarya üretiminde bulunacak

Vestel Elektronik’in %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon, Çin menşeli Huizhou Desay firmasıyla önemli bir iş birliği için adım attı. Yenilenebilir enerjinin lityum batarya sistemleri ile depolanmasına yönelik, iş birliği için bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu imzalandı. Üç ay süreli olan sözleşme tarafların kabulü halinde üç ay daha uzatılabilecek. Gerçekleştirilmek istenen iş birliği, Vestel’in sürdürülebilirlik hedeflerine ve çalışmalarına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Şirketin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknoloji alanındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli katkı olarak değerlendirilmeli.

AGROTECH TEKNOLOJİ

Tek anlaşmayla ciroda büyük artış sağladı. Gelirdeki yurt dışı ağırlığı daha da güçlendi

Agrotech Teknoloji, “Digital health with AI” ürünüyle ilgili önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, FinTEXT firmasıyla 5 yıllık bir lisans sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, 42 milyon dolar (yaklaşık 1.3 milyar lira) değerinde. Anlaşma bedelinin %60’lık kısmı 2024 yılında kalan %40’lık kısım ise 2025 yılında tahsil edilecek. Şirket ayrıca Avrupa ve Amerika bölgelerinde de faaliyetlerini ve AR-GE çalışmalarını artırmayı hedefliyor. 2023 dokuz aylık hasılatı 286,6 milyon TL olan şirketin imzaladığı anlaşma, cirosunu ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek. Yurt dışı gelirlerini önemli ölçüde büyütmeye olanak verecek.