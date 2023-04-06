Ortak listelerde son dönemeçler…

İttifaklar daha çok milletvekili çıkarmak için ortak liste çalışmaları yaptılar ancak, sonuç ‘’parlak’’ görünmüyor..

Cumhur İttifakı’nın daha çok milletvekili çıkarmak için seçim yasasında yaptığı düzenleme ile gündeme gelen “ortak liste” konusunda ittifaklarda son dönemeç pazarlıkları sürerken, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nda bazı olumlu sonuçlar alındığını, bazı girişimlerin ise olumsuz sonuç verdiğini gösteriyor. İttifak partileri, ağırlıklı olarak az sayıda milletvekili çıkardıkları illerde ortak liste çalışmalarını sürdürüyor.

“Ortak Liste” konusunda kulislerden bana yansıyan bilgiler şöyle:

Cumhur İttifakı’nda, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin kendi parti amblemleriyle yer almaları, Hüda Par’a, AK Parti listelerinde yer verilmesi haberleri sonrası, ortak listeye sıcak bakılmadığı ortada. Bahçeli, kısa süre önce ortak liste içinde değil kendi parti amblemleriyle seçime gireceklerini açıkladı. Bu kararın milletvekili sayısını azaltacağı iddialarına ise katılmadığını söyledi. Şimdi az sayıda milletvekili çıkaracak bazı illerde MHP- AK Parti’nin ortak liste yapması için görüşmeler sürüyor. Ayrıca ittifakta, AK Parti’nin, BBP ve Yeniden Refah ile 20 ilde ortak liste ile katılma anlaşması yaptıkları belirtiliyor.

Millet İttifakı’nda ise CHP ile İYİ Parti’nin küçük 10 ilde ortak liste ile seçime girme kararı aldıkları belirtiliyor. ‘’Fermuar sistemi’’ uygulanacak bu 10 ilden yedisinde CHP adayı liste başı olurken, üçünde İYİ parti adayı liste başında yer alacak. Millet İttifakı’nda, Saadet-DEVA-Gelecek İttifakı’nın girişiminin ortak liste çalışmaları ise olumsuz sonuçlandı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, ”Partimiz 20 yıllık bir parti olarak 7-8 seçime girdi. Şimdi de doğru olan, bizim logomuzla girilmesiydi. Kabul görmeyince vazgeçtik” açıklamasını yaptı.

Emek ve Özgürlükler İttifakı’nın Yeni Sol Parti listelerinde ise Türkiye İşçi Partisi ortak listede yer almayarak seçime kendi amblemiyle girme kararı aldı.

Görüldüğü gibi Cumhur İttifakı’nın kendi çıkarlarına uygun olarak seçim kanununda yaptığı ”ortak liste” düzenlemesi, pek revaç bulmuş görünmüyor. Seçim sonuçları sonrasında yapılacak araştırmalar bu düzenlemenin kime yaradığını gösterecektir.

Ama soruyorum: ‘’Dağ fare doğurduktan‘’ sonra bunca değişikliğe neden gidildi ki?

Günün sözü:

Cumhurbaşkanı muhalefete çatışma dilini terk etme tavsiyesinde bulunurken, kendisi çatışma dilini kullanmaya devam ediyor.