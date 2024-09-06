OVP sonrası teknoloji hisseleri takip edilecek

Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki OVP açıklandı. Programda enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedefler öne çıktı. Yatırımcılar ise gözlerini, öne çıkabilecek sektörlere çevirdi.

Ekonomi yönetimi Orta Vadeli Program (OVP) açıkladı. Program enflasyonla mücadeleyi öne koyarken sıkı para politikasının tavizsiz uygulanacağını gösteriyor. Bu koşullarda öne çıkması beklenen sektör teknoloji olacak. Teknoloji hisseleri, bazen yükselip bazen gerilemekle birlikte her dönem yatırımcının ilgisini çeken bir yanı bulunuyor.

Yatırımcı ilgisi yüksek

Gelişmeler, BIST Teknoloji Endeksi’nde yer alan şirketlerin, yılbaşından bu yana kaydettikleri getiriler ve endeks içerisindeki ağırlıkları ile yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdüreceğini gösteriyor. Bu hisseler arasında Aselsan, Mia Teknoloji, Reeder Teknoloji, Logo Yazılım, Altınay Savunma ve ARD Bilişim dikkat çekiyor.

Sektörde öne çıkanlar

Bu yıl içinde sektördeki iki şirket Aselsan ve Mia Teknoloji, öne çıkan hisseler oldu. Aselsan, 57,50 TL fiyatı ve %27,83 getiri sağladı. Mia Teknoloji, %34,02 getiri ile dikkat çeken bir diğer hisse. Mia Teknoloji’nin sektördeki ağırlığı %8,56 olurken endeks üzerinde önemli bir etki gücü olduğunu not etmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında borsaya gelen Reeder Teknoloji, yıl başından bu yana %48,52 oranında bir performans gerçekleştirdi.

Logo Yazılım ve Altınay Savunma, yüksek F/K oranlarıyla öne çıkıyor. BIST Teknoloji Endeksi’ndeki hisseler, farklı F/K oranları ve getiri performansları ile yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Yüksek riskli ve getirisi değişken hisseler ile daha istikrarlı performans gösteren hisseler arasında denge arayan yatırımcılar, teknoloji sektörünü alternatif olarak göz önünde bulundurabilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 9 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 590 yükseldi.

■ Global Yat. Holding (#GLYHO): 8 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 28 yükseldi.

■ Edip Gayrimenkul (#EDIP ): 8 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 46 yükseldi.

■ Gür-Sel Turizm (#GRSEL): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 217 yükseldi.

■ Hitit Bilgisayar (#HTTBT): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %30,60 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,89 geriledi.

■ Yeşil Yatırım Holding (#YESIL): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,86 geriledi.

■ Fenerbahçe Futbol (#FENER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,80 geriledi.

■ Merit Turizm (#MERIT): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,08 geriledi.

■ Diriteks Diriliş Tekstil (#DIRIT): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,50 geriledi.

NE OLDU?

■ Ticari kredilerde büyüme hızı iki haftada 6 puan geriledi.

■ Yabancılar geçen hafta net 20 milyon dolar hisse sattı.

■ TCMB’nin swap hariç net rezervi 18,5 milyar dolara geriledi.

■ Merkez Bankası net rezervi geçen hafta 40,8 milyar dolar oldu.

■ OVP’de 2024 büyüme tahmini ise, yüzde 4’ten yüzde 3,5’e çekildi;

NE OLACAK?

■Almanya’nın Temmuz ayı Dış Ticaret Dengesi verisi açıklanacak.

■ Aynı gün saat 09:00’da Almanya’nın Temmuz ayı Sanayi Üretimi verisi de açıklanacak.

■ Euro Bölgesi’nin 2. çeyrek GSYH verisi ise 6 Eylül 2024 saat 12:00’de açıklanacak.

■ ABD’nin Ağustos ayı Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.

■ Türkiye’nin Ağustos ayı Hazine Nakit Dengesi verisi, 6 Eylül 2024 duyurulacak.

ZEYNEP’E SOR

GARANTİLİ GETİRİ Mİ, POTANSİYEL GETİRİ Mİ?

Garantili getiri; düşük risk, öngörülebilirlik, finansal güvenlik, sabit gelir, likidite. Düşük getiri, fırsat maliyeti, sınırlı büyüme, enflasyon riski.

Potansiyel getiri; yüksek getiri, büyüme olanağı, çeşitlendirme, fırsatlar, enflasyona karşı koruma. Yüksek risk, belirsizlik, volatilite, duygusal karar.

Piyasanın daralması şirketi olumsuz etkiledi. Toparlanması için konuta olan talep artmalı

Kaleseramik’in düşüşünün durduğunu söylemek mümkün nü? Buralardan alıcılar gelir mi? / Yalçın Akçay

Yalçın, şüphesiz fiyatlar gerilediğinde moraller bozulabilir. Ancak asıl bakman gereken hissenin fiyatı olmasın. Neticede fiyatlar değişen koşullara göre kimi zaman yukarı kimi zaman aşağı hareket sergiler. Bu noktada asıl dikkat etmen gereken husus, şirketin uzun vadede büyüme ivmesinde bir sorun yaşayıp yaşamadığıdır. Eğer gelir ve kâr büyümesinde bir sıkıntı yoksa fiyat gerilemiş olsa da bir süre sonra tekrar yönünü yukarı çevirecektir. Şirket, geçtiğimiz yıl gelirinde ciddi düşüşe maruz kalırken yıl sonunda zarar açıkladı. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrekte de benzer durum söz konusu.

Yılın ilk çeyreğinde gelirini %27 düşürürken dönem sonunda 526,5 milyon TL zarar açıkladı. Sektörde yaşanan talep düşmesi ister istemez yan sanayiyi de olumsuz yönde etkiliyor. İnşaat sektöründeki durgunluğun yıl sonuna kadar sürmesi halinde şirketin toparlanmasını önümüzdeki yıla bırakması gündeme gelecektir. Böylesi bir durumda alıcıların piyasaya gelişi gecikirken hissenin fiyatının da yükselmesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Bu taktirde hisseye yönelik uzun vadeli beklentiyle hareket edenler açısından uygun maliyetle bir süre daha alım olanağı olacaktır.

Eylüldeki zirvenin ardından bugüne kadar sürekli geriledi. Kârda yaşanan artış güçlenmeli

Europower bizi mahvetti. Çok düştü. Hisseye sahip çıkan yok. Nerede duracak bu hisse? / Mustafa Ocak

Mustafa, hisselerin değeri düştüğünde şirketin sahibinin müdahalede bulunması ya da firmanın geri alım programı kapsamında alımlar yapması, yönünde genel beklenti zaman zaman dillendirilir. Bu tür destek alımlar, özellikle panik satışlarda piyasanın alabora olmasına mani olması açısından önemli bir işlevi görür. Bununla birlikte bilinçli yatırımcıların bu tür müdahalelere ihtiyaç duymaması gerektiğini de not etmek gerekir. Neticede araştıran yatırımcı şirketin büyüme yönünde bir eğilimi olduğu tespitini yapmış ise panik düşüşleri sorun olarak görmez. Aksine fırsat olarak değerlendirir.

Europower, Nisan 2023’te borsaya gelmesinin ardından altı ay boyunca yükseldi. Eylül 2023’te en yüksek 258 TL’ye kadara çıktı. Şimdilerde de 89,20 TL bölgesinde işlem görüyor. Hissede satıcı ağırlıklı piyasa sürüyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını büyüten firma, bu yılın ilk çeyreğinde de performansını korudu. Ancak kârdaki artış zayıf kaldı. Şirket, aldığı yeni işleri yatırımcısıyla paylaşıyor. Yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı 5 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Tutar geçtiğimiz yıl elde edilen gelirin %77’sine denk geliyor. Veriler, gelirdeki artışının korunacağını söylüyor.

YATIRIM FONLARI

Son üç yılın en yüksek getirili değişken fonları arasında İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon, %1.133,66’lık getiri oranıyla dikkat çekiyor. Portföy değeri 4 milyar 640 milyon TL’yi aşan bu fon, yatırımcı sayısındaki %52,3’lük artışla güçlü bir büyüme gösterdi. Aynı zamanda Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon da %709,78’lik getirisiyle yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ediyor. Fonlar arasındaki yatırımcı ilgisi, portföy büyüklükleriyle doğru orantılı olmasa da performans açısından belirgin farklar yaratıyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Esnek emeklilik fonları son yıllarda dikkat çekici getiriler sağlıyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in Agr. Değ. EYF’si %1.042,76 getiri ile liderliği elinde tutarken, AgeSA ve QNB Sağlık Hayat gibi fonlar da önemli performanslar sergiliyor. Yatırımcılar için esnek emeklilik fonları, uzun vadede kazanç sağlayabilecek güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yılbaşından bu yana getiri performanslarına bakıldığında 2024 yılı başından bu yana, özellikle CGE kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta %64,25’lik getiri oranı dikkat çekiyor. Bunu %62,51 getiri ile AHL kodlu Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF takip ediyor. Bu yüksek performanslar, yatırımcıların yıl boyunca sermaye artışına olumlu katkıda bulundu. Portföy değerlerine göre fonlar: En yüksek portföy değerine sahip fonlar arasında AH9 kodlu Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 10 milyar 443 milyon TL’lik bir portföy büyüklüğüne sahip. Bu da fonun geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Esnek emeklilik fonları uzun vadede sağladıkları getirilerle yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in seyri

Dolar/TL Kuru ve 33,96 seviyesinde bulunurken TLREF 52,99’da bulunuyor. TLREF yüksek seyrini koruduğu sürece dolar/TL’deki zayıf ve yatay seyir devam edecektir. Kusa vadede ilk direnç seviyesi 34’te bulunuyor.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %64,56 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Atılım Faktoring, nitelikli yatırımcılara 04.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 30.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53, bileşik faizi ise %64,56’ya denk geliyor. 180 gün vadeli bono, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise 13,07 olacak. Bononun vadesi ise 03.03.2025.

53 YILLIK FAİZ

4 Eylül tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Atılım Faktoring’in çıkardığı bononun %53 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 0,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFATFK32510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇEMTAŞ ÇELİK

Karacabey’deki TEKNOSAB alanındaki arsayı aldı. Teknoloji yatırımlarına hazırlık yapıyor

Çemtaş Çelik, uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) katılımcı üyesi olarak, Karacabey’de bulunan 8.612 m2 büyüklüğündeki bir arsayı 101.600.000 TL’ye satın aldı. Şirket araziyi gelecekteki teknoloji yatırımları için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. TEKNOSAB Müdürlüğü ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı. Yatırım, şirketin teknolojik altyapısını güçlendirme ve üretim kapasitesini artırma hedefini destekleyecek. Ayrıca pazar konumunu da güçlendirmesi mümkün olacak. Çemtaş Çelik, açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %1 artırırken dönem sonunda 65,4 milyon TL kâr yazdı.

KUYAŞ YATIRIM

Maden sahalarını geliştirme çalışmalarında bulunuyor. İlk etapta sondaj yerlerini belirleyerek

Kuyaş Yatırım, kendisine ait maden arama ruhsatlı sahalarda kapsamlı saha geliştirme çalışmaları başlattı. Şirketin uzmanına hazırlattığı rapora göre, ilk etapta belirlenen bir ruhsat sahasında yoğunlaştığı ve burada 450 metre sondaj çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Sondaj sonuçları yüksek silis (SiO2) içerikleri ve azurit bakır yataklanmaları gibi değerli bulgular sunduğu ifade edildi. Saha çalışmaları, maden yataklarının daha detaylı araştırılması için genişletilecek. 365 km2 alanda detaylı jeolojik etütler yapılacak. Bu şekilde sondaj yerleri belirlenecek. Girişimler maden arama ve üretim kapasitesini artırarak firmanın sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

HOROZ LOJİSTİK

E-İhracat Konsorsiyum Statüsünü kazandı. Yurt dışı erişimi kolaylaşacak. Teşvik alacak

Horoz Lojistik, Türkiye’nin e-ihracat kapasitesini artırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen E-İhracat Konsorsiyum statüsünü elde ettiğini duyurdu. Söz konusu statü, firmaların yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştırarak, ürünlerin global pazarda rekabetçi bir şekilde sunulmasını sağlamaya olanak veriyor. Şirket, bu statüyle Bakanlığın sağladığı mali desteklerden de faydalanacak. Destekler, yurt dışı depolama ve lojistik ağlarının maliyetlerini kapsayacak şekilde sipariş karşılama, dijital pazarlama ve pazaryeri komisyonları gibi kalemleri içerir. Bu desteğin, şirketin son yıllarda yaptığı teknoloji yatırımları ve yurt dışındaki lojistik yapılanmasını güçlendirmesi bekleniyor.

MEGA METAL

Yeni üretim tesisinin inşası devam ediyor. Ayrıca makina ve ekipman temin sürecini de başlattı

Mega Metal, organik büyüme stratejisi çerçevesinde, yurt içinde planladığı yeni üretim tesisinin inşa ve devreye alma çalışmalarını sürdürüyor. 2025’in son çeyreğinde faaliyete geçmesi hedeflenen tesis, üretim kapasitesini artıracak ve teknolojik yeniliklere olanak sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Yatırımla ilgili Teşvik Belgesinin alındığı ve belgeye dayanarak makine ve ekipman temin süreci başlatıldığı belirtildi. Şirket, yerli ve yabancı tedarikçilerle görüşmeler yaparak, tesis için en son teknolojiye sahip, yüksek verimlilik sunan, çevre dostu ekipmanlar seçmeye özen gösteriyor. Söz konusu yatırım, Mega Metal›in üretim verimliliğini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

ADNOC’un tedarikçi listesine girmeyi başardı. Konumu güçlenecek. Büyük projelerde iş alacak

Hareket Proje Taşımacılığı, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)’ın tedarikçi listesine girmeyi başardı. ADNOC, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan önemli bir petrol ve gaz şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin listeye girmesi yüksek kalite standartları karşılayabilme yeteneğini ve aynı zamanda rekabet gücünü gösteriyor. Şirketin yeni statüsü, ADNOC projelerinde ağır kaldırma, taşımacılık ve off -shore hizmetleri sunma fırsatlarını değerlendirmesine olanak verecek. Söz konusu gelişme, firmanın operasyonel kapasitesini ve hizmet yelpazesini genişletmesine imkan sağlayacağı gibi sektördeki konumunu da güçlendirecek. Şirketin girişimleri daha büyük projelere aday olduğunu gösteriyor.